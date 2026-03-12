Hindustan Hindi News
दीपक जलाने का सही तरीका जान लें, मंदिर की मूर्ति, दीवारों और छत पर नहीं जमेगी कालिख!

Mar 12, 2026 03:16 pm IST
लगातार दीपक जलाने की वजह से मंदिर की दीवारों, मूर्तियों और छत के आसपास कालिख सी जमने लगती है। आज हम आपको इसी से जुड़े कुछ पारंपरिक तरीके बता रहे हैं, जिससे बाती भी अच्छे से जलेगी और मंदिर में कालिख भी जमा नहीं होगी।

घर का मंदिर सबसे पवित्र जगह होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग हर घर में नियमित पूजा-पाठ किया जाता है और सुबह-शाम मंदिर में दीप प्रज्ज्वलित किया जाता है। हालांकि लगातार दीपक जलाने की वजह से मंदिर की दीवारों, मूर्तियों और छत के आसपास कालिख सी जमने लगती है। मूर्तियों से तो फिर ये साफ हो जाती है लेकिन दीवारों पर छत पर जमने वाले काले दाग हटने का नाम नहीं लेते। एक बार अच्छे से सफाई कर लो या पेंट करवा दो, फिर भी कुछ दिनों में कालापन जमना शुरू हो जाता है। दरअसल ऐसा आमतौर पर आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से होता है। गलत तेल इस्तेमाल करना, बाती सही ना होना जैसी कुछ वजहें इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। आज हम आपको इसी से जुड़े कुछ पारंपरिक तरीके बता रहे हैं, जिससे बाती भी अच्छे से जलेगी और मंदिर में कालिख भी जमा नहीं होगी।

दीया जलाने के लिए सही तेल इस्तेमाल ना करना

दीपक में इस्तेमाल होने वाला तेल भी कालिख जमने की बड़ी वजह होता है। कुछ तेल जैसे सरसों का तेल या अरंडी का तेल काफी हेवी होते हैं और जलते हुए बहुत धुआं छोड़ते हैं। सबसे अच्छा है कि आप देसी घी से दीपक जलाएं। लेकिन देसी घी थोड़ा महंगा होता है इसलिए इसकी जगह आप तिल का तेल या नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भी काफी कम धुँआ निकलता है।

हमेशा फ्रेश बाती का इस्तेमाल करें

एक ही बाती को बार-बार इस्तेमाल करने से भी धुआं ज्यादा निकलता है। इसलिए पूजा करते समय हमेशा फ्रेश बाती इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि अगर आप हर बार नई बाती इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उसकी जली हुई लौ को काट दें, फिर यूज करें। जी हां, आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं बस बाद में उसे मंदिर में ना रखें।

एक साथ दो बत्तियां इस्तेमाल करें

दीपक में इस्तेमाल करने के लिए हमेशा दो पतली रुई की बातियां लें और इन्हें आपस में रोल करते हुए एक बाती बना लें। इसके बाद बाती को अच्छे से घी या तेल में डुबोएं फिर दीपक में प्रज्ज्वलित करें। दो बाती इस्तेमाल करने की वजह से दीया काफी ब्राइट जलता है और घी में डुबोकर जलाने से कालिख भी कम बनती है।

सबसे जरूरी टिप: बाती की लंबाई सही रखें

दीया जलाने से मंदिर में कालिख ना जमा हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप बाती की लंबाई का ध्यान रखें। बाती की टिप जितनी ज्यादा लंबी होगी, वो उतनी ही तेज जलेगी और ज्यादा धुआं पैदा करेगी। इसलिए इसे छोटा ही रखें, लगभग 3-5 mm के साइज में। ये अच्छी तरह जलेगी भी, कम तेल या घी इस्तेमाल करेगी और कालिख भी नहीं जमेगी।

