कंफर्टेबल और डीसेंट लुक के लिए यहां खरीदें फॉर्मल शर्ट की वैरायटी

Jan 11, 2026 07:13 pm IST Anjali Kumari
ऑफिस से लेकर मीटिंग और इंटरव्यू तक आपको हर जगह फॉर्मल शर्ट चाहिए होगा। इसलिए आपके वार्डरोब में फॉर्मल शर्ट के कुछ अच्छे विकल्प होने चाहिए। अगर आप भी लंबे समय से फॉर्मल शर्ट्स लेने का सोच रहे हैं, तो यहां टॉप ब्रांड्स के फॉर्मल शर्ट पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इस समय आप इन्हें लगभग आधे दाम पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा आज ही ऑर्डर करें टॉप रेटेड फॉर्मल शर्ट्स।

इस शर्ट को 100% कॉटन मैटेरियल कंपोजिशन से तैयार किया गया है। लॉन्ग स्लीव्स और क्लासिक कॉलर के साथ ये एक बेहतरीन लुक देगा। इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सेल में इस पर 78% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।

Amazon Brand का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फॉर्मल शर्ट एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, आप इसे लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। ऑफिस वियर से लेकर इसे पार्टी में फॉर्मल कोर्ट के साथ लेयर करें। ये लंबे समय तक कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस समय इनपर 67% का ऑफ उपलब्ध है, इन्हें आधे से कम दाम पर ऑर्डर कर सकते हैं।

Van Heusen का 100% कॉटन फॉर्मल शर्ट लॉन्ग स्लीव्स और क्लासिक कॉलर स्टाइल में आएगा, जो एक डीसेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप भी ऑफिस वियर फॉर्मल शर्ट की तलाश में हैं, या मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसे हर मौसम आराम से कैरी कर सकते हैं। इसपर 48% का ऑफ उपलब्ध है, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

Amazon Brand का फुल स्लीव कॉटन फॉर्मल शर्ट, एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट ऑप्शन है। खासकर अगर आप रोजाना फॉर्मल वियर कैरी करते हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। व्हाइट शर्ट के 1-2 विकल्प तो आपके वॉर्डरोब में जरूर होने चाहिए। तो क्यों न 66% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Symbol Premium का रेगुलर फिट फॉर्मल शर्ट को 100% कॉटन मेटेरियल से तैयार किया गया है। अगर आप भी ऑफिस वियर फॉर्मल शर्ट की तलाश में हैं, या मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसे हर मौसम आराम से कैरी कर सकते हैं। इसपर 46% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Peter England का क्लासिक स्लिम फिट फुल स्लीव्स शर्ट का 100% कॉटन मेटेरियल बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखता है। अगर आप भी रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर फॉर्मल शर्ट कैरी करते हैं, तो आपके वार्डरोब में ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए। इस समय इसपर 48% का ऑफ उपलब्ध है। केवल 883 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इनमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
