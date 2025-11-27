खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखना है, तो आज ही ऑर्डर करें ऑफिस लंच बॉक्स

संक्षेप: ऑफिस ले जाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का लंच बॉक्स तो आप सभी के पास होना चाहिए। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स आसानी से मिल जाएंगे।

ऑफिस ले जाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का लंच बॉक्स आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक मटेरियल में लंच करी करते हैं, तो इसे आज से ही बंद कर दें। क्योंकि इससे आपके खाने में टॉक्सिन ट्रांसफर हो सकता है और खाने का स्वाद एवं फ्लेवर भी पहले जैसा नहीं रह जाता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं, लंच बॉक्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन, जिनमें आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। साथ ही साथ खाने का असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स मिल जाएंगे।

Borosil के कांच के लंच बॉक्स 4 पीस के सेट में आयेंगे, जिसमें 320ml के 2 स्क्वायर बॉक्स और 240ml का 2 राउंड कंटेनर मिल जाएगा। ये ऑफिस में कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही आप चाहे तो इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं, इनके साथ एक बैग भी आएगा। इसके साथ आपको लीकप्रूफ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये डिशवॉशर सेफ हैं। तो ज्यादा न सोचें, 51% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

MILTON का स्टील कंटेनर कॉम्बो रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें इंसुलेटेड बैग मिल जाता है, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा। इन बॉक्स का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है और इनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रखता है। इसमें 180, 320 और 450ml के स्टेनलेस स्टील कंटेनर मिल जाएंगे। साथ ही एक छोटा प्लास्टिक डब्बा भी आएगा, जो अचार और चटनी कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेगा।

Cello Elite का स्क्वायर शेप का लीकप्रूफ माइक्रोवेव सेफ कंटेनर रोजाना लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इस लंच बॉस में 320ml के 3 कांच के कंटेनर और इंसुलेटेड बैग सहित 500ml का एक बोतल भी मिलेगा। अगर आप साधारण खाना कैरी करना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस लंच बॉक्स में आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।

Classic Essential के इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 एयरटाइट कंटेनर मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक बैग भी मिलेगा। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, साथ ही लीक प्रूफ हैं। रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए ये एक आसान ऑप्शन है। अगर आप भी लंच बॉक्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो 70% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ केवल 449 रुपए में इसे आज ही ऑर्डर करें।

Cello MF का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स में एयरटाइट ढक्कन है, जिससे आपका खाना लीक नहीं होता। इनमें चार अलग-अलग साइज के डब्बे आएंगे साथी आपको एक बैग मिल जाएगा जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा। अगर आपको ये विकल्प पसंद है, तो इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। मार्केट में यह आपको दोगुनी दाम पर मिलेगा।