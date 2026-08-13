Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काजू का पौधा घर पर उगा सकते हैं? हां, ये तरीका जान लें!

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

काजू खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पौधा घर पर भी उगाया जा सकता है? अगर बागवानी का शौक है, तो सही बीज और देखभाल से इसे घर पर लगाने की कोशिश करें।

Tips to grow cashews at home
घर पर काजू उगाना पॉसिबल है, बस इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

काजू खाना तो लगभग सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काजू का पौधा आखिर दिखता कैसा है और इसे घर पर उगाया जा सकता है या नहीं? अगर आपके पास खुली जगह, अच्छी धूप और थोड़ा धैर्य है, तो काजू का पौधा घर पर भी लगाया जा सकता है।

हालांकि, काजू कोई ऐसा पौधा नहीं है जिससे कुछ ही हफ्तों में फल मिलने लगे। इसे बड़ा होने में समय लगता है और अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप इसे शौक के लिए घर पर उगाना चाहते हैं, तो पौधा लगाने से लेकर पानी और मिट्टी तक कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं घर पर काजू का पौधा लगाने का आसान तरीका।

1. काजू लगाने के लिए सही बीज चुनें

आपको कच्चा और बिना भुना काजू का बीज चाहिए। कोशिश करें कि बीज ताजा हो और उसमें किसी तरह की खराबी या फफूंद ना लगी हो।

ये भी पढ़ें:गुड़हल में फूल ही फूल चाहिए? चाय पत्ती का ये हैक नोट कर लें

2. मिट्टी कैसी होनी चाहिए?

काजू के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी ज्यादा देर तक जमा ना रहे। आप मिट्टी के साथ थोड़ी रेत और ऑर्गेनिक खाद मिला सकते हैं। इससे मिट्टी हल्की रहेगी और पानी भी आसानी से नीचे जा सकेगा। गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए।

3. काजू का बीज कैसे लगाएं?

सबसे पहले गमले में मिट्टी भरें और बीच में करीब दो से तीन सेंटीमीटर गहरा छोटा गड्ढा बनाएं। अब कच्चे काजू के बीज को मिट्टी में रखें और ऊपर से मिट्टी की हल्की परत डाल दें। मिट्टी को बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थोड़ा पानी दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह नम हो जाए।

4. पौधे को धूप वाली जगह रखें

काजू के पौधे को अच्छी धूप पसंद होती है। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोज कई घंटे धूप आती हो। हालांकि, अगर पौधा अभी-अभी मिट्टी से बाहर निकला है और बहुत छोटा है, तो तेज गर्मी में उसे धीरे-धीरे धूप की आदत डालना बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:लहसुन लगाने का सही समय मिस ना करें! गमले में उगाने के आसान टिप्स

5. कितना पानी देना है?

काजू के पौधे को पानी जरूर चाहिए, लेकिन मिट्टी को हमेशा गीला रखने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी लगे, तभी पानी दें। हर दिन जरूरत से ज्यादा पानी डालने से जड़ें खराब हो सकती हैं।

6. पौधे को खाद कब दें?

जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे, तब उसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद डाली जा सकती है। खाद को सीधे पौधे के तने से चिपकाकर ना डालें। पौधे से थोड़ी दूरी पर मिट्टी में मिलाएं और इसके बाद हल्का पानी दें।

ये भी पढ़ें:क्या आपने कभी पौधों में डाली है चॉक? फायदे जानकर आज ही करेंगे ट्राई

काजू के पौधे को फल आने में कितना समय लगता है?

बीज से उगाए गए काजू के पेड़ को फल देने में कई साल लग सकते हैं। समय मौसम, मिट्टी, पौधे की किस्म और देखभाल पर भी निर्भर करता है। अगर आपका मकसद जल्दी फल पाना है, तो बीज के बजाय नर्सरी से तैयार पौधा लेना ज्यादा आसान हो सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
लाइफस्टाइल न्यूज़ , सेहत , रेसिपी , फैशन , ब्यूटी और फिटनेस से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।