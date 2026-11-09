न्यूयॉर्क में विकास खन्ना का खूबसूरत घर, सादगी भरे इंटीरियर की देखें झलक

सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना का न्यूयॉर्क वाला घर इन दिनों चर्चा में है। उनका आलीशान पेंटहाउस बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही सिंपल और सुकून भरा है। देखें घर की खास तस्वीरें और खूबियां।

मास्टरशेफ इंडिया के जज और मशहूर शेफ विकास खन्ना अपनी कुकिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनके न्यूयॉर्क वाले घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह वीडियो इंफ्लुएंसर प्रियम सारस्वत ने शेयर किया है, जिसमें विकास अपने घर का टूर कराते और उससे जुड़ी खास बातें बताते नजर आ रहे हैं। उनका यह घर किसी सपने जैसा लगता है, जहां से न्यूयॉर्क की मशहूर इमारतों का शानदार नजारा दिखता है। खास बात यह है कि इतना आलीशान घर होने के बावजूद विकास ने इसकी सजावट बेहद सिंपल रखी है। घर के हर कोने में उनकी पसंद, परिवार से जुड़ाव और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।

कैसा है विकास खन्ना का न्यूयॉर्क वाला घर? विकास खन्ना का घर न्यूयॉर्क के उन खास घरों में से है, जहां से शहर की कई मशहूर इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं। उनके अपार्टमेंट से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, क्रिसलर बिल्डिंग और यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग का शानदार नजारा दिखता है। घर की सबसे खास बात इसकी बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, जहां से पूरा न्यूयॉर्क शहर नजर आता है। इस घर को देखकर साफ पता चलता है कि विकास को बहुत ज्यादा सजावट पसंद नहीं है। उन्होंने घर में कम सामान रखा है और हर चीज को काफी सोच-समझकर जगह दी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर की झलक विकास खन्ना ने अपने घर को भले ही मॉडर्न और मिनिमल लुक दिया हो, लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति को भी खास जगह दी है। घर के पिलर का डिजाइन काशी विश्वनाथ मंदिर से इंस्पायर्ड है। विकास ने बताया कि इन पिलर के ऊपर लगने वाले खास डिजाइन वाले हिस्से अभी तैयार हो रहे हैं। उनके लिए यह डिजाइन सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि आस्था और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भी एक जरिया है।

बहन की यादों से जुड़ा है घर का एक खास नजारा विकास खन्ना के घर से दिखने वाली क्रिसलर बिल्डिंग उनके लिए काफी खास है। इसकी वजह है उनकी दिवंगत बहन राधिका। यह बिल्डिंग उनकी बहन की पसंदीदा थी। आज भी जब विकास अपने घर से इसे देखते हैं, तो उन्हें अपनी बहन की याद आती है। वीडियो में उन्होंने बहन को याद करते हुए बताया कि भारतीय खाने को लेकर उनका भरोसा और सपोर्ट उनके लिए हमेशा प्रेरणा रहा है।

मां के लिए घर में बनाया अलग कमरा विकास खन्ना अपने काम में कितने भी बिजी क्यों न हों, परिवार को हमेशा खास जगह देते हैं। उनके घर में मां के आने पर ठहरने के लिए एक अलग कमरा तैयार रखा गया है। वह चाहते हैं कि जब भी उनकी मां न्यूयॉर्क आएं, तो उन्हें घर जैसा आराम मिले। वहीं, उनका अपना बेडरूम भी काफी सिंपल और आरामदायक है। यहां से न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों और खूबसूरत स्काईलाइन का नजारा दिखाई देता है। कमरे में बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा गया है, जिससे यह काफी खुला और सुकून भरा लगता है।

शेफ के हिसाब से डिजाइन की गई है किचन विकास खन्ना एक मशहूर शेफ हैं, इसलिए उनके घर की किचन भी खास है। हालांकि, यहां बहुत ज्यादा सजावट या दिखावे वाली चीजें नहीं हैं। किचन को इस तरह तैयार किया गया है कि खाना बनाने और उससे जुड़ा काम आसानी से हो सके। यह जगह देखने में भी काफी साफ-सुथरी और सिंपल है।

दूसरों को बड़े सपने देखने की हिम्मत देता है यह घर वीडियो में विकास खन्ना ने एक बात कही, जो उनके घर से भी ज्यादा खास है। उन्होंने बताया कि उनके लिए लग्जरी और महंगी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। वह अपने घर को एक ऐसी मिसाल मानते हैं, जो छोटे शहरों और साधारण परिवारों से आने वाले युवाओं को बड़े सपने देखने की हिम्मत देती है।