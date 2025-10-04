Festive Sale में दिवाली डेकोरेटिव आइटम पर मिल रहा है 80% तक आकर्षक ऑफ

साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival बस दो दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसे में डील्स और डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए क्यों न होम डेकोर आइटम्स को आज ही ऑर्डर करें। इस प्रकार आप इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

दिवाली आने वाली है, और आप सभी ने अपनी-अपनी तैयारी तो जरूर शुरू कर दी होगी। दिवाली पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होम डेकोर को लेकर होती है। खासकर इस दौरान लाइटिंग डेकोर का अपना एक खास महत्व है। जैसे कि दिवाली का महीना शुरू हो गया है, तो शॉपिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। साल के सबसे बड़े सेल "Great Indian Festival" बस दो दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसे में डील्स और डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए क्यों न होम डेकोर आइटम्स को आज ही ऑर्डर करें। इस प्रकार आप इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए दिवाली डेकोरेशन के कुछ बेस्ट ऑप्शंस लेकर आए हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Saudeep India का 6 सेट का दिवाली कैंडल होल्डर आपकी दिवाली डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। हाथी के शेप पर कलरफुल डिजाइन बनाए गए हैं, जिनके ऊपर कैंडल होल्डर रखा है। इसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दिवाली में होम डेकोर के बाद आप चाहे तो इन्हें अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। ये फेस्टिवल पर गिफ्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस समय इसपर 86% का ऑफ मिल रहा है। तो इन्हें सस्ते में घर बैठे आज ही ऑर्डर करें।

The Purple Tree का ब्रास का बना ये लैंप कैंडल होल्डर दिवाली डेकोर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। आप इसमें रियल कैंडल्स डाल सकते हैं, साथ ही सेल वाले LED लाइट भी लगा सकते हैं। दिवाली पर इसे अपने दरवाजे पर लगाएं, ये काफी आकर्षक लगेंगे। इस समय इस पर 72% ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।

DOME DECO का मेटल कैंडल लैंप देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इस कैंडल होल्डर में आप अपने अनुसार आर्टिफिशियल या रियल कैंडल डाल सकते हैं। साथ ही साथ फेयरी लाइट्स लगाकर इन्हें दरवाजे पर लटकाया जा सकता है। ये आपको दो के सेट में मिल जाएंगे, जिनका मटेरियल ड्यूरेबल है और ये जल्दी खराब नहीं होंगे। ये कैंडल होल्डर गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट रहेंगे।

CraftVatika का कैंडल होल्डर दिवाली डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। यह देखने में पेड़ों की तरह है, जिनके अलग-अलग टहनी पर दिया और कैंडल स्टैंड बना है। इसपे लगी लाइटिंग फ्लावर की तरह दिखेगी। यह काफी यूनिक और अट्रैक्टिव है। आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं।

CraftVatika के इस दिवाली डेकोर आइटम में LED झरोखा 4 दिया सेट आएंगे। ये वॉल हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम है, आप इसे दीवार पर कहीं भी लगा सकती हैं। विशेष रूप से घर के एंट्रेंस पर इसे लगाएं, यह घर के सजावट में आकर्षण जोड़ने के साथ ही साथ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। इस पर ट्रेडिशनल स्टाइल में पेंटिंग की गई है, तो इसका लुक अधिक बढ़ा रही है। इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

ExclusiveLane का बोतल स्टाइल कैंडल होल्डर दिवाली डॉकोरेशन के लिए एक अच्छा विकल्प है। विशेष रूप से घर के एंट्रेंस पर इसे लगाएं, यह घर के सजावट में आकर्षण जोड़ने के साथ ही साथ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। ये लाल, पीला और हरे रंग के 3 सेट में आयेगा। यह काफी यूनिक और अट्रैक्टिव है। आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं।

SATYAM KRAFT का लैंप कैंडल होल्डर दिवाली डेकोर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये LED लाइट कैंडल होल्डर है, इसमें असली कैंडल न डालें। इसमें आपको बैटरी पावर सोर्स मिलेगा, जिसे जलाने के लिए वायर कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये 2 के सेट में आएंगे। दिवाली पर इन्हें अपने दरवाजे पर लगाएं, काफी आकर्षक लगेंगे। इस समय इस पर 76% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

मेटल और क्रिस्टल की मदद से बना ये लोटस यानी कि कमल के फूल के आकार का दिया, दिवाली डेकोरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे दिवाली के बाद पूजा घर में भी रख सकते हैं। इस डेकोरेटिव ऑयल लैंप का यूनिक डिजाइन न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस 6 सेट दिया को 62% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

