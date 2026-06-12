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Optical Illusion:'कूल' पढ़ते-पढ़ते दिमाग खा जाएगा धोखा, क्या आप जीतेंगे?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन का यह नया चैलेंज आपकी नजरों और फोकस की असली परीक्षा लेने वाला है। तस्वीर में हर तरफ 'कूल' लिखा है, लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी छुपा है। क्या आप उसे सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

Optical Illusion:'कूल' पढ़ते-पढ़ते दिमाग खा जाएगा धोखा, क्या आप जीतेंगे?

मान लीजिए कोई आपको एक तस्वीर दिखाए और कहे कि इसमें सिर्फ एक ही शब्द बार-बार लिखा है। शायद आप एक नजर डालकर आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि इन शब्दों के बीच एक घुसपैठिया भी छुपा है, तब? यहीं से शुरू होता है आज का ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज।

तस्वीर में आपको हर तरफ सिर्फ 'कूल' दिखाई देगा। इतनी बार कि कुछ सेकंड बाद आपका दिमाग खुद ही मान लेगा कि पूरी तस्वीर में यही शब्द लिखा है लेकिन सच्चाई कुछ और है।

इन सभी 'कूल' शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द मौजूद है, जो बाकी सबसे अलग है। उसे खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं।

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क्या आपकी आंखें दिमाग से तेज हैं?

यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन का पूरा खेल इसी पर टिका होता है। हमारी आंखें तो हर शब्द को देखती हैं, लेकिन दिमाग शॉर्टकट लेने लगता है। जब कोई चीज बार-बार दिखाई देती है, तो दिमाग उसे पूरा पढ़ने की बजाय उसका पैटर्न पहचानता है। इसलिए वह मान लेता है कि अगला शब्द भी वही होगा और इसी भरोसे का फायदा उठाकर अलग शब्द आपकी नजरों से बच निकलता है।

क्या आपको अलग शब्द दिखाई दिया?

अगर हां, तो शानदार और नहीं तो चिंता मत कीजिए। ज्यादातर लोग पहली बार में यही गलती करते हैं। अगर जवाब नहीं मिल रहा है, तो शब्दों को पढ़ने की बजाय उनके अक्षरों को देखिए। कई बार सिर्फ एक मात्रा या एक अक्षर बदलने से पूरा शब्द बदल जाता है। यही कारण है कि अलग शब्द हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छिपा रहता है।

ऑप्टिकल इल्यूजन का असली मजा

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ऐसे चैलेंज सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि हमारे दिमाग को भी सक्रिय रखते हैं। इन्हें हल करने से फोकस बेहतर होता है, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान जाता है, ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत होती है और दिमाग तेजी से सोचने की आदत विकसित करता है।

अब बताते हैं जवाब

अगर आपने अभी तक अलग शब्द नहीं खोजा है, तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। 'कूल' शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द 'कुल' है। पहली नजर में यह शब्द काफी हद तक 'कूल' जैसा दिखाई देता है, इसलिए लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं।

Optical Illusion

जवाब कहां है?

'कुल' शब्द 5वीं रो (Row) के आखिरी कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे खोज लिया, तो आपकी नजरें और ऑब्जर्वेशन स्किल दोनों शानदार हैं। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब खोज पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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