लार्ज ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बैग्स की मदद से कंबल रहेगा सुरक्षित और डस्ट फ्री
सर्दियां खत्म होने वाली हैं, अगर आप भी ब्लैंकेट स्टोरेज को लेकर चिंतित हैं, तो लार्ज ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बैग्स की मदद ले सकते हैं। ये कंबल को सुरक्षित रूप से स्टोर करने में मदद करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड खत्म हो रहा है अब कंबल को सुरक्षित रूप से रखने का समय आ गया है। परंतु इन्हें स्टोर करना इतना आसान नहीं है, इन्हें धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसमें लार्ज ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बैग्स आपकी मदद करेंगे। ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स एक सुरक्षित और आसान तरीका हैं। इनमें ब्लैंकेट डस्ट फ्री और पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, साथ ही इनके स्टोरेज में भी आसानी होती है। ये स्पेशियस होते हैं और कंबल के साथ ही ठंड के कपड़े आदि को स्टोर करने में भी मदद करेंगे। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। यानी इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
House of Quirk का एक्स्ट्रा लार्ज हैंडी स्टोरेज बैग आपके बहुत काम आएगा। इस ऑर्गेनाइजर बैग की कैपेसिटी अच्छी है, इसमें ब्लैंकेट सहित रोजाना इस्तेमाल में आने वाली काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। खास कर सर्दियों में कंबल रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जिप लॉक भी मिलेगा ताकि आपका कंबल पूरी तरह सुरक्षित रह सके। इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
Storite jumbo super 90 L मॉइश्चर प्रूफ एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बॉक्स बड़े काम की चीज है। ये काफी स्पेशियस है, जिसमें नियमित इस्तेमाल की कई सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। खास कर ठंड खत्म होते ही ये ब्लैंकेट स्टोरेज में मदद करेंगे। इनमें ब्लैंकेट पूरी तरह सुरक्षित और डस्ट फ्री रहते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें जिप लॉक और हैंडल भी आएगा। आप चाहें तो इसमें ठंड के कपड़े भी स्टोर कर सकती हैं।
Kuber Industries 2 मॉइश्चर प्रूफ स्टोरेज बैग ब्लैंकेट के रख रखाव के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये स्टोरेज बैग बड़े काम की चीज है, इसमें कंबल के अलावा ठंड के कपड़े भी रख सकती हैं। ये जिप लॉक के साथ आयेंगे, जिससे आपके ब्लैंकेट पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट खिड़की मिल जाएगी, इस प्रकार आपके लिए चीजें ढूंढना आसान हो जाता है। दूसरे कपड़ों को डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी चीजें निकाल सकते हैं।
Shalimar ब्रांड का लार्ज कैपेसिटी वाला फोल्डेबल बैग ब्लैंकेट स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। कंबल को सुरक्षित रूप से रखना हो या ठंड के कपड़े रखने हों, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपके बड़े काम आएगा। इनमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड और सुरक्षित रहती हैं। इसमें हैंडल भी आएगा, इस तरह इन्हें कैरी करना और इधर से उधर मूव करना भी आसान हो जाएगा। इसे 25% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Kuber Industries का रेक्टेंगुलर लार्ज बैग आपके बहुत काम आएगा। इन स्टोरेज बैग्स को लहंगा, कपड़े, ब्लैंकेट, बेडशीट, खिलौने आदि रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बैग की कैपेसिटी में आपके ब्लैंकेट आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट जगह छोड़ी गई है, ताकि बिना अन्य कपड़ों को डिस्टर्ब किए, आवश्यकता अनुसार आराम से इनमें से समान निकाल सकें। ये 2 के सेट में आएंगे, 51% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Storite 236L का ये लार्ज ब्लैंकेट स्टोरेज बैग ऑर्गेनाइजर मॉइश्चर प्रूफ है। ये बहुत बड़ा है, इनमें 2 से 3 कंबल तो आराम से आ जाएंगे। कंबल के साथ इनमें ठंड के कपड़े भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। ठंड में नया कंबल लिया है और उसके स्टोरेज को लेकर परेशान हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें हैंडल भी आएगा, ताकि इन्हें मूव करने में परेशानी न हों। 83% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Storite का ये नायलॉन बैग मॉइश्चर प्रूफ है। 4 सेट का ये बैग/ऑर्गेनाइजर को ठंड के बाद ब्लैंकेट स्टोरेज बॉक्स तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आप चाहें तो इसे वार्डरोब में कपड़े ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं ठंड के कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि को स्टोर करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको भी इसकी जरूरत है, तो ये एक अच्छा मौका है। 64% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
HimeStrap का 2 सेट का नॉन वोवन स्टोरेज बैग ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर आपके लिए ब्लैंकेट स्टोरेज को आसान बना देगा। इस मॉइश्चर प्रूफ बैग में आपके कंबल कपड़े सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, साथ ही धूल गंदगी से सुरक्षित रहती हैं। वहीं आप चाहें तो घर की अन्य चीजों को इनमें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इन्हें वार्डरोब ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें 49% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
