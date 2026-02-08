Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Budget friendly Kitchen organizers to keep your kitchen clean and fresh

ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन को रखें क्लीन और फ्रेश, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प

संक्षेप:

आज हम लाएं हैं, 8 बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स जिन्हें आप आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें एक्सप्लोर करें।

Feb 08, 2026 04:36 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

किचन को साफ और क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है, जिसे रोजाना साफ सफाई की जरूरत होती है। किचन में छोटे-छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिससे न केवल किचन बिखरा रहता है, बल्कि उन्हें ढूंढने में भी समय बर्बाद होता है। ऐसे में किचन ऑर्गेनाइजर्स की मदद ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन न केवल साफ और फ्रेश दिखता है, बल्कि काउंटर पर भी जगह बन जाती है, और छोटा किचन भी स्पेशियस लगता है। आज हम लाएं हैं, 8 बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स जिन्हें आप आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें एक्सप्लोर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन को रखें क्लीन और फ्रेश, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर रैक किचन में अलग-अलग चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल में आ सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स पर किचन के बर्तन, डब्बे आदि आराम से रखे जा सकते हैं। ये काउंटर स्पेस को बढ़ा देगा। वहीं इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है और लंबा चलता है। अगर आपको भी ये ऑर्गेनाइजर पसंद है, तो 65% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

बर्तन धोने के बाद अगर आप आज भी उन्हें काउंटर पर सीधा रख देती हैं, तो आपको इस बास्केट ड्रेनर की जरूरत है। इस बर्तन स्टैंड में आपके गीले बर्तन का पानी नीचे के ट्रे में चला जाता है और वो बाहर निकलता रहता है। का बार लोग गीले बर्तन ऐसे ही रख देते हैं और नीचे का पानी जमा होने की वजह से बर्तन ड्राई नहीं हो पता। यह बेहद काम की चीज है और साथ ही इस समय 48% के ऑफ पर उपलब्ध है। केवल 519 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। खासकर मसाले, सॉस, जैम, पीनट बटर आदि को इन पर आराम से ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। ताकि काउंटर स्पेस भी बना रहे और चीजें इधर-उधर बिखरी न दिखे।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये कॉर्नर ऑर्गेनाइजर किचन के काउंटरटॉप के कॉर्नर स्पेस को बचाने में मदद करेंगे। ऐसी जगह हमेशा खाली रह जाती है, ऐसे में ये ऑर्गेनाइजर एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस पर चकला, बेलन, मसालदानी आदि कुछ भी रख सकती हैं। इस स्टैंड होल्डर को लोगों ने भी बेहद पसंद किया है और इसके मेटेरियल की क्वालिटी की भी काफी तारीफ की है। तो क्यों न आप भी इन्हें आजमा कर देखें।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये दो लेयर का स्पाइस रैक एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इस समय यह आकर्षण डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड पर छोटे-मोटे डब्बे और अन्य चीजें रख सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।

Loading Suggestions...

Kundi Rustic के ये 2 लेयर के वुडन स्पाइस रैक मेटल फ्रेम में आयेंगे। इनकम मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इन ऑर्गेनाइजर की मदद से न केवल आप चीजों को ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, बल्कि ये किचन को मॉडर्न एस्थेटिक लुक देगा। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे फ्रिक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

मेटल के ऑर्गेनाइजर स्टैंड किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेंगे। इसमें 2 लेयर रैक आयेगा, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आराम से आ जाएंगे। इन्हें किचन के काउंटर पर रखें, साथी आप चाहे तो इसे बाथरूम या मेकअप ऑर्गेनाइज की तरफ ही इस्तेमाल कर सकती हैं। कस्टमर्स की माने तो इसकी मटेरियल और क्वालिटी दोनों कमाल की है, लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।

Loading Suggestions...

मेटल से तैयार ये 2 टायर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर की मदद से किचन स्पेस की बचत होगी, साथ ही किचन के छोटे मिटे डब्बे आदि भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इन्हें किचन के काउंटर पर रखें और चाहे तो इन्हें इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपका किचन भी बिखरा रहता है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इनकी मदद से किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। वहीं ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और एस्थेटिक भी है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।