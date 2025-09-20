इस फेस्टिव सीजन आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के साथ करें होम डेकोर की शॉपिंग Buy home decor items on atractive discount offers, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Buy home decor items on atractive discount offers

इस फेस्टिव सीजन आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के साथ करें होम डेकोर की शॉपिंग

Great Indian Festival प्री डील्स में होम डेकोर आइटम पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स की सुविधा भी उपलब्ध है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 07:29 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और दिवाली आने वाली है। इस दौरान सभी अपने घर को सजाने में जुटे होंगे। अगर आपने अभी तक घर सजाने की तैयारी नहीं की है, तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Great Indian Festival) सेल के प्री डील्स में अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स के साथ आकर्षक होम डेकोर आइटम ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही दिवाली पर गिफ्टिंग के लिए भी लोग होम डेकोर की तलाश करते हैं! यहां आपको बेस्ट प्राइस में गिफ्टिंग के लिए ढेरों ऑप्शंस मिलेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

इस फेस्टिव सीजन आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के साथ करें होम डेकोर की शॉपिंग
Loading Suggestions...

Xtore golden owl family स्टैचू एक ऑथेंटिक डेकोरेटिव आइटम है, जिसे आप अपने घर के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। ये न केवल घर में आकर्षण जोड़ता है, बल्कि पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करता है। जैसा कि आप जानते होंगे उल्लू सकारात्मकता और लक्ष्मी का प्रतीक है, इस प्रकार इसे घर में सजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। Great Indian Festival Sale में इस पर 55% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है। यानी इस खूबसूरत स्टैचू को केवल 899 में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

REFULGIX 36 LED पर्ल लैंप एक परफेक्ट डेकोर आइटम है। खासकर दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर ये आपके घर को रौशन कर देगा। साथ ही लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय इस पर 70% का ऑफ मिल रहा है। यानी आधे से बेहद कम दाम में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

अगर आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग्स पसंद है, तो ये वॉल पेंटिंग जरूर ट्राई करें। ये आपके लिविंग रूम से लेकर बेडरूम में बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। खासकर जिन लोगों को विंटेज वाइब पसंद है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। दिवाली पर गिफ्ट करने के लिए भी इसे आर्डर कर सकते हैं। इस यूनिक पेंटिंग पर 65% का आकर्षक डिस्काउंट उपलब्ध मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

जैसा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, नवरात्रि और दिवाली आने वाली है। ऐसे में ये खूबसूरत कैंडल होल्डर आपके पास जरूर होना चाहिए। दिवाली के मौके पर ये आपके घर की सजावट में चार चांद लगा देगा। वहीं आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें बल्क में मंगवाने पर डिस्काउंट के साथ-साथ कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी लग जाएंगे।

Loading Suggestions...

XTORE का ये OWL FAMILY स्टैचू एक परफेक्ट डेकोरेटिव आइटम है। उल्लू को गुड लक और पॉजिटिविटी के लिए घर में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर के अंदर रखने से सफलता और लक्ष्मी आती हैं। ये लिविंग रूप, tv कैबिनेट, खास कर ऑफिस डेस्क पर बेहद आकर्षक लगेंगे। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो इंतजार कैसा GREAT INDIAN FESTIVAL के प्री डील्स में इन्हें 71 प्रतिशत के आकर्षण ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

AMAZON पर ये खूबसूरत कैंडल होल्डर बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं। विशेष रूप से दीवाली जैसे त्योहार के मौके पर ये आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। वहीं आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें लिविंग रूम या सेंटर टेबल पर सजाएं। इस पर 57% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही कैशबैक भी उपलब्ध है। तो इंतजार कैसा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

AMAZON BASICS के ये एलीफेंट फिगर में मां और बच्चे को दर्शाया गया है। ये एक फैमिली स्टैचू है, जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। इसे घर में सजाने के अलावा आप न्यू मॉम को गिफ्ट कर सकते हैं। खासकर दिवाली जैसे मौके पर गिफ्ट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इस समय इसपर 55% का ऑफ मिल रहा है, इसे आधे से कम दाम में आर्डर किया जा सकता है।

Loading Suggestions...

SATYAM KRAFT का मेटल UK वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग THE BIG BEN का एंटीक स्टैचू घर में विंटेज लुक ऐड करने में मदद करेगा। आप चाहे तो इसे अपने ऑफिस या वर्कप्लेस पर भी रख सकते हैं। वहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो गिफ्टिंग के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। फ्री डील्स में इस पर 68% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा इंतजार न करें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Decoration Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।