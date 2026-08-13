काजू का पौधा घर पर उगा सकते हैं? हां, ये तरीका जान लें!
काजू खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पौधा घर पर भी उगाया जा सकता है? अगर बागवानी का शौक है, तो सही बीज और देखभाल से इसे घर पर लगाने की कोशिश करें।
काजू खाना तो लगभग सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काजू का पौधा आखिर दिखता कैसा है और इसे घर पर उगाया जा सकता है या नहीं? अगर आपके पास खुली जगह, अच्छी धूप और थोड़ा धैर्य है, तो काजू का पौधा घर पर भी लगाया जा सकता है।
हालांकि, काजू कोई ऐसा पौधा नहीं है जिससे कुछ ही हफ्तों में फल मिलने लगे। इसे बड़ा होने में समय लगता है और अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप इसे शौक के लिए घर पर उगाना चाहते हैं, तो पौधा लगाने से लेकर पानी और मिट्टी तक कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं घर पर काजू का पौधा लगाने का आसान तरीका।
1. काजू लगाने के लिए सही बीज चुनें
आपको कच्चा और बिना भुना काजू का बीज चाहिए। कोशिश करें कि बीज ताजा हो और उसमें किसी तरह की खराबी या फफूंद ना लगी हो।
2. मिट्टी कैसी होनी चाहिए?
काजू के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी ज्यादा देर तक जमा ना रहे। आप मिट्टी के साथ थोड़ी रेत और ऑर्गेनिक खाद मिला सकते हैं। इससे मिट्टी हल्की रहेगी और पानी भी आसानी से नीचे जा सकेगा। गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए।
3. काजू का बीज कैसे लगाएं?
सबसे पहले गमले में मिट्टी भरें और बीच में करीब दो से तीन सेंटीमीटर गहरा छोटा गड्ढा बनाएं। अब कच्चे काजू के बीज को मिट्टी में रखें और ऊपर से मिट्टी की हल्की परत डाल दें। मिट्टी को बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थोड़ा पानी दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह नम हो जाए।
4. पौधे को धूप वाली जगह रखें
काजू के पौधे को अच्छी धूप पसंद होती है। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोज कई घंटे धूप आती हो। हालांकि, अगर पौधा अभी-अभी मिट्टी से बाहर निकला है और बहुत छोटा है, तो तेज गर्मी में उसे धीरे-धीरे धूप की आदत डालना बेहतर रहेगा।
5. कितना पानी देना है?
काजू के पौधे को पानी जरूर चाहिए, लेकिन मिट्टी को हमेशा गीला रखने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी लगे, तभी पानी दें। हर दिन जरूरत से ज्यादा पानी डालने से जड़ें खराब हो सकती हैं।
6. पौधे को खाद कब दें?
जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे, तब उसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद डाली जा सकती है। खाद को सीधे पौधे के तने से चिपकाकर ना डालें। पौधे से थोड़ी दूरी पर मिट्टी में मिलाएं और इसके बाद हल्का पानी दें।
काजू के पौधे को फल आने में कितना समय लगता है?
बीज से उगाए गए काजू के पेड़ को फल देने में कई साल लग सकते हैं। समय मौसम, मिट्टी, पौधे की किस्म और देखभाल पर भी निर्भर करता है। अगर आपका मकसद जल्दी फल पाना है, तो बीज के बजाय नर्सरी से तैयार पौधा लेना ज्यादा आसान हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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