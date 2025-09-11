Price drop Alert! फेस्टिव डील्स में आधे दाम में खरीदें Asics के जूते Price Drop on Asic Shoes, try these 6 top rated options, लाइफस्टाइल - Hindustan
Price drop Alert! फेस्टिव डील्स में आधे दाम में खरीदें Asics के जूते

इस समय ASICS के जूतों की प्राइस में काफी ड्रॉप आया है, Great Indian Festival Sale के मौके पर इनपर 50% तक ऑफ मिल सकता है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा जूता ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 11:20 AM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

ASICS ब्रांड को दुनिया भर में इनके स्पोर्ट फुटवियर के लिए जाना जाता है। इसके जूते आरामदायक होने के साथ ड्यूरेबल भी हैं। इन्हें बनाने में जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। जिससे बिना थकान और चोट के गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। क्या वर्कआउट के दौरान पैर जल्दी थक जाते हैं? या जॉगिंग और रनिंग के दौरान पैरों में दर्द होता है? तो इस समय आपको अपना जूता बदलने पर विचार करना चाहिए। Great Indian Festival Sale के मौके पर ASICS के जूतों की प्राइस में काफी ड्रॉप आया है, इनपर 50% तक ऑफ मिल सकता है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा जूता ऑर्डर करें।

मैराथन दौड़ना हो या रेगुलर वर्कआउट करना हो, Gel-Zaraca 5 B टखनों पर गद्देदार महसूस होती है, और उन्हें सपोर्ट देती है, जिससे पैरों में थकान नहीं होता। साथ ही Gel टेक्नोलॉजी शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके घुटनों पर कम प्रभाव डालती है, जिससे आपका जॉइंट स्वस्थ रहता है। वहीं रनिंग और शारीरिक गतिविधियों के दौरान ये जूते पैरों को ठंडक प्रदान करते हैं, और उन्हें रिलैक्स रखते हैं। मॉर्निंग वॉक पर जाना हो या जॉगिंग करना हो, इसे आराम से कैरी करी कर सकते हैं।

ASICS का हाइपर स्पीड 2 रनिंग शू रनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रोजाना रनिंग पर जाते हैं, तो ये आपके पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, जिससे रनिंग के दौरान चोट और थकान की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका गद्दार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है, और आपको रनिंग का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इसे क्लीन करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करें, इनमें पॉलिश या शाइनर इस्तेमाल न करें।

क्या आप अक्सर ट्रैकिंग और हाइकिंग पर जाते हैं, तो ये जूता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। GEL टेक्नोलॉजी के कारण शारीरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने पर जॉइंट्स कम से कम प्रभावित होती है। साथ ही पैरों में थकान और चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। इनकी एडवांस्ड ग्रिप टेक्नोलॉजी और ड्यूरेबल आउटसोल इसे आउटडोर एडवेंचर्स और माउंटेन ट्रेल्स के लिए एक बेस्ट विकल्प बनाते हैं। इसके अलावा कैजुअल आउटिंग पर जाते वक्त या फिर ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर भी इसे पहना जा सकता है।

ASICS का ये बजट फ्रेंडली जूता, रोजाना रनिंग और जॉगिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो उन्हें ये जूता जरूर गिफ्ट करें। इसे लाइट वेट और ड्यूरेबल मटेरियल से तैयार किया गया है, जिससे पैर लंबे समय तक रिलैक्स रहते हैं। इन्हें बनाने में तैयार हुई फैब्रिक हवादार है, जिससे पैरों में ठंडक का एहसास बना रहता है। साथ ही ये फ्लेक्सिबल है और आपके पैर के मूवमेंट अनुसार आराम से फोल्ड हो जाते हैं। इसका सोल गद्दार है, जो आपके टखनों को पूरा सपोर्ट देता है। वर्कआउट करना ही या रनिंग, ये पैरों को थकान से बचाता है।

ASICS का GEL-ASRO रनिंग शू बजट फ्रेंडली है, तो अगर आप लंबे समय से जूते की तलाश में हैं, तो इस ब्रांड से बेहतर भला और क्या होगा। GEL टेक्नोलॉजी शारीरिक गतिविधियों के दौरान जॉइंट पर कम दबाव डालती है, जिससे आपके पैर लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही इसका फ्लैक्सिबल सोल फुट स्टेप के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। साथ ही ये हवादार है, जिससे पैरों में ठंडक बनी रहती है। यानी यहां सारी फैसिलिटी बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध मिल रही है। रनिंग और जॉगिंग की शुरुआत करने वालों के लिए ये जूता बिल्कुल बेस्ट रहेगा।

अगर आप रोजाना वर्कआउट या अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ASICS का ये जूता ट्राई करें। रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट जैसी सभी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए ये जूता बेस्ट रहेगा। इसका एक्सीलेंट ग्रिप इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। साथ ही साथ ये लाइट वेट और हवादार है, जिससे आपके पैर लंबे समय तक कंफर्टेबल रहते हैं।

