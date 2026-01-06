ऑफिस में फ्रेश और हेल्दी खाना है तो ऑर्डर करें लंच बॉक्स के ये 8 विकल्प
Amazon पर स्टेनलेस स्टील से लेकर ग्लास के लंच बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएंगे।
हम सभी सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं और लंच लगभग दोपहर 1 से 2 बजे तक करते हैं। इस बीच कई बार खाने की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, खासकर जो लोग प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, उनके खाने की फ्रेशनेस के साथ ही उसका फ्लेवर भी खराब हो जाता है। इसलिए आज हम लाएं हैं बेस्ट ब्रांड्स के टॉप रेटेड लंच बॉक्स की वैरायटी। जो न केवल टॉक्सिन फ्री होंगे, बल्कि इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो क्यों न आप भी इन्हें ऑर्डर करें। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स मिल जाएंगे।
MILTON के इस लंच बॉस में डब्बों के साथ इंसुलेटेड फैब्रिक जैकेट आयेगा। इसमें 3 माइक्रोवेव सुरक्षित डब्बे मिल जाएंगे, जो अंदर से स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हुए हैं। इसमें एक डब्बा 180ml और 2 डब्बे 320ml के आयेंगे। इसके साथ ही एक 415ml का टंबलर आयेगा जिसके साथ ढक्कन भी दिया गया है। ये ऑफिस और कॉलेज ले जाने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे कैरी करना भी बेहद आसान है।
Milton के इस लंच बॉक्स में 3 एयरटाइट डब्बे मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक बैग भी आएगा। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, साथ ही लीक प्रूफ है। इन डब्बों की कैपेसिटी 400ml है, इसे ऑफिस में कैरी करने के अलावा ट्रैवलिंग हाइकिंग और आउटिंग के दौरान भी खाना कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सुरक्षित मटेरियल किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है।
Milton का स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार 3 पीस का टिफिन बॉक्स एयरटाइट ढक्कन के साथ आयेगा। इस तरह खाना बाहर लीक नहीं होता। इसमें एक डब्बा 210ml का एक 340ml और तीसरा 500ml में आयेगा। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। ये अलग-अलग कलर ऑप्शंस में उपलब्ध मिल जाएगा, आप किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं।
रोजाना ऑफिस कैरी करने के लिए अगर एक अच्छा लंच बॉक्स चाहिए तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहता है। इनमें आपको 3 माइक्रोवेव सुरक्षित कंटेनर्स मिल जाएंगे, जिनमें BPA फ्री ढक्कन आयेगा। साथ ही साथ एक स्टील बोतल और प्लास्टिक का आचार डब्बा भी मिलेगा। वहीं एक बैग भी आएगा जिसमें आप रोजाना अपना लंच करी कर सकते हैं। कंटेनर की कैपेसिटी देखे तो एक 290ml का दूसरा 450ml और तीसरा 600ml के कंटेनर मिलेंगे। 130ml का अचार का डब्बा और 750ml का वॉटर बोतल मिल जाएगा।
Borosil के इस लंच बॉक्स में 2 स्क्वायर शेप के 320ML और 2 राउंड शेप के 240ML के डब्बे आएंगे। ये ऑफिस ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही आप चाहे तो इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं, इनमें एक बैग भी मिल रहा है। इसके साथ आपको लीकप्रूफ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। इसमें खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और उसका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है।
ये प्रीमियम लंच बॉक्स आप सभी को ट्राई करना चाहिए। खासकर वर्किंग लोगों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। साथ ही इसे इन्हें कैरी करना भी आसान है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स में दो डब्बे और एक चपाती बॉक्स आयेगा। जो सामान्य खाना कैरी करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इसके साथ चम्मच, फोर्क भी मिल जाएगा। ज्यादा न सोचें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
CELLO का स्क्वायर लंच बॉक्स ऑफिस में कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये 4 के सेट में आयेगा, जिसमें 3 स्क्वायर डब्बे मिलेंगे और एक ग्लास बोतल भी आएगा। इसमें इंसुलेटेड फैब्रिक का बैग मिल जाता है, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा। ये लीक प्रूफ है, इसलिए इसमें आप लिक्विड फूड भी कैरी कर सकते हैं। इनके बॉक्स की कैपेसिटी 320ML है और 50ML का एक बोतल भी मिल जाएगा।
MILTON के इस स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार एयरटाइट, लीक प्रूफ लंच बॉक्स सेट में 180ML, 320ML और 450ML के डब्बे आएंगे। साथ में चटनी बॉक्स, बोतल और चम्मच भी मिल रहा है। ये एक कंपलीट लंच बॉक्स सेट है, जो वर्किंग लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके स्टेनलेस स्टील मेटेरियल की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये खाने में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।
