ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए आज ही मंगवाएं ये सुरक्षित किचन कंटेनर्स/स्टोरेज डब्बे

कुछ समय पहले तक मेरे ग्रॉसरी आइटम भी जल्दी खराब हो जाते थे, परंतु इन एयर टाइट कंटेनर्स में अब सभी चीजें लंबा चलती हैं।

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किचन के डब्बे पुराने ही हुए हैं और नए डब्बों की तलाश है, तो इस बार किचन कंटेनर्स/स्टोरेज डब्बों के ये सुरक्षित विकल्प ट्राई करें। इन डब्बों में ग्रॉसरी लंबे समय तक फ्रेश रहती है, और मसालों का फ्लेवर भी बरकरार रहता है। कुछ समय पहले तक मेरे ग्रॉसरी आइटम भी जल्दी खराब हो जाते थे, परंतु इन एयर टाइट कंटेनर्स में अब सभी चीजें लंबा चलती हैं। इस समय इन सभी स्टोरेज बॉक्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, ऑफर्स का लाभ उठाएं और सस्ते में इन्हें घर मंगवाएं!

Rabby प्लास्टिक स्टोरेज जार एयर टाइट ढक्कन के साथ आएंगे। इन कंटेनर्स को प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। 24 पीस के इस डब्बे के सेट में अलग अलग साइज के कंटेनर्स आयेंगे जिसमें चम्मच भी है। साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट हैं, आवश्यकता अनुसार चीजें निकाल कर इस्तेमाल करें, समय की बचत होगी।

अगर आपको भी ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए इस बार शीशे के कंटेनर चाहिए, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। शीशे के ये 1000ml कंटेनर्स के साथ स्टेनलेस स्टील एयर टाइट ढक्कन आएंगे। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। इस समय ये सेट 53% के ऑफ पर उपलब्ध है।

Amazon Brand का ये 6 डब्बों का सेट आपके किचन स्टोरेज को आसान बना देगा। इसमें 1.2 लीटर की कैपेसिटी के 6 डब्बे आएंगे, जिनमें आप अपनी नियमित ग्रॉसरी रख सकती हैं। ये BPA फ्री होने के साथ ही डिशवॉशर और माइक्रोवेव सेफ हैं। 49% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

NAYASA FUSION के 1000ML के 6 डब्बों का सेट ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए परफेक्ट रहेगा। ये सुरक्षित हैं, इनमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। इनके ढक्कन एयर टाइट हैं, यानी फ्लेवर और स्वाद दोनों बरकरार रहेगा। इनमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है।

FLAIR STOREWELL के डब्बे आप सभी को पसंद आएंगे। ये तीन डब्बों का सेट है, जिसमें 2.5 लीटर, 6 लीटर और 8 लीटर के डब्बे आएंगे। आटा, चावल और दाल रखने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये BPA फ्री होने के साथ ही डिशवॉशर और माइक्रोवेव सेफ हैं।

VOLTURI के 1200ML के 6 डब्बों का सेट किचन स्टोरेज आसान बना देगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स हो या अन्य ग्रॉसरी आइटम सब चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित है और इनमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। लंबे समय से स्टोरेज कंटेनर की तलाश है, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें।

750ML का MILTON का 6 पीस का डब्बा सेट इस समय डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनमें ग्रॉसरी आइटम फ्रेश रहते हैं और लंबा चलते हैं। इसके साथ एयरटाइट ढक्कन और चम्मच भी आएगा।

महीने की ग्रोसरी आते ही छोटी मोटी चीजें कहां रखें इसे लेकर कन्फ्यूज हो जाती हैं, तो हमारे पास इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। CELLO का 18 डब्बों का सेट आपके बहुत काम आएगा। इसमें अलग अलग साइज के कंटेनर्स आयेंगे। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट हैं, यानी अब हर डब्बा खोलकर देखना नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार चीजें निकाल कर इस्तेमाल करें, समय की बचत होगी।

Amazon brand के 800 मिल के 6 डब्बों का सेट ड्राई फ्रूट्स स्टोरेज के लिए परफेक्ट है। चाहें तो मसाले या अन्य स्नैक्स भी इनमें रख सकती हैं। तो आज ही घर बैठे ऑर्डर करें ये ट्रांसपेरेंट जार जिनमें एयर टाइट ढक्कन आयेंगे, जो इसमें रखी चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं।

ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देंगे। ये 1200ml के 8 डब्बों का सेट है, आपको ज्यादा चाहिए तो 2 सेट ऑर्डर कर सकते हैं। दाल, चना सूजी, बेसन के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित हैं, न तो स्वाद बिगड़ेगा और न ही फ्लेवर। वहीं इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर केवल 692 रुपए में उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

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