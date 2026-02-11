Hindustan Hindi News
कंबल को स्टोर करने का सुरक्षित और डस्ट फ्री तरीका है लार्ज ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बॉक्स

संक्षेप:

जैसे ही ठंड खत्म होती है ब्लैंकेट रखने के लिए हम और आप सभी को सोचना पड़ता है। कंबल धूल गंदगी से बची रहे, इसमें लार्ज ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बॉक्स आपकी मदद करेंगे।

Feb 11, 2026 06:16 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
ठंड के दिनों कंबल इधर-उधर फैले रहते हैं। वहीं सर्दी खत्म होने के बाद इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए सोचना पड़ता है। ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स इसका एक सुरक्षित और आसान तरीका हैं। इनमें ब्लैंकेट डस्ट फ्री और पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं, साथ ही इनके स्टोरेज में भी आसानी होती है। ये स्पेशियस होते हैं और कंबल के साथ ही ठंड के कपड़े आदि को स्टोर करने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होंगे। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। यानी इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

कंबल को स्टोर करने का सुरक्षित और डस्ट फ्री तरीका है लार्ज ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बॉक्स
FLYNGO फोल्डेबल स्टील फ्रेम क्लॉथ/ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बैग की कैपेसिटी बहुत है। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी खास कर सर्दियों में कंबल रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये 2 के सेट में आएंगे, जिनमें आपके डबल बेड के 2 कंबल आराम से आ जाएंगे। इसमें जिप लॉक भी मिलेगा ताकि आपका कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहे।

SNDIA एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बॉक्स बड़े काम की चीज है। ये काफी स्पेशियस है, जिसमें नियमित इस्तेमाल की कई सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। सर्दियां खत्म होते ही कंबल के रख रखाव को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस बैग की मदद ले सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें जिप लॉक और हैंडल भी आएगा। आप चाहें तो इसमें ठंड के कपड़े भी स्टोर कर सकती हैं।

2 मॉइश्चर प्रूफ रेक्टेंगुलर स्टोरेज बैग ब्लैंकेट स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये स्टोरेज बैग बड़े काम की चीज हैं। कंबल के अलावा भी इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कपड़े या फिर ठंड के कपड़े स्टोर कर सकती हैं। ये जिप लॉक के साथ आयेंगे, जिससे आपके सामान पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। हैंडल और ट्रांसपेरेंट विंडो आपका काम और आसान कर देगा।

HOMESTRAPE का स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आप सभी के पास होना चाहिए। कंबल को सुरक्षित रूप से रखना हो या ठंड के कपड़े रखने हों, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपके बड़े काम आएगा। इनमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड और सुरक्षित रहती हैं। साथ ही इसमें जिप लॉक मिल जाएगा, इस तरह इनमें रखे सामान धूल गंदगी से भी बचे रहते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Kuber Industries का ये लार्ज बैग आपके बहुत काम आएगा। इन स्टोरेज बैग्स को लहंगा, कपड़े, ब्लैंकेट, बेडशीट, खिलौने आदि रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इस प्रकार चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और अलमारी में अधिक जगह बन जाती है। इसमें ट्रांसपेरेंट जगह छोड़ी गई है, ताकि आप आवश्यकता अनुसार आराम से इनमें से समान निकल सकें। इसके अलावा हैंडल आपके लिए इन्हें निकालने और रखने का काम आसान बना देगा।

Storite 90L का ये लार्ज ब्लैंकेट स्टोरेज बैग ऑर्गेनाइजर मॉइश्चर प्रूफ है। ये बहुत बड़ा है, इसमेनेपक 2 से 3 कंबल तो आराम से आ जाएंगे। ये कंबलों को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। ठंड में नया कंबल लिया है और उसके स्टोरेज को लेकर परेशान हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इनमें आपका कंबल पूरी तरह से सुरक्षित और नए का नया रहेगा।

ये एक्स्ट्रा लार्ज मॉइश्चर प्रूफ 236L का ब्लैंकेट बैग आपके लिए स्टोरेज आसान बना देगा। इस मॉइश्चर प्रूफ बैग में आपके कंबल कपड़े सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, साथ ही साथ वो सुरक्षित भी रहती हैं। वहीं आप चाहें तो घर की अन्य चीजें भी इनमें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इस बैग में हैंडल और जिप लॉक भी मिल जाएगा। 83% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Storite का ये मॉइश्चर प्रूफ बैग जो 2 के सेट में आयेगा। बैग/ऑर्गेनाइजर को ठंड के बाद ब्लैंकेट स्टोरेज बॉक्स तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। वहीं ठंड के कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि को स्टोर करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इसमें हैंडल और जिप लॉक मिल जाएगा। इस प्रकार इनका इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। 72% के ऑफ के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
