पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे ब्लैंकेट कवर्स के 8 बेस्ट विकल्प

संक्षेप:

क्या आपने भी नया कंबल लिया है और उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ब्लैंकेट कवर लगाना जरूरी है। ये कंबल को धूल गंदगी आदि से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बिल्कुल नए जैसा रखता है।

Jan 12, 2026 05:21 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपका कंबल भी पुराना हो गया है, तो ब्लैंकेट कवर इस्तेमाल करें। ब्लैंकेट कवर की मदद से पुराने से पुराना कवर भी नए जैसा दिखता है। वहीं ये ब्लैंकेट को धूल-गंदगी से भी प्रोटेक्ट करते हैं, इस प्रकार आपको बार-बार ब्लैंकेट नहीं बल्कि केवल कवर साफ करने की जरूरत होती है। क्या आपने भी नया कंबल लिया है और उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ब्लैंकेट कवर लगाना जरूरी है। ये कंबल को धूल गंदगी आदि से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बिल्कुल नए जैसा रखता है। तो इंतजार कैसा आइए एक्सप्लोर करते हैं, ब्लैंकेट कवर के कुछ बेहतरीन विकल्प।

पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे ब्लैंकेट कवर्स के 8 बेस्ट विकल्प
280 थ्रेडकाउंट से तैयार ये सुपर सॉफ्ट किंग साइज ब्लैंकेट कवर को कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है। ज़िप्पर क्लोजर के साथ इनमें ब्लैंकेट पूरी तरह सुरक्षित रहता है। डबल बेड के इस ब्लैंकेट कवर पर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में काफी आकर्षक हैं, ये बेडरूम में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अगर आप भी अपने कंबल को सालों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इस समय ये प्रोडक्ट 54% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

RD TREND के इस कॉटन कवर पर बने प्रिंट आपके पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे। इनकी मदद से पुराने से पुराना कंबल भी बिल्कुल नए जैसा लगता है। ब्लैंकेट कंबल डस्ट से सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी गंदा नहीं होता। वहीं आपके लिए कंबल को मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। तो ज्यादा न सोचें इसे 55% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें। इसमें आपको अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

अगर आप आज तक अपना ब्लैंकेट ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप इनमें ब्लैंकेट कवर लगा लें। ताकि यह लंबे समय तक चलें और आपका कंबल बार गंदा न हो। इनमें जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसकी फैब्रिक भी बेहद मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रखती है।

फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैंकेट कवर का प्रिंट और पैटर्न दोनों कमाल का है। इसकी फैब्रिक भी बेहद मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगी। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इसमें जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें मेंटेन करना बेहद आसान है, आराम से मशीन में वॉश कर सकते है। तो इंतजार कैसा 62% के ऑफ पर आधे से कम दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें।

पॉली कॉटन मटेरियल से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैंकेट कवर स्किन फ्रेंडली और कंफर्टेबल है। इसपर बने पैटर्न भी बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो कमरे को एक मॉडर्न लुक देंगे। अगर आप अभी तक अपने कंबल को बिना कवर के इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इससे न केवल आपका ब्लैंकेट लंबे समय तक चलता है, बल्कि उनकी मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। आपको बार-बार कंबल धोने की जरूरत नहीं पड़ती।

इस किंग साइज ब्लैंकेट कवर पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न अट्रैक्टिव हैं। इस डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक भी आएगा, ताकि कंबल इधर उधर न हिले। इसे कॉटन और पॉलिएस्टर मेटेरियल को मिक्स करके तैयार किया गया है, जो बॉडी पर रिलैक्स्ड महसूस होते हैं। ये स्किन फ्रेंडली है, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसमें आपका ब्लैंकेट अनचाही गंदगी और बैक्टीरिया से बचा रहता है क्योंकि इनकी मेंटेनेंस आसान है, आप कवर को आराम से वॉश कर सकते हैं

अगर घर में बच्चे हैं, और हल्के रंग की चादर, ब्लैंकेट सभी चीजें बार-बार गंदी हो जाती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कंफर्टर ब्लैंकेट कवर ट्राई करें। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक बॉडी पर रिलैक्स महसूस होती है। इनमें आपका कंबल सुरक्षित रहता है और नए जैसा दिखता है। ये कंबल को दाग, धब्बे, गंदगी और जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं। तो 63% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

DECOMIZER की कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैंकेट कवर स्किन फ्रेंडली और कंफर्टेबल है। ठंड में कंबल को बिना कवर के इस्तेमाल करने से काफी परेशानी हो सकती है। कंबल में डस्ट जमा हो जाते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ भी बढ़ जाता है, ऐसे में ब्लैंकेट कवर उन्हें इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही आप ब्लैंकेट कवर को आराम से निकाल कर समय-समय पर साफ कर सकती हैं। इससे न केवल आपका ब्लैंकेट लंबे समय तक चलता है, बल्कि उनकी मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। तो ज्यादा न सोचें 64% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
