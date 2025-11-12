ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए ऑर्डर करें प्रीमियम क्वालिटी के किचन कंटेनर/डब्बे

संक्षेप: ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए BPA फ्री कंटेनर बॉक्स ट्राई करें, जिनमें खाने पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। साथ ही साथ उनका फ्लेवर भी मेंटेन रहता है।

ग्रॉसरी सभी घरों में आती है, हर महीने उन्हें समेटना, सुरक्षित रूप से रखना जरूरी है, ताकि वो लंबे समय तक चलें। ऐसे में आपके पास सही कंटेनर डब्बा होना चाहिए। मार्केट में कई तरह के सस्ते प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर मिल जाएंगे, परंतु इनमें खाने पीने का सामान रखना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहां BPA फ्री कंटेनर बॉक्स के बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें खाने पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। साथ ही साथ उनका फ्लेवर भी मेंटेन रहता है। ये कंटेनर्स टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और ग्रॉसरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और अपनी आवश्यकता अनुसार सही विकल्प का चयन करें।

CELLO का 18 पीस का प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर जार प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ये BPA फ्री हैं, जिसमें खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। वहीं जन्में खाने पीने के समान का नेचुरल फ्लेवर और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। इसके साथ एयरटाइट ढक्कन मिलेगा, जो हवा को अंदर प्रवेश करने से रोकता है और खाने पीने की चीजों के फ्रेशनेस को बरकरार रखना है।

Quantity: 300ml - 6 डब्बे 650ml - 6 डब्बे 1200ml - 6 डब्बे

Sky Hector का प्लास्टिक स्टोरेज जार एयर टाइट कंटेनर किचन ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस 12 पीस के सेट में किचन के ज्यादातर ग्रॉसरी आइटम आराम से आ जाएंगे। यह बीपीए फ्री प्रोडक्ट है, जो खाने में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। इनकी मदद से आपके ग्रॉसरी आइटम न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है।

Quantity: 16 पीस का सेट 300ml के 4 डब्बे 600ml के 4 डब्बे 1250ml के 4 डब्बे

Amazon Brand Solimo का प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर सेट, एयर टाइट और BPA फ्री है। इस हाई क्वालिटी के स्टोरेज बॉक्स में आपका ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहता है, और उनका असल फ्लेवर और स्वाद भी बरकरार रहता है। ये ट्रांसपेरेंट हैं, जिनसे चीजें ढूंढने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, इन मल्टीपरपज जार को आज ही ऑर्डर करें।

Quantity: 1100ml के 6 डब्बे

GOLWYN का एयर टाइट कंटेनर स्टोरेज बॉक्स किचन की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेगा। इसका प्लास्टिक मटेरियल BPA फ्री है, जो खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। वहीं उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। इस समय इन पर डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Quantity: 1200ml के 8 डब्बे

अगर आपको ग्रोसरी रखने के लिए प्लास्टिक नहीं बल्कि स्टील के डब्बे चाहिए, तो 1KG के ये स्टेनलेस स्टील स्टोरेज जार कंटेनर का सेट, ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये आइटम टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही ये एयर टाइट है, इसलिए इनमें चीजें लंबे समय तक चलती हैं। इस कंटेनर के ढक्कन को ट्रांसपेरेंट रखा गया है, ताकि इनमें रखी चीजें आपको दिखती रहें और उन्हें ढूंढने के लिए सभी डब्बे खोलकर न देखना पड़े।

Quantity: 1KG के 6 डब्बे

क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो यह विकल्प जरूर ट्राई करें। इनमें अलग-अलग कैपेसिटी के कंटेनर आएंगे जिनमें ग्रॉसरी के लगभग सभी आइटम आराम से एडजस्ट किए जा सकते हैं। इन एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर में ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों का असल स्वाद भी बरकरार रहता है। वहीं किचन ऑर्गेनाइज्ड और साफ दिखता है।

Quantity: 350ml के 6 डब्बे 650ml के 6 डब्बे 950ml के 6 डब्बे 1400ml के 6 डब्बे

VOLTURI का प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर ग्रॉसरी को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। ये BPA फ्री है, यानी नॉन टॉक्सिक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये डब्बे ट्रांसपेरेंट हैं, जिससे आपको चीजें ढूंढते वक्त सभी डब्बों को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मटेरियल भी सुरक्षित है, तो ज्यादा न सोचे डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Quantity: 1200ml के 6 डब्बे

प्लास्टिक और स्टील मटेरियल से अलग हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो ये ग्लास मटेरियल से बने स्क्वायर शेप के ट्रांसपेरेंट जार ऑर्डर करें। इनमें सिल्वर कलर का एयर टाइट ढक्कन मिल जाएगा जो आपके खाने पीने की चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रहने में मदद करेगा। इसमें ग्रॉसरी आइटम, जैसे अलग अलग दाल और राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं।