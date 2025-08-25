क्या देर तक पेशाब रोकने से वाकई पथरी होती है? जानें एक्सपर्ट की राय

Kidney Stones: आपने सुना होगा कि पेशाब को लंबे समय तक रोकने से पथरी का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर से किडनी में पथरी का। अब इस बात में सच्चाई कितनी है, आइए जानते हैं।

ऐसा कई बार होता है, जब पेशाब रोकना पड़ता है। कई बार समय की व्यस्तता के चलते तो कई बार अपने आलस के कारण ही लोग पेशाब समय पर नहीं करते। ये जरा सी आदत आपको यूटीआई जैसी कई गंभीर समस्याएं दे सकती है। खैर, पेशाब देर तक रोकने की आदत को एक और वजह से नुकसानदायक बताया जाता है। कहते हैं कि अगर आप ऐसा लंबे अरसे तक करते रहते हैं, तो इससे पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर से किडनी की पथरी का। आपने भी ये बात कभी ना कभी सुनी ही होगी। लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है, या ये महज एक कही सुनाई बात भर है? आइए आज इसी बारे में एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं।

लंबे समय तक पेशाब रोकना है खतरनाक हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो लंबे समय तक पेशाब रोकने की आदत बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने के साथ-साथ कई और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल लंबे समय तक यूरिन रोकने से पेशाब के रास्ते की मांसपेशियों और ब्लैडर में खिंचाव हो सकता है। इस वजह से पेशाब की नली में दर्द, यूटीआई, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में दिक्कत और मूत्राशय में खिंचाव जैसी कई परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है।

यूरिन रोकने से होता है किडनी में पथरी का रिस्क? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो लंबे अरसे तक अगर आप पेशाब रोकते हैं, तो किडनी में पथरी की समस्या वाकई हो सकती है। दरअसल किडनी में पथरी तब बनती है जब कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप लंबे अरसे तक पेशाब रोके रहते हैं, तो ये मिनरल्स किडनी में इकठ्ठा होने लगते हैं और पथरी का खतरा बढ़ाते हैं। यूरिन सही से ना बनना भी पथरी का एक कारण हो सकता है, इसलिए सही मात्रा में पानी पीना और जरूरत महसूस होने पर पेशाब करना, ये दो बहुत जरूरी आदतें हैं।