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Optical Illusion: सब 'मगर' पढ़ रहे हैं, लेकिन चैंपियन वही है जो अलग शब्द ढूंढ ले

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन का यह नया चैलेंज आपकी आंखों और दिमाग दोनों को कन्फ्यूज कर सकता है। तस्वीर में हर तरफ 'मगर' लिखा है, लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी छुपा है। क्या आप उसे 5 सेकंड में खोज पाएंगे?

Optical Illusion: सब 'मगर' पढ़ रहे हैं, लेकिन चैंपियन वही है जो अलग शब्द ढूंढ ले

हम सभी को लगता है कि हमारी नजरें बहुत तेज हैं। सड़क पर चलते हुए हम दूर से अपने जान-पहचान वालों को पहचान लेते हैं, मोबाइल पर छोटी-सी नोटिफिकेशन भी तुरंत देख लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें कई बार सामने मौजूद चीजों को भी मिस कर देती हैं? आज का ऑप्टिकल इल्यूजन इसी बात का टेस्ट लेने वाला है। तस्वीर में आपको चारों तरफ सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देगा-'मगर'।

अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मुश्किल क्या है? लेकिन जरा ठहरिए। इन ढेर सारे 'मगर' शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द भी छुपा है, जो बाकी सबसे अलग है। और मजेदार बात यह है कि वह आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से नजर नहीं आएगा। चैलेंज बहुत आसान है। आपको सिर्फ 5 सेकंड के भीतर उस अलग शब्द को ढूंढना है।

तो क्या आपको अलग शब्द दिखाई दिया?

अगर हां, तो यकीन मानिए आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं। लेकिन अगर अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग पहली कोशिश में इस तरह की पहेलियों में फंस जाते हैं।

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आखिर क्यों उलझा देता है ऑप्टिकल इल्यूजन?

इसकी वजह हमारा दिमाग है। जब कोई शब्द बार-बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे हर बार पढ़ने की बजाय सिर्फ उसका आकार पहचानने लगता है। यानी अगर आपने शुरुआत में 'मगर' पढ़ लिया, तो दिमाग मान लेता है कि आगे भी वही लिखा होगा। यही कारण है कि अलग शब्द आसानी से नजरों से बच जाता है।

अलग शब्द खोजने के आसान तरीके

  • पूरी तस्वीर को एक साथ देखने की बजाय हर लाइन को अलग-अलग देखें।
  • शब्दों के पहले और आखिरी अक्षर पर ध्यान दें।
  • जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आंखें अक्सर गलती कर जाती हैं।
  • उन अक्षरों को ध्यान से देखें, जो बाकी शब्दों से थोड़ा अलग लग रहे हों।

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ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने के फायदे

ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं। इन्हें नियमित रूप से खेलने से कई फायदे भी मिलते हैं।

  • ध्यान लगाने की क्षमता बेहतर होती है।
  • ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत होती है।
  • दिमाग तेजी से जानकारी को समझना सीखता है।
  • फोकस बढ़ता है।
  • तनाव कम करने में मदद मिलती है।

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क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?

अगर आपने 5 सेकंड के भीतर सही जवाब ढूंढ लिया है, तो बधाई हो। आपकी नजरें और फोकस दोनों शानदार हैं। अगर अभी भी आपको जवाब नहीं मिला है, तो एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि अलग शब्द आपकी आंखों के सामने ही हो।

Optical Illusion

सही जवाब

'मगर' शब्दों की भीड़ में छुपा अलग शब्द 'गरम' जो कि छठी रो (6th Row) और चौथे कॉलम (4th Column) में मौजूद है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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