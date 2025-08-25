अरहर की दाल से हुआ पैरालिसिस, डॉक्टर बता रहे भूलकर भी ना करें ये गलती!

डॉक्टर अदितिज धमीजा ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि एक 24 साल के बॉडीबिल्डर के लिए दाल खाना कैसे जानलेवा साबित हो गया। आइए जानते हैं आखिर कौन सी गलती है, जो दाल को जानलेवा बना सकती है।

दाल भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। ज्यादातर भारतीयों के लिए ये प्रोटीन का सबसे जरूरी सोर्स है। खासतौर से वेजिटेरियन लोग अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादातर दाल पर ही निर्भर हैं। लेकिन क्या दाल भी कभी जानलेवा हो सकती है? ये सवाल अटपटा जरूर लग सकता है लेकिन एक केस सुनकर शायद आप अचंभे में पड़ जाएं। डॉक्टर अदितिज धमीजा ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि एक 24 साल के बॉडीबिल्डर के लिए दाल खाना कैसे जानलेवा साबित हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि बॉडीबिल्डर के ब्रेन की नसें डैमेज हो गईं और उसे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने विस्तार में ये भी बताया है कि आखिर कौन सी गलती है, जो दाल को जानलेवा बना सकती है। आइए जानते हैं।

कैसे पैरालिसिस का कारण बन सकती है दाल? डॉक्टर धमीजा बताते हैं कि अस्पताल में एक 24 साल का बॉडीबिल्डर आता है, जिसे कमजोरी, चलने में परेशानी और डार्क यूरिन की समस्या होती है। तमाम टेस्ट और जांच-पड़ताल के बाद पता चलता है कि इसके पीछे दाल एक वजह है। डॉक्टर कहते हैं कि जिस दाल को हम प्रोटीन का सोर्स समझ कर खा रहे हैं, उसमें ऐसी चीजों की मिलावट की जाती है, जो शरीर के लिए टॉक्सिन की तरह काम करती हैं। इस मामले में भी दाल की मिलावट ही मुख्य वजह पाई गई।

अरहर की दाल में होती है इस चीज की मिलावट डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि अरहर की दाल (तूर दाल), जिसे हम सेफ समझकर खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है। दरअसल तूर दाल में खेसरी (केसरी) दाल की मिलावट की जाती है। ये दाल देखने में एकदम अरहर की दाल जैसी लगती है, लेकिन इसमें टॉक्सिन मौजूद होते हैं। ये टॉक्सिन आपके ब्रेन को परमानेंट डैमेज भी पहुंचा सकते हैं। ये दिमाग की नसें खराब करने और पैरालिसिस तक के खतरे को बढ़ाते हैं।