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खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के 6 बजट फ्रेंडली विकल्प, किचन रहेगा क्लीन और फ्रेश

Apr 18, 2026 09:43 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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एक सही किचन ऑर्गेनाइजर छोटे से छोटे किचन में बड़ी जगह बना देता है, ताकि चीजों को सही ढंग से रखा जा सके। इस प्रकार छोटा किचन भी क्लीन और फ्रेश दिखता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना इतना तो इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद लें। ये 6 किचन ऑर्गेनाइजर्स बजट फ्रेंडली हैं, जिन्हें आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। अगर किचन में चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो घर बैठे ऑर्डर करें ऑर्गेनाइजर्स के ये 6 विकल्प। एक सही किचन ऑर्गेनाइजर छोटे से छोटे किचन में बड़ी जगह बना देता है, ताकि चीजों को सही ढंग से रखा जा सके। इस प्रकार छोटा किचन भी क्लीन और फ्रेश दिखता है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के 6 बजट फ्रेंडली विकल्प, किचन रहेगा क्लीन और फ्रेश
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360 डिग्री रोटेटिंग स्पाइस होल्डर ऑर्गेनाइजर एस्थेटिक विकल्प है। ये आजकल ट्रेंड कर रहा, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे। इस प्रोडक्ट को किचन या डाइनिंग टेबल पर रखें, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आराम से आ जाएंगे। ये न केवल चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा, बल्कि किचन में मॉडर्न लुक भी ऐड करता है। अगर लंबे समय से किचन को एस्थेटिक लुक देने का विचार कर रही, तो ये प्रोडक्ट आज ही ऑर्डर करें।

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Kundi Rustic का वुडन स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर आजकल काफी ट्रेडिंग हैं। ये किचन को एस्थेटिक वाइब देगा। इनपर मसालों के छोटे मोटे डब्बे आराम से आ जाएंगे, साथ में आप इन्हें डेकोर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये किचन आइटम्स को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, साथ ही देखने में भी आकर्षक हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है लंबे इस्तेमाल के बाद भी यह जल्दी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 3 टायर किचन ऑर्गेनाइजर रैक कम जगह में ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। खासकर अगर आपके किचन कॉर्नर खाली रह जाते हैं, तो इन्हें ऑर्डर करें, इस तरह कॉर्नर स्पेस इस्तेमाल में आ जाता है। आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर मंगवाएं।

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ये वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसमें 4 स्टोरेज रैक आएंगे जिनमें छोटे छेद बने हैं, ताकि इनमें रखे फल एवं सब्जियां फ्रेश रहे। अगर सब्जियां रखने के लिए आज भी वही पुरानी ट्रॉली इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसे ऑर्डर करें। ये आपके किचन में एस्थेटिक ऐड करेंगे।

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Lyrovo का काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसे कंज्यूमर्स ने बहुत पसंद किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू एवं रेटिंग आई है। ये ऑर्गेनाइजर आपके छोटे से किचन में बड़ा स्पेस क्रिएट करने में मदद करेगा। आप इसे बाथरूम में या ऑफिस के कॉपी एरिया में ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

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छोटा किचन होने पर अक्सर काउंटर स्पेस कम पड़ जाता है, ऐसे में ये किचन ऑर्गेनाइजर आपके काम आएगा। 2 टायर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर को आप किचन में काउंटर पर रख सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो आसानी से खराब नहीं होगा। इसे किचन के किसी भी कोने में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें, और इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे रख सकती हैं। इस तरह किचन फ्रेश और क्लीन रहता है और चीजें ढूंढने में अधिक समय व्यर्थ नहीं होता।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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