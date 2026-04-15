बच्चों को केवल खाना नहीं साथ में दें सेहत का तोहफा, खरीदें लंच बाक्स के ये 8 विकल्प

बच्चों को आजतक प्लास्टिक लंच बॉक्स में खाना देती आ रही हैं? तो उसे आज ही हटा दें, खरीदें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के ये सुरक्षित विकल्प।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ज्यादातर पैरेंट्स बच्चों को प्लास्टिक के फैंसी लॉन्च बॉक्स में खाना देते हैं, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक का लंच बॉक्स चाहे कितना महंगा और फैंसी हो ये बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सेहत और स्वाद दोनों का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के सुरक्षित विकल्प! ये न केवल खाने को फ्रेश रखते हैं, बल्कि उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रखते हैं। यहां स्टेनलेस स्टील स्कूल लंच बॉक्स के 8 बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जिन्हें आप घर बैठे आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।

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Cello के इस लंच बॉक्स सेट में एक इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील डब्बा आएगा, साथ में 400ml की वॉटर बोतल भी आएगी। ये लीक प्रूफ इजी टू क्लीन लंच बॉक्स है, जो बच्चों को काफी पसंद आएगी। वहीं ये एक कंपलीट गिफ्ट सेट है, बच्चों के बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट के लिए भी बेस्ट रहेगा। कंज्यूमर्स ने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफी अप्रिशिएट किया है।

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Milton मिनी लंच बॉक्स में दो छोटे स्टेनलेस स्टील डब्बे आएंगे और साथ में एक इंसुलेटेड फैब्रिक बैग भी आएगा। इस तरह इन्हें कैरी करना भी आसान रहेगा। ये लीक प्रूफ इजी टू क्लीन लंच बॉक्स है, जो बच्चों को काफी पसंद आएगा। स्कूल के साथ ही कॉलेज और पिकनिक के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है।

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आज तक बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के तौर पर प्लास्टिक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपके बच्चों को बीमार कर सकता है। खासकर गर्मी में प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल अधिक हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स इस्तेमाल करें। इस समय Amazon पर 38% के ऑफ पर ये इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स मिल जाएगा, जो एयर टाइट और लीक प्रूफ है। साथ-साथ इसका मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करता।

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Milton के इस लंच बॉक्स को लोगों ने बहुत पसंद किया है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स BPA फ्री है, यानी खाना कैरी करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसमें 3 कंपार्टमेंट हैं, जो खाना कैरी करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। साथ ही इसमें एयर टाइट ढक्कन आयेगा, जिससे लिक्विड सब्जी, दाल आदि इसके बाहर नहीं आयेंगे। इसे आज ही ऑर्डर करें ये आपके बच्चों का पसंदीदा बन जाएगा।

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3 कंपार्टमेंट वाला ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बच्चों के रोजाना कैरी करने के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। ये लंच बॉक्स बच्चों का पसंदीदा बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड टिफिन को BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवर फुल रहता है। अगर आप भी बच्चों को आज तक प्लास्टिक लंच बॉक्स में खाना देती आई हैं, तो अब उन्हें बदलने का समय आ गया है।

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इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स की क्वालिटी को कंज्यूमर्स ने अप्रिशिएट किया है और इसे बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प बताया है। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, जो खाने में टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और उन्हें लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवर फुल रखता है। इस समय ये प्रोडक्ट 45% के ऑफ पर उपलब्ध है, लगभग आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

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ये प्रीमियम स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स ट्राई करें, ये आपका पसंदीदा बन जाएगा। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसमें खाना भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। स्कूल के अलावा ऑफिस, कॉलेज और पिकनिक के लिए भी ये लीकप्रूफ लंच बॉक्स अच्छा विकल्प है।

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क्या आपके बच्चों को कार्टून कैरेक्टर वाले लंच बॉक्स चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल प्लास्टिक लंच बॉक्स में पॉसिबल है, स्टेनलेस स्टील के इस लंच बॉक्स पर एक नजर जरूर डालें। ये बच्चों को बेहद पसंद आएगा। इसका मटेरियल BPA फ्री है, यानी ये सेहत के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसपर 75% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा इसे आज ही ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।