आधे से कम दाम में करें कश्मीरी शॉर्ट कुर्ती की शॉपिंग, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस
कश्मीरी कुर्तों को इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। ऑफिस
क्या आपको भी कश्मीरी स्टाइल कुर्तियां पसंद हैं, तो आज हम लेकर आए हैं कश्मीरी कुर्ती के कुछ बेस्ट विकल्प, जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज न करें। कश्मीरी कुर्तों को इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज चाहे इन्हें आउटिंग पर करी करना हो आप इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचे आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बजट फ्रेंडली कुर्तियां आज ही ऑर्डर करें।
QAZMI ब्रांड के इस पीले रंग के कॉटन कुर्ती पर धागे का वर्क किया गया है। इसपर की गई एंब्रॉयडरी इसके लुक में चार चांद लगा रही है। इनकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, आप इन्हें किसी भी तरह से स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से बैगी जींस और प्लाजो के साथ यह अधिक अट्रैक्टिव लगेगी। तो ज्यादा न सोचें 77% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
अगर आप लंबे समय से कश्मीरी कुर्ती खरीदने पर विचार कर रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। रेयान कॉटन फैब्रिक से तैयार इस शॉर्ट कुर्ती का लुक कमाल का है। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। वहीं इस पर बेहद खूबसूरती से एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके लुक में चार चांद लगा रही है। तो क्यों न 73% के ऑफ के साथ इस बजट फ्रेंडली कुर्ती को आज ही ऑर्डर किया जाए।
कश्मीरी कुर्ती की फैन हैं, तो ये A लाइन कुर्ती जरूर ट्राई करें। इस खूबसूरत कश्मीरी कुर्ती का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। फुल स्लीव्स की इस कुर्ती की फैब्रिक आपकी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्ड रखती है। जींस, प्लाजो या पैंट किसी भी बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। इस समय इस पर 77% का ऑफ मिल रहा है।
सिंपल, एलिगेंट कश्मीरी ट्यूनिक टॉप शॉर्ट कुर्ती का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पर की गई मल्टी कलर धागों की एंब्रायडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्ड रखती है। यानी अब आउटिंग पर जाना हो तो स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बैगी जींस या प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
ये कश्मीरी स्टाइल चिकनकारी कुर्ती पर खूबसूरती के साथ आरी वर्क किया गया है, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहा है। अगर आपको भी शॉर्ट कुर्ती पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे रोजाना कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर या कॉलेज वियर के तौर पर पहन सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
QAZMI की इस खूबसूरत कश्मीरी A लाइन शॉर्ट कुर्ती का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर अगर आपको शॉर्ट कुर्ती पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इस पर बेहद खूबसूरती के साथ कश्मीरी एंब्रायडरी की गई है, जो इस कुर्ती के आकर्षण में चार चांद लग रही हैं। इस समय इस पर 78% का ऑफ मिल रहा है, तो डिस्काउंट्स का फायदा उठाते हुए इसे आज ही ऑर्डर करें।
वाइब्रेंट कलर की इस खूबसूरत A लाइन कश्मीरी स्टाइल शॉर्ट कुर्ती का लुक कमाल का है। इसके नेक डिजाइन और स्लीव्स पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। हालांकि, इसमें दो अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो किसी भी विकल्प को 68% के ऑफ पर आर्डर कर सकती हैं।
सर्दियों का मौसम है, तो वूलन कुर्ती खरीदना तो बनता है। तो क्यों न ये खूबसूरत कश्मीरी एंब्रायडरी शॉर्ट कुर्ती ट्राई की जाए। सर्दियों में घूमने जाना हो या शॉपिंग पर जाना हो, आप इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बॉडी को गर्म रखती है, जिससे फैशन और कंफर्ट दोनों एक ही कपड़े में मिल जाता है।
