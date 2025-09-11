साल के सबसे बड़े सेल में डिस्काउंटेड प्राइस पर करें BPA फ्री कंटेनर्स की शॉपिंग

साल के सबसे बड़े सेल में डिस्काउंटेड प्राइस पर करें BPA फ्री कंटेनर्स की शॉपिंग
ज्यादातर प्लास्टिक मटेरियल में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिनसे खाने में टॉक्सिन रिलीज होता है। इसलिए हमेशा BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें खाने पीने की चीज सुरक्षित रहती है और आपकी सेहत भी बनी रहती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Vistro 500ml का एयर टाइट प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर जार को प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है। ये बीपीए फ्री होने के साथ ही रीसाइकिलेबल भी है। इनमें आपको 6 का सेट मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सूजी, इत्यादि जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें स्टोर कर सकते हैं। इन एयर टाइट बॉक्स में ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे।
Quantity: 500ml - 6 का set
PEARLPET का प्लास्टिक स्टोरेज जार एयर टाइट कंटेनर ढक्कन के साथ आयेगा। ये किचन को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेंगे। ये 6 के सेट में आयेगा, जिसमें आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाली किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकती हैं। ये BPA फ्री प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित है। इन एयर टाइट डब्बों में, जिसमें चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं।
Quantity: 1400ml 6 पीस का सेट
अगर आप ग्रॉसरी आइटम स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री और प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार किए गए हैं। इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ग्रोसरी की सभी चीजें स्टोर कर सकती हैं। साथ ही चीज ढूंढने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस 18 पीस के सेट में अलग-अलग कैपेसिटी के कंटेनर मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं।
Quantity: 18 पीस का सेट
300ml के 6 डब्बे
500ml के 6 डब्बे
1400ml के 6 डब्बे
Solimo के ये प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर BPA फ्री हैं। ये ग्रॉसरी आइटम में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही ये एयर टाइट है, इसलिए इनमें चीजें लंबे समय तक चलती हैं। इस कंटेनर सेट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें स्नैक्स के साथ ही रोजाना के इस्तेमाल के छोटे मोटे आइटम जैसे राजमा, चना, सोया बड़ी आदि रख सकते हैं।
Quantity: 800ml के 6 डब्बे
TEX-RO Pop - up एयर टाइट कंटेनर बॉक्स किचन की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये BPA फ्री प्रोडक्ट खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रहता रखता है, जिससे आपकी ग्रोसरी आइटम जल्दी खराब नहीं होती। ये किचन कंटेनर आपका काम आसान बना देगा। इसमें पुश मेकैनिज्म लॉक सिस्टम दिया गया है, जिसको दबाते ही ये एयर टाइट हो जाता है।
Quantity: 1100ml के 6 डब्बे
क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो solimo का ये स्टोरेज कंटेनर सेट जरूर ट्राई करें। इन एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर में सभी ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। वहीं किचन ऑर्गेनाइज्ड और साफ दिखता है। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए आपको चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। तो इंतजार कैसा 74% के आकर्षण डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 800ml में 6 का सेट
GOLWYN के ये एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर एयर टाइट हैं, इनमें ग्रॉसरी आइटम लंबा चलता है। BPA फ्री है, यानी नॉन टैक्सी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें ग्रॉसरी के अलग अलग आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। सभी चीजें इसमें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 1200ML के 8 डब्बे
VOLTURI का एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इसमें ग्रॉसरी आइटम, जैसे अलग अलग दाल और राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। एयर टाइट ढक्कन के साथ आपको ट्रांसपेरेंट कंटेनर मिल जाएगा, जो आपके लिए चीजों को ढूंढना आसान बना देगा। इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से आपका किचन क्लीन और फ्रेश दिखता है, साथ ही आपके लिए किचन में काम करना भी आसान हो जाता है।
Quantity: 1200ML के 6 डब्बे
