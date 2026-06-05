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Optical Illusion Challenge: हर तरफ दिखेगा 'और', लेकिन एक शब्द बदल देगा पूरा खेल!

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस बार आपको 'और' शब्दों की भीड़ में छुपा एक अलग शब्द सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इस मुश्किल टेस्ट को पास कर पाएंगी?

Optical Illusion Challenge: हर तरफ दिखेगा 'और', लेकिन एक शब्द बदल देगा पूरा खेल!

कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा चित्र दिख जाए, जहां हर तरफ सिर्फ एक ही शब्द लिखा हो-'और'। पहली नजर में आप शायद मुस्कुरा दें और कहें, 'इसमें क्या मुश्किल है?' लेकिन जैसे ही कोई आपसे कहे कि इन सभी 'और' शब्दों के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है, खेल वहीं से शुरू हो जाता है। यही तो ऑप्टिकल इल्यूजन की असली ताकत है। यह आंखों को नहीं, दिमाग को धोखा देता है।

आज का चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में आपको दर्जनों बार 'और' लिखा दिखाई देगा। लेकिन इन शब्दों की भीड़ में एक ऐसा शब्द छुपा बैठा है, जो बाकी सबसे अलग है। और मजेदार बात यह है कि उसे खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है?

जब हमारा दिमाग किसी एक चीज को बार-बार देखता है, तो वह उसे पूरी तरह पढ़ना बंद कर देता है। वह सिर्फ उसका पैटर्न पहचानने लगता है। मान लीजिए आपने 50 बार 'और' देखा। अब दिमाग हर शब्द को पढ़ने की बजाय यह मान लेता है कि अगला शब्द भी 'और' ही होगा। यहीं पर गलती हो जाती है क्योंकि अलग शब्द उसी भरोसे का फायदा उठाकर नजरों से बच जाता है।

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क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?

अगर मिल गया, तो आपकी नजरें सच में काफी तेज हैं। अगर नहीं मिला, तो आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे चैलेंज में हजारों लोग पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं।

एक छोटा सा हिंट

  • जवाब ढूंढने के लिए पूरे शब्द को मत देखिए।
  • सिर्फ अक्षरों के आकार पर ध्यान दीजिए।
  • कई बार एक छोटी-सी मात्रा या एक अक्षर पूरा खेल बदल देता है।
  • यही कारण है कि जो शब्द अलग है, वह पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगता है।

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ऑप्टिकल इल्यूजन इतने लोकप्रिय क्यों हैं?

क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है।

ऐसे चैलेंज:

  • ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं
  • दिमाग को एक्टिव रखते हैं
  • ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर बनाते हैं
  • याददाश्त को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं
  • तनाव कम करने का मजेदार तरीका बन सकते हैं

ये भी पढ़ें:‘कोमल’ की भीड़ में छुपी बैठी है ‘कोयल’, क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

अब बताते हैं सही जवाब

अगर आपने अभी तक अलग शब्द नहीं खोजा है, तो सस्पेंस खत्म करते हैं। 'और' शब्दों के बीच छुपा हुआ अलग शब्द 'ओर' है। यही वह शब्द है जिसने ज्यादातर लोगों को कन्फ्यूज किया।

Optical Illusion

जवाब कहां है?

'ओर' शब्द चौथी रो (Row) और 10वें कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे खोज लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल वाकई शानदार है। अब इस चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन 5 सेकंड के अंदर सही जवाब खोज पाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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