इस फेस्टिव सीजन छोटी बच्चियों के लिए Amazon से ऑर्डर करें एथनिक वियर

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, नवरात्रि आने में केवल कुछ दिन बचे हैं। इस दौरान बच्चे नए कपड़ों को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। वहीं त्योहारों के तुरंत बाद वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो क्यों न इस बार अपनी छोटी बच्ची के लिए एथनिक वियर की शॉपिंग की जाए। बच्चे एथनिक वियर को नवरात्रि से लेकर वेडिंग सीजन तक कभी भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको भी छोटी बच्चियों का एथनिक वियर आसानी से नहीं मिलता, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती हैं। यहां हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार एथनिक वियर पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स भी उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Naixa का ये फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता शरारा सेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इस पर बंधनी प्रिंट किए गए हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहे। इस बार फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 5 से लेकर 14 साल उम्र की लड़कियों का साइज उपलब्ध है। साथ ही ये आपको 50% के ऑफ पर मिल रहा। तो क्यों न आप सभी अपनी बच्ची को सरप्राइस दें।

पॉली सिल्क फैब्रिक से तैयार शरारा सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि शरीर पर भी बेहद आरामदायक महसूस होगी। इस एथेनिक वेयर को फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ-साथ वेडिंग फंक्शंस पर भी पहना जा सकता है। ये बच्चों की बॉडी में नहीं चुभते और इसलिए बच्चे इसे आसानी से पहन लेते हैं। इस पर 79% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।

रेयान फैब्रिक से तैयार Naixa की शरारा सेट बच्चों को बेहद पसंद आएगी। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिससे ये बच्चों की बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होती है। वहीं वे इसे आराम से पहन लेती हैं। साथ ही इसका रंग और प्रिंट भी बच्चियों का पसंदीदा है। तो क्यों न इस फेस्टिव सीजन 50% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये शरारा सेट छोटी बच्चियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे। वहीं गोटा वर्क, ट्रेडिशनल वाइब ऐड कर रहे। इस शरारा सेट को फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही वेडिंग फंक्शंस पर भी पहन सकती हैं। 72% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

रेयान फैब्रिक से तैयार Naixa ब्रांड का शरारा सेट बच्चियों को बेहद पसंद आएगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिससे ये बच्चों की बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होती है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध है, आप अपनी पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 4 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों का साइज उपलब्ध है।

इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता शरारा सेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये एथेनिक वियर बॉडी पर आरामदायक महसूस होगा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे। इस बार फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 5 से लेकर 16 की उम्र की लड़कियों का साइज उपलब्ध है। साथ ही ये आपको 50% के ऑफ पर मिल रहा। तो क्यों न आप सभी अपनी बच्ची को सरप्राइस दें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार लाइटवेट शरारा सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि शरीर पर भी बेहद आरामदायक महसूस होगी। ऐसे एथेनिक वियर में छोटी बच्चियां किसी परी से कम नहीं लगती। इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ-साथ वेडिंग फंक्शंस पर भी पहना जा सकता है। ये बच्चों की बॉडी में नहीं चुभते और इसलिए बच्चे इसे आसानी से पहन लेते हैं।

