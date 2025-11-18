ग्रॉसरी आइटम के फ्लेवर और स्वाद को बनाए रखना है तो ऑर्डर करें BPA फ्री कंटेनर्स/डब्बे
संक्षेप: BPA फ्री कंटेनर बॉक्स के बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें खाने पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। साथ ही साथ उनका फ्लेवर भी मेंटेन रहता है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और अपनी आवश्यकता अनुसार सही विकल्प का चयन करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हर महीने ग्रॉसरी का सामान जैसे दाल, चावल, मसाले आदि को सुरक्षित रूप से रखना जरूरी है। गलत कंटेनर बॉक्स में ग्रॉसरी आइटम रखने से उनका स्वाद और फ्लेवर खराब हो जाता है। अगर ओरिजिनल फ्लेवर मेंटेन रखना है, तो BPA फ्री कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। इन कंटेनर्स में खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं, और लंबे समय तक चलती हैं। इस तरह के डब्बे सुरक्षित होते हैं और खाने में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। यहां BPA फ्री कंटेनर बॉक्स के बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें खाने पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। साथ ही साथ उनका फ्लेवर भी मेंटेन रहता है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और अपनी आवश्यकता अनुसार सही विकल्प का चयन करें।
CELLO का 24 पीस के इन प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर जार को प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। ये BPA फ्री हैं, जिसमें खाने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। दाल चावल मसाले आदि का फ्लेवर मेंटेन रहता है और यह आसानी से खराब नहीं होती। इनमें एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा, जो हवा को अंदर प्रवेश करने से रोकता है और ग्रॉसरी आइटम का फ्रेशनेस बरकरार रहता है।
Quantity:
300ml - 8 डब्बे
650ml - 8 डब्बे
1200ml - 8 डब्बे
12 पीस में आने वाले इन कंटेनर इसको BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एयर टाइट कंटेनर किचन ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनकी मदद से आपके ग्रॉसरी आइटम न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद मिलती है।
Quantity: 12 पीस का सेट
350ml के 4 डब्बे
650ml के 4 डब्बे
1250ml के 4 डब्बे
SKY HECTOR के प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर सेट, एयर टाइट और BPA फ्री हैं। इस हाई क्वालिटी के स्टोरेज बॉक्स में आपका ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहता है, और उनका असल फ्लेवर और स्वाद भी बरकरार रहता है। अगर आपको समान ढूंढने के लिए अलग-अलग डब्बों के ढक्कन खोलकर देखने पड़ते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।
Quantity: 12 पीस का सेट
300ml के 4 डब्बे
600ml के 4 डब्बे
1250ml के 4 डब्बे
एयर टाइट ढक्कन के साथ आने वाले ये प्लास्टिक कंटेनर स्टोरेज बॉक्स ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेंगे। इसका प्लास्टिक मटेरियल BPA फ्री है, जो खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों का स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है।
Quantity: 1500ml के 6 डब्बे
TEX-RO के एयर टाइट कंटेनर्स को BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये आइटम टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही ये एयर टाइट है, इनमें चीजें लंबे समय तक चलती हैं। वहीं इस समय इन पर 77% का ऑफ भी उपलब्ध है, तो मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।
Quantity: 1100ml के 8 डब्बे
क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो यह विकल्प जरूर ट्राई करें। Cello के ये कंटेनर बॉक्स ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें अलग-अलग कैपेसिटी के कंटेनर आएंगे जिनमें ग्रॉसरी के लगभग सभी आइटम आराम से एडजस्ट किए जा सकते हैं। इन एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर में ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों का असल स्वाद भी बरकरार रहता है।
Quantity: 18 डब्बों का सेट
300ml के 6 डब्बे
650ml के 6 डब्बे
1200ml के 6 डब्बे
Amazon Brand का प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर ग्रॉसरी को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। ये BPA फ्री है, यानी नॉन टॉक्सिक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये डब्बे ट्रांसपेरेंट हैं, जिससे आपको चीजें ढूंढते वक्त सभी डब्बों को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्लास्टिक मेटेरियल ड्यूरेबल है, गिरने पर आसानी से टूटेगा नहीं।
Quantity: 500ml के 6 डब्बे
VOLTURI के एयर टाइट कंटेनर्स बड़े काम की चीज हैं, इसमें ग्रॉसरी आइटम, जैसे अलग अलग दाल और राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। इनका मेटेरियल BPA फ्री है, जिसमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। वहीं फ्लेवर और स्वाद भी बरकरार रहता है। तो क्यों न आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 1200ml के 6 डब्बे
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।