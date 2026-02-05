BPA Free कंटेनर्स/डब्बे: किचन ग्रॉसरी स्टोरेज का सुरक्षित और आसान तरीका

संक्षेप: चावल, दाल, चना, सूजी, बेसन आदि जैसे तमाम खाने पीने की चीज हैं जो रोजाना किचन में इस्तेमाल होती हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए BPA फ्री कंटेनर्स एक अच्छा विकल्प है।

सभी घरों में महीने की ग्रॉसरी आती है, जिन्हें सही से स्टोर करना बेहद जरूरी है। इस प्रकार ग्रॉसरी लंबा चलती है, और इसका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। चावल, दाल, चना, सूजी, बेसन आदि जैसे तमाम खाने पीने की चीज हैं जो रोजाना किचन में इस्तेमाल होती हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए BPA फ्री कंटेनर्स एक अच्छा विकल्प है। इस तरह के कंटेनर्स सुरक्षित माने जाते हैं, जो खाने-पीने की चीजों में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। अगर आप भी लंबे समय से किचन के लिए डब्बे ढूंढ रही हैं, तो इन्हें एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

प्लास्टिक के स्टोरेज जार BPA फ्री हैं, जो ड्यूरेबल और सुरक्षित है, यह खाने पीने की चीजों में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। इनके साथ चम्मच और एयर टाइट ढक्कन आएगा जिससे ग्रॉसरी लंबे समय तक फ्रेश रहती है। अगर आप भी लंबे समय से ग्रॉसरी आइटम्स के लिए स्टोरेज कंटेनर्स की तलाश में हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है।

Quantity: 2000ml के 6 डब्बे

Amazon Solimo प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर किचन स्टोरेज के लिए एक सुरक्षित और परफेक्ट विकल्प है। 6 पीस के सेट के इन एयरटाइट कंटेनर्स को BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है। इस तरह के डब्बों में ग्रॉसरी सुरक्षित रहती है और लंबे समय तक फ्रेश रहती है। रोजाना इस्तेमाल में आने वाले दाल, चना, पास्ता, स्नैक्स आदि को स्टोर करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं।

Quantity: 900ml के 6 पीस का सेट

Amazon Brand solimo मॉड्यूलर प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स का सेट, एयर टाइट और BPA फ्री है। इन एयरटाइट कंटेनर में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले ग्रॉसरी आइटम को आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसे काफी लोगों ने आर्डर किया है और इसके प्रति पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ प्रोडक्ट है, बेफिक्र होकर इसे ऑर्डर करें। ये ट्रांसपेरेंट हैं, इस तरह आपके लिए चीजें ढूंढना आसान हो जाता है।

Quantity: 1800ml का 6 का सेट

VOLTURI के प्लास्टिक जार कंटेनर एयर टाइट ढक्कन के साथ आयेंगे। इन डब्बों में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले दाल, चना, राजमा, सूजी आदि जैसे ग्रॉसरी स्टोर कर सकते हैं। इनकी मदद से आपका ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहता है और उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। इसका प्लास्टिक मटेरियल BPA फ्री है, जो खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

Quantity: 1200ML के 6 पीस का सेट

AMAZON BRAND के स्टोरेज जार एयर टाइट कंटेनर्स को BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है। ये कंटेनर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, आप इनमें बेफिक्र होकर अपनी ग्रॉसरी स्टोर कर सकती हैं। इन ट्रांसपेरेंट डब्बों से सामान निकालना आसान है, आपको बार-बार ढक्कन खोलकर चेक नहीं करना पड़ता। ये आइटम टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।

Quantity: 300ML के 6 डब्बों का सेट

क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो Amazon Brand का ये प्लास्टिक स्टोरेज जार ऑर्डर कर सकते हैं। ये एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर है, जो ग्रॉसरी आइटम को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें जैसे सूजी, बेसन, डाल आदि स्टोर करें।

Quantity: 1400ml के 6 डब्बों का सेट

NATULIX ब्रांड का ये 1 KG का डब्बा आपके किचन का काम आसान बना देगा। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इन डब्बों के साथ आपको ट्रांसपेरेंट ढक्कन मिल जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी के फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार इन डब्बों में ग्रॉसरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। एयर टाइट डब्बे फूड क्वालिटी को बरकरार रखते हैं।

Quantity: 1250ML के 6 डब्बे

GOLWYN के ये एयर टाइट कंटेनर्स बड़े काम की चीज हैं। इसमें अलग अलग ग्रॉसरी आइटम जैसे दाल, राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। ड्यूरेबल और BPA फ्री सुरक्षित मटेरियल खाद्य पदार्थों के स्वाद और फ्लेवर को मेंटेन रखता है। एयरटाइट ढक्कन हवा को रोकते हैं, जिससे खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है।