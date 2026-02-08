ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन को रखें क्लीन और फ्रेश, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प
आज हम लाएं हैं, 8 बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स जिन्हें आप आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन को साफ और क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है, जिसे रोजाना साफ सफाई की जरूरत होती है। किचन में छोटे-छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिससे न केवल किचन बिखरा रहता है, बल्कि उन्हें ढूंढने में भी समय बर्बाद होता है। ऐसे में किचन ऑर्गेनाइजर्स की मदद ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन न केवल साफ और फ्रेश दिखता है, बल्कि काउंटर पर भी जगह बन जाती है, और छोटा किचन भी स्पेशियस लगता है। आज हम लाएं हैं, 8 बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स जिन्हें आप आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें एक्सप्लोर करें।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर रैक किचन में अलग-अलग चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल में आ सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स पर किचन के बर्तन, डब्बे आदि आराम से रखे जा सकते हैं। ये काउंटर स्पेस को बढ़ा देगा। वहीं इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है और लंबा चलता है। अगर आपको भी ये ऑर्गेनाइजर पसंद है, तो 65% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
बर्तन धोने के बाद अगर आप आज भी उन्हें काउंटर पर सीधा रख देती हैं, तो आपको इस बास्केट ड्रेनर की जरूरत है। इस बर्तन स्टैंड में आपके गीले बर्तन का पानी नीचे के ट्रे में चला जाता है और वो बाहर निकलता रहता है। का बार लोग गीले बर्तन ऐसे ही रख देते हैं और नीचे का पानी जमा होने की वजह से बर्तन ड्राई नहीं हो पता। यह बेहद काम की चीज है और साथ ही इस समय 48% के ऑफ पर उपलब्ध है। केवल 519 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। खासकर मसाले, सॉस, जैम, पीनट बटर आदि को इन पर आराम से ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। ताकि काउंटर स्पेस भी बना रहे और चीजें इधर-उधर बिखरी न दिखे।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये कॉर्नर ऑर्गेनाइजर किचन के काउंटरटॉप के कॉर्नर स्पेस को बचाने में मदद करेंगे। ऐसी जगह हमेशा खाली रह जाती है, ऐसे में ये ऑर्गेनाइजर एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस पर चकला, बेलन, मसालदानी आदि कुछ भी रख सकती हैं। इस स्टैंड होल्डर को लोगों ने भी बेहद पसंद किया है और इसके मेटेरियल की क्वालिटी की भी काफी तारीफ की है। तो क्यों न आप भी इन्हें आजमा कर देखें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये दो लेयर का स्पाइस रैक एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इस समय यह आकर्षण डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड पर छोटे-मोटे डब्बे और अन्य चीजें रख सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।
Kundi Rustic के ये 2 लेयर के वुडन स्पाइस रैक मेटल फ्रेम में आयेंगे। इनकम मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इन ऑर्गेनाइजर की मदद से न केवल आप चीजों को ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, बल्कि ये किचन को मॉडर्न एस्थेटिक लुक देगा। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे फ्रिक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं।
मेटल के ऑर्गेनाइजर स्टैंड किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेंगे। इसमें 2 लेयर रैक आयेगा, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आराम से आ जाएंगे। इन्हें किचन के काउंटर पर रखें, साथी आप चाहे तो इसे बाथरूम या मेकअप ऑर्गेनाइज की तरफ ही इस्तेमाल कर सकती हैं। कस्टमर्स की माने तो इसकी मटेरियल और क्वालिटी दोनों कमाल की है, लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
मेटल से तैयार ये 2 टायर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर की मदद से किचन स्पेस की बचत होगी, साथ ही किचन के छोटे मिटे डब्बे आदि भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इन्हें किचन के काउंटर पर रखें और चाहे तो इन्हें इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपका किचन भी बिखरा रहता है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इनकी मदद से किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। वहीं ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और एस्थेटिक भी है।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।