ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, खाना रहेगा लंबे समय तक फ्रेश

संक्षेप: ऑफिस जाना हो या स्कूल या कहीं पिकनिक पर जाना हो, एक अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स तो आप सभी के पास होना चाहिए। इन्हें यहां ऑर्डर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का लंच बॉक्स चाहिए तो ये विकल्प ट्राई करें। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्सेस खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। अगर आप प्लास्टिक मटेरियल में लंच कैरी करते हैं, तो इसे आज से ही बंद कर दें। ये खाने में टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं और खाने का स्वाद एवं फ्लेवर भी पहले जैसा नहीं रह जाता। वहीं इस समय Flipkart पर चल रहे सेल डील्स में स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्सेस पर आपको कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Loading Suggestions...

Milton का मिनी लंच बॉक्स ऑफिस और स्कूल दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें स्टेनलेस स्टील मेटेरियल के 2 कंटेनर मिल जाएंगे, जिनमें आप में रोजाना हल्का-फुल्का लंच कैरी कर सकते हैं। इसमें एक बैग भी मिल जाएगा, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं। इसमें लीकप्रूफ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। इस समय ये 24% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है।

स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 कंटेनर मिल जाएंगे, ये रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऑफिस जाना हो या बच्चों का स्कूल लंच पैक करना हो यह दोनों ही तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको भी यह विकल्प पसंद आया है, तो इस समय सेल ऑफर्स में इन पर 85% का ऑफ उपलब्ध है। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें।

Milton का लीकप्रूफ, BPA फ्री, स्टेनलेस स्टील डिशवॉशर सेफ कंटेनर रोजाना लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इसे बच्चे और बड़े दोनों कैरी कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के कंटेनर्स आएंगे जैसे की 280ml का दो राउंड कंटेनर और 472ml का एक चपाती बॉक्स भी मिल जाएगा। साथ ही चम्मच और इंसुलेटेड बैग भी आएगा।

Flipkart sale का फायदा उठाएं और 55% के ऑफ पर ये कंप्लीट लंच बॉक्स सेट आज ही घर ले जाएं। इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में तीन एयर टाइट कंटेनर्स आएंगे और साथ में एक अचार का प्लास्टिक बॉक्स भी मिल जाएगा। इसके साथ ही एक बोतल भी आएगा। इसे ऑफिस के अलावा आप चाहे तो पिकनिक और आउटिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स में 2 राउंड कंटेनर्स और एक चपाती बॉक्स के साथ ही इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। ये एक कंपलीट लंच बॉक्स है, जिसमें आप रोजाना लंच बॉक्स कैरी कर सकते हैं। वहीं आउटिंग पर जाना हो या पिकनिक पर वहां कैरी करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। 67% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।