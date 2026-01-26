कंबलों के लिए स्मार्ट और सुरक्षित स्टोरेज रहेंगे ये ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स
ठंड के बाद ब्लैंकेट रखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे में ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स एक अच्छा विकल्प साबित होंगे। ये बैग्स अलग-अलग साइज और क्वांटिटी में आयेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड के दिनों में घर में तमाम कंबल इधर-उधर फैले रहते हैं। वहीं सर्दी खत्म होने के बाद इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे में ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स आपकी मदद कर सकते हैं। इनमें ब्लैंकेट के अलावा कपड़े आदि भी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें जा सकते हैं। ये काफी स्पेशियस होते हैं, जिनमें काफी कपड़े आ जाते हैं। अगर आपने इन्हें अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएंगे। यानी इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
इस क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बैग या बैंकेट कवर बैग की कैपेसिटी काफी अधिक है। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी खास कर सर्दियों में कंबल रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये 2 के सेट में आएंगे, जिनमें आपके डबल बेड के 2 कंबल आराम से आ जाएंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट खिड़की भी दी गई है, ताकि समय पर चीजों को देखकर सही बैग निकाला जा सके। इस प्रकार सामान को ऑर्गेनाइज्ड रखना आसान हो जाता है और आपका वॉर्डरोब भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है।
ये एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बॉक्स बड़े काम की चीज है। ये काफी स्पेशियस है, जिसमें नियमित इस्तेमाल की कई सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। खासकर ठंड खत्म होने के बाद कंबल को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए ये एक बेस्ट विकल्प है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें जिप लॉक और हैंडल भी मिल जाएंगे। इनकी मदद से आपके सामान पर किसी तरह की धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये मॉइश्चर प्रूफ है, बेफिक्र होके इनमें अपना सामान ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं।
2 मॉइश्चर प्रूफ बैग का सेट स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये स्टोरेज बैग बड़े काम की चीज हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कपड़े या फिर नई साड़ियां कंबल किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ये जिप लॉक के साथ आयेंगे, जिससे आपके सामान पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। वहीं इसमें हैंडल भी दिया गया है, जो इनका इस्तेमाल आपके लिए आसान बना देगा। घर में बच्चे हैं, तो इन्हें स्टेशनरी और टॉय स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
कंबल को सुरक्षित रूप से रखना हो या कपड़े और खिलौने रखने हों, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपके बड़े काम आयेंगे। इनमें सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इसमें जिप लॉक मिल जाएगा ताकि आपकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहें, वहीं इसमें पर्याप्त जगह भी है। इस मॉइश्चर प्रूफ बैग पर इस समय 82% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Kuber Industries के ये बैग्स 2 के सेट में आएंगे। इन स्टोरेज बैग्स को लहंगा, कपड़े, ब्लैंकेट, बेडशीट, खिलौने आदि रखने के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रकार चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और अलमारी में अधिक जगह बन जाती है। इसमें ट्रांसपेरेंट जगह छोड़ी गई है, ताकि आप आवश्यकता अनुसार आराम से इनमें से समान निकल सकें। आपको ये 51% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें अभी ऑर्डर करें।
HomeStrap का ब्लैंकेट कवर बैग ऑर्गेनाइजर ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ आयेगा, इसकी मदद से अंदर रखी चीजें देख सकती हैं, जिससे सामान निकालने में आसानी होगी। इस ऑर्गेनाइजर जिपर बैग में हैंडल मिल जाएंगे, इससे इन्हें रखने और निकालने में आसानी होगी। ठंड में नया कंबल लिया है और उसके स्टोरेज को लेकर परेशान हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इनमें आपका कंबल पूरी तरह से सुरक्षित और नए का नया रहेगा।
ये लार्ज ब्लैंकेट कवर बैग डबल बैग ब्लैंकेट रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस मॉइश्चर प्रूफ बैग में आपके कंबल कपड़े सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, साथ ही साथ वो सुरक्षित भी रहती हैं। नायलॉन फैब्रिक से तैयार ये बैग मॉइश्चर प्रूफ है, जिसमें कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इस बैग में हैंडल और जिप लॉक मिल जाएगा। ठंड में कंबल स्टोर करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको भी स्टोरेज में परेशानी होती है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर से आज ही ऑर्डर करें।
Storite का ये मॉइश्चर प्रूफ बैग जो 2 के सेट में आयेगा। बैग/ऑर्गेनाइजर को ठंड में ब्लैंकेट कवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसमें छोटा सा ट्रांसपेरेंट स्पेस दिया गया है जिससे अंदर रखी चीजें आसानी से देख सकती हैं। इसमें हैंडल और जिप लॉक मिल जाएगा। इस प्रकार इनका इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। 63% के ऑफ के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
