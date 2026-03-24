नवरात्रि अष्टमी पर गाएं माता रानी के ये 7 सुंदर भजन, भक्तिमय हो जाएगा माहौल
नवरात्रि अष्टमी के पावन अवसर पर माता रानी के भजन गाने और सुनने का विशेष महत्व होता है। माता रानी के भजनों की मधुर धुन और भावपूर्ण शब्द वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना देते हैं। अष्टमी के दिन परिवार के साथ मिलकर भजन-कीर्तन करने का प्लान है, तो कुछ भजन के लिरिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
चैत्र नवराति के पावन दिन चल रहे हैं और आज मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी की पूजा हो रही है। नवरात्रि की अष्टमी इस 26 मार्च को पड़ेगी और 27 को नवमी मनाई जाएगी। नवरात्रि में माता रानी का भजन कीर्तन अक्सर महिलाएं घर या फिर मंदिर में करती हैं। कुछ जगहों पर अष्टमी के दिन माता के भजन गाए जाते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना भजन-कीर्तन के माता को विदा नहीं करना चाहिए। 5, 7, 11 भजन गाना अच्छा माना जाता है और महिलाएं ढोलक-मंजीरे के साथ कीर्तन करती हैं। हम आपके लिए 7 ऐसे भजन लेकर आए हैं, जिन्हें आप कीर्तन में गा सकती हैं। इनके लिरिक्स आप यहां से पढ़ सकती हैं।
1) मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की,
गर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूं मेरी, तकदीर बदल जाए,
मैया तेरे चरणों की….
सुनते है तेरी रेहमत, दिन रात बरसती है,
एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए,
मैया तेरे चरणों की….
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं,
जितना इसे समझाउं, उतना ही मचलता है,
मैया तेरे चरणों की….
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना,
नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है सम्भल पाए,
मैया तेरे चरणों की….
मैया इस जीवन में,बस एक तमन्ना है,
तुम सामने हो मेरे,मेरी जान निकल जाए,
मैया तेरे चरणों की…।
2) शेरावाली जय हो तेरी
जोतावाली जय हो तेरी
लाटावाली जय हो तेरी
जय हो तेरी जय
मेरी चूड़ी अमर कर देना मां
मेरा सिंदूर ना मिटने देना मां
लाल रखना मा मेहंदी की लाली
लाल चूड़ी हाथो में मेरे खनके
रहु सातो जनम मैं सुहागन
लाल सिंदूर से मांग मेरी दमके
हो मेरी मेहंदी अमर कर देना मां
मेरा सिंदूर ना मिटाने देना मां
मेरी चूड़ी अमर करदेना मां ।।
लाल चुनरी चोला तुझको चढ़ावू
लाल रंग ही लगे तुझको प्यारा
मैं तो तेरे ही लाल की हू दुल्हन
घर ख़ुसीयो से भर दो हमारा
बस इतनी कृपा कर देना मां
मेरा सिंदूर ना मिटने देना मां
मेरी चूड़ी अमर करदेना मां ।।
चमकती रहे माथे की बिंदिया
तेरी किरपा से ओ मैया चमके
तेरी बेटी बने लालो वाली
लाल देके आंचल मेरा भरदो
सदा चरनो में अपने रखना मां
मेरा सिंदूर ना मिटने देना मां।
3) प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी….
बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी
भगतो की लगी है कतार भवानी
ऊँचे पर्वत भवन निराला,
आके शीश नवावे संसार भवानी
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी …
जग मग जग मग जोत जगे है,
तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी ….
लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा,
गले लाल फुलोंके सोये हार भवानी
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी
बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी ….
सावन महीना मैया झूला झूले,
देखो रूप कंजको का धार भवानी
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी ….
पल में भरती झोली खाली,
तेरे खुल्ले दया के भंडार भवानी
तेरे भगतो की लगी है कतार भवानी
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी ….
लख्खा को है तेरा सहारा माँ,
कर दे अपने ‘सरल’ का बेड़ा पर भवानी
बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी
भक्तों की.. तेरे भक्तों की..
यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी
4) मां.....
बीत गए कई साल मैया बातों बातों में
शेरावालिये... मां.... शेरावालिये...
बीत गए कई साल मैया बातों बातों में,
बिगड़ी मेरी बना दे इस बार नवरात्रों में,
मेरी मां सुन लो ना मेरी मां सुनलो ना।
शेरावालिए नी मांये असी तेरे शेर हां,
शेरावालिए नी मांये असी तेरे शेर हां,
आण विच दातिये लाई कानु देर आं,
एक रात तो दे दे मां नौ रातों में,
बिगड़ी मेरी बना दे इस बार नवरात्रों में।
मैया शेरावाली तेरी याद आती है,
सुख हो दुख हो याद तू ही आती है,
मित्तल ने कह डाली अपने जज्बातों में,
बिगड़ी मेरी बना दे इस बार नवरात्रों में।
बीत गए कई साल मैया बातों बातों में,
बिगड़ी मेरी बना दे इस बार नवरात्रों में,
मेरी मां सुन लो ना मेरी मां सुनलो ना।
5) मैं जब भी पुकारू मां, तुम दौड़ी चली आना,
इकपल भी ना रुकना मां, मेरा मान बड़ा जाना….
नवरात्रों में मैया, तेरी ज्योत जलाउंगी,
जब ज्योत जले मैया, आके दरश दिखा जाना,
मैं जब भी पुकारू मां।
सावन के महीने में, तेरा झुला डालुंगी,
जब झुला डलेगा मां, जरा झूलन आ जाना,
मैं जब भी पुकारू मां..।
फागुन के महीने में, तेरा कलश भराउंगी,
जब रंग धुलेगा मां, तुम खेलन आ जाना,
मैं जब भी पुकारू मां…..
बीच भवर में मां, मेरी नैया डोल रही,
तुम नैया को आकर मां, जरा पार लगा जाना,
मैं जब भी पुकारू मां...।
6) आ जाओ माँ दिल घबराए,
देर ना हो जाये कहीं देर ना हो जाये…
मेरो मैया ने लगाई है बिंदियाँ,
उन से टीका सम्भाला ना जाए,
लाल लाल हरे हर नग जड़वाए,
आ जाओ माँ दिल घबराए,
देर ना हो जाये कहीं देर ना हो जाये…
मेरी मैया ने पहने है कुण्डल
उनसे नथिया सम्भाली ना जाए
लाल लाल हरे हर नग जड़वाए
आ जाओ माँ दिल घबराए
देर ना हो जाये कहीं देर ना हो जाये…
मेरी मैया ने पहने है चूड़ी
उन से कंगना सम्भाला ना जाए
लाल लाल हरे हर नग जड़वाए
आ जाओ माँ दिल घबराए
देर ना हो जाये कहीं देर ना हो जाये…
मेरी मैया ने पहने है पायल
उन से बिछुआ सम्भाला ना जाए
लाल लाल हरे हर नग जड़वाए
आ जाओ माँ दिल घबराए
देर ना हो जाये कहीं देर ना हो जाये…।
7) साँची ज्योतो वाली माता, तेरी जय जय कार।
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये,
मैं आया मैं आया शेरा वालिये।
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये,
मैं आया मैं आया शेरा वालिये।
ज्योता वालिये, पहाड़ा वालिये, मेहरा वालिये॥
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये,
मैं आया मैं आया शेरा वालिये।
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये,
मैं आया मैं आया शेरा वालिये।
सारा जग है इक बंजारा,
सारा जग है इक बंजारा,
सब की मंजिल तेरा द्वारा।
ऊँचे परबत लम्बा रास्ता,
ऊँचे परबत लम्बा रास्ता,
पर मैं रह ना पाया, शेरा वालिये॥
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये...॥
सूने मन में जल गयी बाती,
तेरे पथ में मिल गए साथी।
मुंह खोलूं क्या तुझ से मांगू,
मुंह खोलूं क्या तुझ से मांगू,
बिन मांगे सब पाया, शेरा वालिये॥
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये...॥
कौन है राजा, कौन भिखारी,
एक बराबर तेरे सारे पुजारी।
तुने सब को दर्शन देके,
तुने सब को दर्शन देके,
अपने गले लगाया, शेरा वालिये...॥
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये,
मैं आया मैं आया शेरा वालिये।
तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये,
मैं आया मैं आया शेरा वालिये।
प्रेम से बोलो, जय माता दी॥
सारे बोलो, जय माता दी॥
आते बोलो, जय माता दी॥
जाते बोलो, जय माता दी॥
कष्ट निवारे, जय माता दी॥
पार निकले, जय माता दी॥
देवी माँ भोली, जय माता दी॥
भर दे झोली, जय माता दी॥
वादे के दर्शन, जय माता दी॥
जय माता दी, जय माता दी॥
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
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