सस्ते में खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प, किचन को रखें क्लीन और फ्रेश

अगर आपके किचन में भी सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं, या फिर किचन छोटा है, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स की मदद लें। ऑर्गेनाइजर्स छोटे से छोटे किचन का स्पेस बढ़ा देते हैं, साथ ही चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, और उन्हें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होता। साथ ही किचन क्लीन और फ्रेश दिखता है, और आपके लिए किचन का काम करना आसान हो जाता है। स्ट्रेस फ्री रहकर काम करना है, तो किचन ऑर्गेनाइजर्स (Kit के ये 8 विकल्प ट्राई कर सकती हैं। यहां ऐसे ही 8 बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील से तैयार ये 3 लेयर ऑर्गेनाइजर रैक किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसे कॉर्नर स्पेस में एडजस्ट करें और चीजों को इनपर ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। मसालदानी, चकला, बेलन और अन्य जरूरी चीजें इनपर ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। ये काउंटर स्पेस बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है और लंबा चलता है, तो चिंता न करें, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Kundi Rustic के ये 2 लेयर के वुडन स्पाइस रैक मेटल फ्रेम में आयेंगे। इनकम मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। ये स्टैंड आजकल काफी ट्रेडिंग है, खासकर जिन लोगों को एस्थेटिक किचन पसंद है, उनके लिए ये परफेक्ट है। इन पर मसाले के छोटे-मोटे डब्बे ऑर्गेनाइज रूप से रख सकते हैं। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, इससे काउंटर स्पेस की बचत होगी। इस समय 86% के ऑफ के साथ ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

GOLWYN किचन एसेसरीज ऑर्गेनाइजर एक आकर्षक विकल्प है। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है, लोगों ने इसे बेहद पसंद किया है। आप इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में आराम से लटका सकते हैं, इन्हें लगाने के लिए दीवार को ड्रिल करने की जरूरत नहीं होगी। इनमें किचन में इस्तेमाल आने वाली रोजाना की चीजें जैसे चम्मच, कैंची, विक्स, आदि को लटका सकती हैं।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपका किचन छोटा है, तो ये ऑर्गेनाइजर आपको बेहद पसंद आएगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस समय ये प्रोडक्ट 66% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

अगर आप भी अपने किचन में एस्थेटिक और मॉडर्न लुक ऐड करना चाहती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजर आपको बेहद पसंद आएगा। ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर 360° रोटेटिंग है, इनमें सॉस आदि के बोतल ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ये 2 के सेट में आएंगे जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। आप इसे किचन के अलावा डाइनिंग टेबल पर भी रख सकती हैं। 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये दो लेयर का स्पाइस रैक एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आदि को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इस तरह किचन स्पेस की बचत होती है। अगर आपका किचन छोटा है, तो इस प्रोडक्ट को हाथ से न जानें दें। इस समय ये आकर्षण डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे, यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

GO HOOKED 3 टायर स्टैंडिंग रैक किचन स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर स्टैंड किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेंगे। 3 लेयर रैक ऑर्गेनाइजर में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आराम से आ जाएंगे। इन्हें किचन के काउंटर पर रखें, साथ ही आप चाहे तो इसे बाथरूम या मेकअप ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इनपर मसाले के डब्बे आदि ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इसकी क्वालिटी को उपभोक्ताओं ने एप्रिशिएट किया है। 60% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस ऑर्गेनाइजर रैक स्टैंड की मदद से कॉर्नर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें किचन के काउंटर पर रखें और चाहे तो इन्हें इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न एस्थेटिक विकल्प है, किचन की शोभा बढ़ा देगा। अगर आपका किचन भी बिखरा रहता है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। 41% के ऑफ पर आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।