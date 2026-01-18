Hindustan Hindi News
Amazon Republic Day Sale Deals में 599 रुपए के अंदर खरीदें BPA फ्री किचन कंटेनर्स

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale Deals में ग्रोसरी स्टोरेज बॉक्सेस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। जहां आप 599 रुपए के अंदर सुरक्षित डब्बे खरीद सकते हैं।

Jan 18, 2026 09:12 am ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपके ग्रॉसरी आइटम भी जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं? तो स्टोरेज बॉक्सेस पर ध्यान दें, हो सकता है आप स्टोरेज के लिए गलत डब्बों का इस्तेमाल कर रहे हों। गलत कंटेनर बॉक्स में ग्रॉसरी आइटम रखने से उनका स्वाद और फ्लेवर खराब हो सकता है। अगर आप BPA फ्री कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, तो ग्रॉसरी आइटम का स्वाद और फ्लेवर मेंटेन रहता है। Amazon Great Republic Day Sale Deals में ग्रोसरी स्टोरेज बॉक्सेस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। जहां आप 599 रुपए के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ डब्बे खरीद सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बेस्ट ग्रॉसरी बॉक्सेस।

Amazon Republic Day Sale Deals में 599 रुपए के अंदर खरीदें BPA फ्री किचन कंटेनर्स
MILTON के इन डब्बों में स्टील के एयरटाइट ढक्कन आयेंगे। इनमें 500ml के 6 कंटेनर्स हैं, जो BPA फ्री यानी की फूड आइटम के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, ये किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर जार को प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। आप इसे फ्रिज में समान स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Quantity: 500ML के 6 डब्बे

4 के सेट में आने वाला ये एयरटाइट कंटेनर BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है। इस तरह के डब्बों में खाना सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक फ्रेश रहता है। स्नैक्स और ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बेस्ट विकल्प है। अगर आप भी लंबे समय से ऐसा कुछ ढूंढ रही हैं, तो इन एयर टाइट कंटेनर्स को AMAZON सेल डील्स में 77% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।

Quantity: 700ML के 4 डब्बे

Amazon Brand Solimo का प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर सेट, एयर टाइट और BPA फ्री है। इनमें ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। ये ट्रांसपेरेंट हैं, इस तरह आपको चीजें ढूंढने में समय नहीं लगता। Amazon Sale Deals में इनपर 79% का ऑफ मिल रहा। यानी मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Quantity: 900ml के 6 सेट

Amazon Brand का ये प्लास्टिक जार कंटेनर एयर टाइट ढक्कन के साथ आयेगा। 12 पीस का सेट किचन के मसाले, स्नैक्स और अन्य खाने पीने की चीजों को रखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनकी मदद से फूड आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। इसका प्लास्टिक मटेरियल BPA फ्री है, जो खाने में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करता।

Quantity: 500ml के 12 सेट

Solimo के इस कंटेनर जार बॉक्स में अलग अलग साइज के डब्बे आएंगे। इनके साथ एयर टाइट ढक्कन मिल जाएगा। ये कंटेनर्स BPA फ्री मटेरियल से तैयार किए गए हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें ग्रॉसरी आइटम का स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये आइटम टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते, इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।

Quantity: 18 डब्बों का सेट

250ml के 6 डब्बे

500ml के 6 डब्बे

1900ml के 6 डब्बे

क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो GOLWYN का ये स्टोरेज जार जरूर ट्राई करें। इनमें एयर टाइट ढक्कन आयेंगे जिनकी मदद से ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों का असल स्वाद भी बरकरार रहता है। ये ट्रांसपेरेंट हैं, तो चीजें ढूंढने में आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। वहीं इस समय इनपर 73% का डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है। Amazon Sale 2026 के डील्स का फायदा जरूर उठाएं।

Quantity: 1200ml के 6 डब्बे

BPA फ्री मेटेरियल से तैयार प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर ग्रॉसरी को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। इन्हें सर्टिफाइड फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार किया गया है, जो खाने में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। इनमें खाने का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों बरकरार रहता है। अमेजॉन पर साल का पहला सेल शुरू हो चुका है, जहां किचन आइटम पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इस प्रोडक्ट पर 65% का ऑफ मिल जाएगा। केवल 553 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Quantity: 700ml के 8 डब्बे

Volturi ब्रांड के एयर टाइट कंटेनर बड़े काम की चीज हैं। इसमें ग्रॉसरी आइटम, जैसे दाल और राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। ड्यूरेबल और BPA फ्री सुरक्षित मटेरियल खाद्य पदार्थों के स्वाद और फ्लेवर को मेंटेन रखता है। वहीं आप चाहे तो इन्हें स्नैक्स रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें 75% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

Quantity: 1200ml के 6 डब्बे

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
