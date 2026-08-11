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गुड़हल में फूल ही फूल चाहिए? चाय पत्ती का ये हैक नोट कर लें

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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गुड़हल का पौधा हरा-भरा है लेकिन फूल एक-दो ही आते हैं? अगर आप भी ज्यादा फूल चाहते हैं, तो घर में मौजूद चाय पत्ती का यह आसान तरीका ट्राई कर सकते हैं। बस सही तरीके और मात्रा का ध्यान रखें।

Gudhal Plant Care Tips
गुड़हल के पौधे पर फूल कम या फिर नहीं आते तो चाय पत्ती वाला ये आसान हैक ट्राई कर सकते हैं।

गुड़हल का पौधा घर में लगा हो और उसमें ढेर सारे लाल, गुलाबी या पीले फूल खिलें, तो पूरा पौधा ही खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी पौधे पर सिर्फ एक-दो फूल आते हैं या लंबे समय तक एक भी फूल नजर नहीं आता। ऐसे में लोग अलग-अलग तरह की खाद और घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं।

सबसे अच्छी बात है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है और आपको कोई अलग चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसे सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है।

गुड़हल के पौधे में चाय पत्ती कैसे डालें?

  • सबसे पहले गमले की ऊपरी मिट्टी को हाथ या छोटी खुरपी की मदद से हल्का सा ढीला कर लें। बहुत ज्यादा गहराई तक मिट्टी ना खोदें, क्योंकि इससे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचता है।

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  • इसके बाद करीब एक बड़ा चम्मच चाय पत्ती को मिट्टी में हल्के हाथ से मिला दें। इसे तने से बिल्कुल चिपकाकर ना डालें। पौधे के तने के आसपास थोड़ी जगह छोड़ना बेहतर है।
  • इस तरीके को बार-बार करने की जरूरत नहीं है। महीने में करीब एक बार थोड़ी मात्रा में चाय पत्ती डालना काफी है। ज्यादा चाय पत्ती डालने से मिट्टी में नमी और दूसरे तत्वों का बैलेंस बिगड़ सकता है।

गुड़हल के फूल और पत्तियां

चाय पत्ती से गुड़हल को क्या फायदा हो सकता है?

  1. इससे पौधे को लगातार नाइट्रोजन मिलता रहता है और मिट्टी का एसिडिक लेवल भी बना रहता है।
  2. सही मात्रा में ऑर्गेनिक चीजें मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकते हैं। इससे मिट्टी पौधे की जड़ों के लिए बेहतर बनी रहती है।

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सिर्फ चाय पत्ती से नहीं आएंगे ज्यादा फूल!

  • यह बात याद रखना जरूरी है कि गुड़हल में फूल आने के लिए सिर्फ चाय पत्ती डालना काफी नहीं है। अगर पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिल रही या पानी जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, तो फूल कम हो सकते हैं।
  • गुड़हल को अच्छी रोशनी वाली जगह पर रखें। मिट्टी सूखने लगे तभी पानी दें और गमले में पानी निकलने की सही व्यवस्था जरूर हो।

कुछ और जरूरी टिप्स

  1. मिट्टी हर समय गीली ना रखें। ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तो पानी दें।
  2. पौधे पर सूखे या मुरझाए फूल ज्यादा समय तक ना रहने दें। उन्हें समय-समय पर हटा दें।
  3. गमले में नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए। पानी जमा रहने से जड़ों को नुकसान हो सकता है।
  4. सिर्फ पत्तियों की बढ़त नहीं, फूलों के लिए भी सही पोषण जरूरी है। जरूरत के हिसाब से पौधे के लिए उपयुक्त खाद दें।

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नोट: गुड़हल में फूल कम आ रहे हैं तो चाय पत्ती का यह तरीका महीने में एक बार आजमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ पौधे को सही धूप, पानी, अच्छी मिट्टी और खाद देना भी जरूरी है। सिर्फ एक घरेलू हैक के भरोसे ज्यादा फूल आने की उम्मीद ना रखें। इसके अलावा गार्डनिंग एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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