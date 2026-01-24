किचन ऑर्गेनाइजर्स पर पाएं बंपर डिस्काउंट ऑफर्स, बड़ी बचत के साथ करें शॉपिंग
जैसा कि आप जानते हैं, किचन में ऑर्गेनाइजर्स की कितनी जरूरत होती हैं। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो ये उनमें अधिक स्पेस ऐड करते हैं। साथ में उन्हें एस्थेटिक और मॉडर्न लुक देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस समय Amazon किचन और डाइनिंग प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस गिर गए हैं, यानी इस समय MRP पर 50 से 80% के डिस्काउंट पर आप अपना पसंदीदा प्रोडक्ट घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किचन में ऑर्गेनाइजर्स की कितनी जरूरत होती हैं। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो ये उनमें अधिक स्पेस ऐड करते हैं। साथ में उन्हें एस्थेटिक और मॉडर्न लुक देते हैं। तो इंतजार किसका है, मोबाइल उठाएं और इन ऑर्गेनाइजर के विकल्प आज ही एक्सप्लोर करें। बड़ी बचत के साथ करें नए साल में शॉपिंग।
ये 4 रैक वाली ट्रॉली स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें फ्रूट और वेजिटेबल रखें, साथ में अन्य नियमित इस्तेमाल की चीजें भी ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इनमें सब्जी फल जल्दी खराब नहीं होते और डस्ट से बचे रहते हैं। इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसपर 68% का ऑफ उपलब्ध है, तो बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।
360 डिग्री पर रोटेटिंग स्पाइस होल्डर किचन में एस्थेटिक जोड़ेगा। इन्हें किचन काउंटर से लेकर डाइनिंग टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे सॉसेज के बोतल आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 60% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
सिंक के नीचे की जगह हमेशा खाली रह जाती है, परंतु अब आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये अंडर सिंक स्टोरेज स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक को कंबाइन करके तैयार की गई है। इसे अपने अनुसार एक्सपेंड और एडजस्ट कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर की मदद से किचन में अधिक स्पेस ऐड हो जाता है और आप ज्यादा से ज्यादा जगह का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ज्यादा न सोचें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार 3 टायर वाले इस ऑर्गेनाइजर रैक को काउंटर कॉर्नर पर रखें। खासकर ये कॉर्नर एरिया को कवर करते हैं, इस तरह खाली एरिया इस्तेमाल में आ जाता है। इनपर चकला, बेलन, मसालदानी आदि जैसी चीजें आराम से ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। अगर आपके कॉर्नर्स भी खाली रह जाते हैं, तो इस विकल्प को 61% के डिस्काउंट ऑफर पर आज ही ऑर्डर करें।
3 लेयर वाला ये वुडन ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। साथ ही ये किचन में एसथेटिक और मॉडर्न लुक देता है। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, साथ ही इसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगा। इस समय ये 80% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।
अगर आप भी अपने किचन में एस्थेटिक ऐड करना चाहती हैं, तो ये 360 डिग्री पर घूमने वाला टर्नटेबल ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। इसमें 3 रैक हैं, जिनपर काफी सामान एडजस्ट हो जाएगा। इन्हें किचन काउंटर से लेकर डाइनिंग टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। एसथेटिक और मॉडर्न किचन लुक के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
स्टाइलनेस स्टील मेटेरियल ये तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर छोटे किचन के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे और अन्य चीजें आराम से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसे बहुत से लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। अगर आपका किचन भी छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। ये काउंटर स्पेस बढ़ाने में आपकी मदद करेगा।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किचन स्टोरेज रैक, गर्म बर्तन रखने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा आप छोटे मोटे डब्बे आदि भी इनपर रख सकते हैं। इससे किचन में स्पेस बढ़ जाता है, और चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। बंपर डिस्काउंट ऑफर में यह 64% के ऑफ के साथ केवल 249 रुपए में मिल रहा है। इस मौके को हाथ से न जाने दें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।