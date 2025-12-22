Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Buy Clothes drying stand on attractive discounts and deals

सर्दी में कपड़े सुखाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ऑर्डर करें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड

संक्षेप:

Amazon पर Clothes Drying Stands आकर्षक डिस्काउंट्स एवं डील्स में उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Dec 22, 2025 12:47 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

सर्दी में कई बार धूप नहीं आता, साथ ही अधिक ठंड में बाहर सुख रहे कपड़े ओस से गिले हो जाते हैं। अब पूरे दिन कपड़े सुखाना उन्हें उतरना मुमकिन नहीं है। वहीं जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए कपड़े सुखाना एक टास्क बन जाता है। अगर आप भी इससे परेशान रहते हैं, तो Clothes Drying Stands इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं और इन्हें फोल्ड किया जा सकता है। यानी काम खत्म होने पर इन्हें वापस फोल्ड कर लें, जिससे जगह की बचत हो जाती है। इसके साथ ही ठंड में इन्हें आराम से कमरे में ले आएं, इस प्रकार आप पंखे की हवा से भी अपना कपड़ा सुखा सकते हैं। Amazon पर ये आकर्षक डिस्काउंट्स एवं डील्स में उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
सर्दी में कपड़े सुखाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ऑर्डर करें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Bathla का प्रीमियम एलॉय स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड ठंड में आपके बड़े काम आएगा। ये पोर्टेबल है, आप इन्हें उठाकर इधर-उधर आराम से रख सकती हैं। यानी जब धूप हो तो इन्हें बाहर रख दें, वहीं जैसे ही धूप ढलना शुरू हो, इन्हें उठाकर कमरे में रख लें। इस प्रकार कपड़े गीले नहीं होंगे और समय से सूख जाएंगे। साथ ही इन्हें असेंबल करना भी आसान है और ये आसानी से फोल्ड हो जाएंगे।

Loading Suggestions...

Happer का ये क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड फोल्डेबल और पोर्टेबल है। ये दो लेयर में आएगा, जो एक छोटी बालकनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर सर्दियों में यदि कपड़े सुखाने में परेशानी हो रही है, तो इसकी मदद से आपके कपड़े समय से ड्राई हो जाएंगे। इसमें 13 हैंगर रॉड्स और 10 एडिशनल हुक्स दिए गए हैं। साथ ही इसे एंटी रस्ट स्टील मेटल से तैयार किया गया है, जिससे ये लंबे समय तक चलता है।

Loading Suggestions...

घर के छत और गार्डन में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगाना पसंद नहीं है, तो Limetro steel का ये स्टेनलेस स्टील प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड ऑर्डर करें। ये स्पेशियस और लाइटवेट है। इसे घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। साथ ही ये आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। खासकर ठंड के मौसम में जब धूप हो तो इसे बाहर रखें और जैसे ही धूप खत्म हो, इसे उठाकर घर के अंदर रख लें। चाहे तो कमरे में पंखा चला कर भी कपड़े सुखा सकते हैं।

Loading Suggestions...

3 लेयर का पोर्टेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड बालकनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसमें ड्यूरेबल पोल आएंगे साथ ही साथ फोल्डेबल विंग्स और 14 हैंगर रॉड भी मिलेंगे। ये क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है। ये लाइटवेट और पोर्टेबल है, आप इसे इधर से उधर आराम से मूव कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसे बेहद पसंद किया है।

Loading Suggestions...

Happer का प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड 2 लेयर में आयेगा। जिसमें ड्यूरेबल पोल आएंगे साथ ही साथ फोल्डेबल विंग्स और 14 हैंगर रॉड भी मिलेंगे। खासकर एक छोटी फैमिली के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे घर के अंदर बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस स्टैंड को फोल्ड कर सकते हैं। साथ ही ये पोर्टेबल है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल के बाद घर के अंदर मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको भी यह प्रोडक्ट पसंद आया है, तो 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Amazon Basics का स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इस स्टैंड को आप 3 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इसे घर के अंदर और बाहर कही भी रख सकते हैं। बालकनी हो या गार्डन इन्हें कही भी लगाया जा सकता है। इनमें 20 ड्राइंग रॉड्स और 2 विंग्स है, जिसपर काफी कपड़े आ जाएंगे। साथ ही इसे असेंबल करना भी आसान है। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।