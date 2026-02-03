Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Budget friendly alternative of the Skechers shoes with the same comfort and style

Skechers के जूतों जैसा कंफर्ट और स्टाइल अब आधे दाम पर, ट्राई करें ये बजट फ्रेंडली विकल्प

संक्षेप:

लंबे समय से स्पोर्ट शू की तलाश है, तो Sparx, Asian, Campus के जूते ट्राई करें। ये बजट फ्रेंडली हैं, या यूं कहें कि स्केचर्स के जूतों की तुलना में आधे से कम दाम में इन्हें खरीद सकते हैं।

Feb 03, 2026 01:55 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Skechers जूतों का एक जाना माना ब्रांड है, जिसके स्पोर्ट शूज लोगों को बेहद पसंद हैं। हालांकि, इसके जूते थोड़े महंगे आते हैं, जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता। परंतु अगर आप कम पैसे में स्केचर्स के जूते जैसा कंफर्ट और स्टाइल चाहते हैं, तो आपको ये लेख जरूर देखना चाहिए। Sparx, Asian, Campus के जूते बजट फ्रेंडली हैं, या यूं कहें कि स्केचर्स के जूतों की तुलना में आधे से कम दाम में इन्हें खरीद सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऐसीही स्पोर्ट शूज (sport shoe) जो आपको देंगे बेहतर कंफर्ट वो भी आपके बजट में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Skechers के जूतों जैसा कंफर्ट और स्टाइल अब आधे दाम पर, ट्राई करें ये बजट फ्रेंडली विकल्प

Campus के बजट फ्रेंडली जूते देंगे बेहतर कंफर्ट और सपोर्ट

कैंपस के जूते अपने बजट फ्रेंडली नेचर के लिए जाने जाते हैं। इस ब्रांड को इसकी स्टाइलिश और कंफर्टेबल रनिंग शूज के लिए जाना जाता है। इसके जूतों की क्वालिटी बाहर के ब्रांड्स के जूतों के बराबर की है, वो भी बेहद कम दाम में। अगर आप भी स्केचर्स के जूते पसंद करते हैं, तो सामान्य एहसास के लिए कम बजट में कैंपस का जूता खरीदें।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

गलती से भी नजरअंदाज न करें Sparx के जूते

Sparx के जूतों को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यह एक बेहतरीन बजट फ्रेंडली विकल्प है, जो कई टॉप ब्रांड्स के जूतों से मुकाबला कर सकता है। इसकी क्वालिटी और कंफर्ट दोनों ही कमाल के हैं। इनके स्पोर्ट शूज पैरों इसको पूरा सपोर्ट देते हैं, जिससे काफी लोगों ने इन्हें बेहद फ्रिक्वेंटली ऑर्डर किया है। वहीं इनकी फैब्रिक क्वालिटी की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

प्रीमियम ब्रांड की वाइब चाहिए वो भी सस्ते में तो Liberty के जूते ट्राई करें

Liberty के जूते किसी प्रीमियम ब्रांड से कम नहीं हैं। इनकी क्वालिटी और स्टाइल दोनों ही लोगों को पसंद आता है। स्केचर्स जैसे ब्रांड पर अधिक खर्च न करते हुए आप चाहे तो एक जूते के बजट में Liberty का दो जूता खरीद सकते हैं। इनमें कई अलग-अलग तरह के डिजाइन और पैटर्न उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Skechers के बजट फ्रेंडली सब्सीट्यूट हैं Asian के जूते

अगर आप लंबे समय से स्पोर्ट शू लेने का सोच रहें हैं, परंतु ब्रांड स्पेसिफिक होने की वजह से बजट इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो Asian के जूते ट्राई करें। ये जूते बजट फ्रेंडली हैं, प्रीमियम एहसास और स्टाइल के साथ इन जूतों को बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। खासकर प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में वही कंफर्ट आपको आधे से कम दाम में मिलेगा। वहीं इनका मैट्रियल भी ड्यूरेबल है, जिन्हें आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fitness Tips Healthy Lifestyle Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।