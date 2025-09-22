यहां खरीदें Safari, American Tourister के 3 सेट ट्राली बैग्स के 8 बेस्ट ऑप्शंस

Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के 3 सेट Trolley Bags पर 85% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इन्हें अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

आप अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर ऑफिस मीटिंग्स और ट्रिप्स के लिए बार-बार दूसरे शहर जाना पड़ता है। आसान और सुरक्षित यात्रा के लिए एक अच्छा ट्रॉली बैग होना चाहिए। Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के 3 सेट Trolley Bags पर Amazon आकर्षक ऑफ दे रहा है। इन्हें अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। Great Indian Festival sale शुरू होने वाला है, यहां प्री डील्स में टॉप रेटेड 3 सेट ट्रॉली बैग्स पर लगभग 85% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही कैशबैक और अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो क्यों न आप भी इस मौके का फायदा उठाएं।

Safari Pentagon Pro 3 सेट ट्रॉली बैग में आपको 55cm, 65cm और 75cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polyptopylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना भी आसान हो जाता है। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इनपर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिल जाती है। तो क्यों न इन ऑफर्स का फायदा उठाएं, और 86% के आकर्षण डिस्काउंट पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Aristocrat Airpro के 3 सेट ट्रॉली में 55cm, 66cm और 75cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का मजा लेना है, तो इन्हें अपने साथ कैरी करें। इनमें 8 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट पर 7 साल की वारंटी उपलब्ध है, इसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करें, ये जल्दी खराब नहीं होंगे। इस पर 85% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Safari Ray Neo के 3 सेट ट्रॉली बैग में 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। जिससे इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। लंबे सफर के लिए ये बैग्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होंगे। इनमें अलग-अलग कलर और साइज ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को 84% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं। प्राइम मेंबर्स को इस पर एडीशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा।

American Tourister का ये इस 3 सेट ट्रॉली बैग, 55cm, 68cm और 79cm के कॉम्बो में आएगा। ये ट्रैवल ट्रॉली बैग लांग जर्नी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो इसका ड्यूरेबल मटेरियल इन्हें लंबे समय तक खराब नहीं होने देता। इसके साथ ही इसमें कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस प्रोडक्ट पर 3 साल की ग्लोबल वारंटी भी मिल रही है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपनी पसंद अनुसार किसी विकल्प को 75% के डिस्काउंट पर आर्डर करें।

Safari Thorium Royale ट्रॉली सेट का लुक यूनिक और अट्रैक्टिव है। इस प्रीमियम बैग का प्राइस सामान्य से थोड़ा अधिक है, पर इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी भी कमाल की है। इसमें 55, 66 और 77cm के बैग्स आयेंगे। साथ ही 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें 15% अधिक पैकिंग स्पेस है, जिसमें मल्टी यूटिलिटी पॉकेट और वेट पाउच कंपार्टमेंट भी डिजाइन किए गए हैं। जिसमें आप अपने गीले कपड़े और अन्य आइटम रख सकती हैं, ताकि बाकी के कपड़े सुरक्षित रहें। इस पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिल जाती है। वहीं इस समय इस पर 81% का ऑफ मिल जाएगा।

American Tourister Ivy Nxt 3 pcs सेट में 4 स्पिनर चक्के लगे हैं, जिससे इन्हें करी करना आसान हो जाता है। अगर आप लंबी जर्नी तय कर रही हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये ट्रॉली सेट 56, 68 और 78 cm के कॉम्बो में आएगा। फैमिली ट्रिप हो या फिर ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर जाना हो, इसमें पर्याप्त स्पेस है, जिसमें आपका सारा जरूर का सामान आराम से फिट हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री जर्नी चाहती हैं, तो 3 साल के ग्लोबल वारंटी वाले इस ट्रॉली सेट को जरूर ऑर्डर करें। Amazon Sale के प्री डील्स में इस पर 71% का ऑफ मिल रहा है।

Kamiliant by American Tourister का ये 3 पीस ट्रॉली सेट 55cm, 70cm और 80cm के साइज में आयेगा। स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री घूमने वाले चक्के लगे हैं, जिनसे इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, तो ये लाइट वेट ट्रॉली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। प्री डील्स में इसपर 86% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

