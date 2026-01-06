Hindustan Hindi News
एक ही कंबल सालों तक चलाना है तो आज ही ऑर्डर करें रजाई कवर के ये 8 विकल्प

संक्षेप:

रजाई कवर कंबल को धूल गंदगी आदि से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बिल्कुल नए जैसा रखता है। इस तरह आपके ब्लैंकेट को बार-बार वॉश करने की आवश्यकता नहीं होती और वे लंबे समय तक चलते हैं।

Jan 06, 2026 04:39 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपने भी नया कंबल लिया है और उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ब्लैंकेट कवर लगाना बहुत जरूरी है। ये कंबल को धूल गंदगी आदि से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बिल्कुल नए जैसा रखता है। इस तरह आपके ब्लैंकेट को बार-बार वॉश करने की आवश्यकता नहीं होती और वे लंबे समय तक चलते हैं। कई बार लोग एक ही तरह के कंबल का इस्तेमाल कर के बोर हो जाते हैं, तो आप चाहे तो इन पर अलग-अलग प्रिंट और फैब्रिक के कवर (Blanket Covers) चढ़ा सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ब्लैंकेट कवर के कुछ बेहतरीन विकल्प।

एक ही कंबल सालों तक चलाना है तो आज ही ऑर्डर करें रजाई कवर के ये 8 विकल्प
200 थ्रेडकाउंट से तैयार ये सुपर सॉफ्ट किंग साइज का ब्लैंकेट कवर ज़िप्पर क्लोजर के साथ आयेगा। जिससे कंबल इनमें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और वे बार बार बाहर नहीं आयेंगे। डबल बेड के इस ब्लैंकेट कवर पर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में काफी आकर्षक हैं, ये बेडरूम में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अगर आप भी अपने कंबल को सालों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

DECOMIZER कवर पर बने फ्लोरल प्रिंट कंफर्टर कवर आपके पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे। डबल बेड रजाई कवर की मदद से कंबल डस्ट से सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी गंदा नहीं होता। इसकी कॉटन फैब्रिक बॉडी पर रिलैक्स्ड महसूस होगी और बच्चों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें जिप्पर क्लोजर भी मिल जाएगा। इस समय इसपर 64% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड ब्लैंकेट कवर पुराने कंबल में नई जान डाल देगा। वहीं अगर आपने नया कंबल लिया है, तो इनपर कवर लगाएं ये लंबे समय तक नए जैसे रहते हैं। इनमें जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसकी फैब्रिक भी बेहद मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रखती है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

कमरे में एस्थेटिक लुक चाहिए तो ये फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैंकेट कवर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक भी बेहद मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रखती है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें। डबल बेड के कवर में जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें मेंटेन करना बेहद आसान है, आराम से मशीन में वॉश कर सकते है। साथ ही इसपर 65% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 706 रुपए में इसे आज ही ऑर्डर करें।

200 थ्रेडकाउंट वाले इस खूबसूरत ब्लैंकेट कवर को कॉटन मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये स्किन फ्रेंडली और कंफर्टेबल है। इसपर बने पैटर्न भी बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो कमरे को एक मॉडर्न लुक देंगे। कंबल न केवल ठंड रोकता है, बल्कि मन को शांत करता है। कंबल में हमेशा कवर होना चाहिए, ताकि आपको बार-बार उन्हें वॉश करने की आवश्यकता न हो। डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे।

कॉटन फैब्रिक से तैयार किंग साइज ब्लैंकेट कवर पर बने प्रिंट और पैटर्न अट्रैक्टिव हैं। इस डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक भी आएगा, ताकि कंबल इधर-उधर न हिले। घर में बच्चे हैं, और हल्के रंग की चादर, ब्लैंकेट सभी चीजें बार-बार गंदी हो जाती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कंफर्टर ब्लैंकेट कवर ट्राई करें। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक बॉडी पर रिलैक्स महसूस होती है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
