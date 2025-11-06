अपने विंटर वेकेशन को बनाएं आसान, डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें ट्रॉली सेट्स
संक्षेप: सर्दी शुरू हो गई है, आपमें से बहुत से लोग छुट्टियां प्लान कर रहे होंगे! अपनी छुट्टी को आसान बनाने के लिए Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के Trolley Bags को आधे से कम दाम में ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दी की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग हो रही है, या वेडिंग सीजन डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करना है, या अपनी खुद की शादी की पैकिंग करनी है, एक अच्छा ट्रॉली सेट तो आपके पास जरूर होना चाहिए। Amazon पर Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के ट्रॉली बैग्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। पर्याप्त स्पेस और बेहतरीन क्वालिटी आपके सफर को आसान बनाने के साथ ही मजेदार भी बनाएगी। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपने सभी पसंदीदा कपड़ों की पैकिंग कर सकती हैं।
Safari Astra Neo का ये शानदार ट्रॉली सेट आपके बड़े काम आएगा। इसमें आपको 56cm, 66cm और 76cm के स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polycarbonate हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री में घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें लंबे ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करना बेहद आसान हो जाता है। फैमिली वेकेशन पर जाना हो या खुदकी शादी की पैकिंग करनी हो, ये ऑप्शन पूरी तरह बेस्ट रहेगा।
Skybags Trooper का ये लगेज सेट 3 ट्रॉली सेट में आयेगा। इनमें 55cm, 65cm और 75cm के 3 अलग अलग साइज के ट्रॉली बैग्स मिलेंगे। अगर आपको लंबी यात्रा तय करनी है तो यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं अगर आप अक्सर ट्रैवलिंग करते रहती हैं, तो इसकी बॉडी क्वॉलिटी लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। इस पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिल जाएगी, जिन्हें आप मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
VIP के 3 सेट ट्रॉली बैग में कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिलेंगे। सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का मजा लेना है, तो इन्हें अपने साथ कैरी करें। इनमें 4 मजबूत चक्के हैं, इस तरह लंबे यात्रा के दौरान इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है, तो फिर क्या सोचना।
SAFARI THORIUM के 3 सेट ट्रॉली बैग में 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। जिससे इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। लंबे सफर के लिए ये बैग्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। सर्दियों में घूमने जाने का प्लान हो या वेडिंग अटेंड करना हो इसमें पर्याप्त स्पेस है, आप अपना ज्यादा से ज्यादा सामान इनमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका लुक काफी अट्रैक्टिव है, अगर आपको एसथेटिक सूटकेस पसंद है तो यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
ARISTOCRAT COMET का ये इस 3 सेट ट्रॉली बैग, 56cm, 66cm और 76cm के साइज में आयेंगे। इनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो इसका ड्यूरेबल मटेरियल इनमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आने देगा। इसके साथ ही इसमें कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस प्रोडक्ट पर 3 साल की ग्लोबल वारंटी भी मिल रही है।
Safari Pentagon Pro ट्रॉली सेट का लुक यूनिक और अट्रैक्टिव है। इसमें 55, 65 और 75cm के बैग्स आयेंगे। इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी कमाल की है। खासकर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। इसके अलावा इसमें तीन डिजिट का कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपको सिक्योरिटी की चिंता नहीं रहेगी। साथ ही साथ 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है।
Kamiliant American Tourister ट्रॉली सेट को लोग काफी पसंद करते हैं। इस प्राइस रेंज में ऐसा बैग नहीं मिलेगा। इसमें आपको 56cm/68cm/79cm के बैग्स मिलेंगे। अगर आप लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। फैमिली ट्रिप हो या फिर ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर जाना हो, इसमें पर्याप्त स्पेस है, जिसमें आपका सारा जरूर का सामान आराम से फिट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें तीन डिजिट का कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपको सिक्योरिटी की चिंता नहीं रहेगी। साथ ही साथ 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है। स्ट्रेस फ्री जर्नी के लिए इसे आज ही ऑर्डर करें।
American Tourister का ये Ivy 3 पीस ट्रॉली सेट 55cm, 68cm और 77cm के साइज में आयेगा। स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polyptopylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें तीन डिजिट का कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपको सिक्योरिटी की चिंता नहीं रहेगी। साथ ही साथ 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है। ट्रिप पर जाना हो या ऑफिस मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, ये ट्रॉली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।
