Rack Shelfs की मदद से घर रहेगा ऑर्गेनाइज्ड, यहां खरीदें इनके 8 बेस्ट ऑप्शंस
इस समय Amazon पर साल का सबसे बड़ा सेल चल रहा, जहां आपको Rack Shelfs पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर सहित, बैंक ऑफर्स और कैशबैक भी मिलेंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और फौरन ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कमरे, किचन या लिविंग एरिया में सामन बिखरे रहते हैं, और स्टोरेज केबिनेट बनवाने के लिए अधिक जगह नहीं है, तो परेशान न हों, आज हम आपके लिए इसका समाधान लाए हैं। Rack Shelfs के माध्यम से अब आप अपना घर ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं। इन्हें किचन, लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक कहीं भी रख सकते हैं, जिसपर रोजाना इस्तेमाल होने वाले सारे सामान आराम से आ जाएंगे। खासकर किताबें, किचन सामग्री, अगर बच्चे हैं, तो उनके खिलौने और कपड़े भी इनपर ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इस प्रकार घर क्लीन रहता है, और आपको पॉजिटिव महसूस होता है। इनका ड्यूरेबल मेटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
इस समय Amazon पर साल का सबसे बड़ा सेल चल रहा, जहां आपको इनपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर सहित, बैंक ऑफर्स और कैशबैक भी मिलेंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और फौरन ऑर्डर करें।
Kuber Industries के इस 3 टायर मेटल रैक को आप किसी भी इस्तेमाल में ल सकते हैं। किचन से लेकर लिविंग रूम या बेडरूम में इन्हें रखा जा सकता है। इनमें रोजाना के सभी सामान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं, तो उनकी किताबें और खिलौने भी इनमें आसानी से ऑर्गेनाइज्ड करके रख सकती हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से तैयार ये कैबिनेट जल्दी खराब नहीं होते। खासकर ये किचन काउंटरटॉप पर रखने के लिए परफेक्ट हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 81% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।
दिवाली आने वाली है और आप घर के फर्नीचर में बदलाव करने का सोच रहे होंगे। ये मल्टीपरपस स्टोरेज रैक न केवल आपके घर को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, बल्कि एस्थेटिक ऐड करने में भी मदद करेंगे। ये माइक्रोवेव ओवन स्टैंड रैक, किचन स्टोरेज के लिए परफेक्ट हैं। इसमें 5 लेयर हैं, जिनमें ओवन के अलावा भी मसालों के डब्बे या अन्य रोजाना इस्तेमाल की चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इसपर 63% का ऑफ है, इस सेल का फायदा उठाएं और ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट आज ही ऑर्डर करें।
Kuber Industries का मेटल स्टैंड, 2 लेयर में आयेगा। ये किचन के लिए परफेक्ट है। ये किचन और बाथरूम के लिए एक परफेक्ट विकल्प है। इसमें मसलों के डब्बे और किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इस प्रकार किचन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साथ ही महिलाएं चाहे तो इसे कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस समय इस पर 81% का ऑफ उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।
Wow Craft का 4 लेयर मल्टीपरपज स्टोरेज स्टैंड, बड़े काम की चीज है। किचन से लेकर बेडरूम हो या लिविंग रूम आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। बच्चों के स्टडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसपर किताबें और उनके रोजाना इस्तेमाल की चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। साथ ही किचन में आप इसे माइक्रोवेव ओवन स्टैंड की तरह इस्तेमाल करने के अलावा अन्य मसलों के डब्बे आदि भी रख सकते हैं। कपड़ा रखना हो या ग्रोसरी आइटम, इनमें सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। इसकी क्वॉलिटी अच्छी है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो ज्यादा न सोचे इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये 5 टायर वुडन रैक कमरे के खाली कॉर्नर्स को इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। अक्सर कॉर्नर खाली रहते हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पाता। ये कॉर्नर डिस्प्ले रैक जगह का उपयोग करने और चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा। आप इसे लिविंग रूम में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसपर पौधे या फिर अन्य डेकोरेटिव आइटम रखें, ये घर में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करेंगे।
NUMENN 7 लेयर मल्टीपरपज ऑर्गेनाइजर स्पेशियस है। इस वॉटरप्रूफ प्लास्टिक स्टोरेज सेल्फ को किचन या लिविंग रूम में रख सकती हैं। बच्चों के कमरे में रखने के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें किताबें और बच्चों के रोजाना के अन्य सामान ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने के अलावा किचन में इस्तेमाल होने वाले छोटे-मोटे डब्बे भी पर रख सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, साथ ही ये बेहद हल्का है। इसे अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। इस समय इस पर 96% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा इसलिए इसे मिसआउट न होने दें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।