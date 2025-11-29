Black Friday Sale Deals: 50% से 80% के ऑफ के साथ करें कुर्तों की शॉपिंग

संक्षेप: Myntra पर चल रहे Black Friday Sale में पार्टी वियर कुर्ता के ऑप्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। हल्दी, मेहंदी, संगीत हो या शादी आप इन्हें किसी भी इवेंट पर कैरी कर सकते हैं।

शादियों का सीजन चल रहा है और आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगे। महिलाएं तो अक्सर अपनी तैयारी शुरुआत से ही कर लेती हैं, परंतु आदमियों को हमेशा ऐन मौके पर चीजें याद आती है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, और अभी तक शॉपिंग नहीं की है, तो Myntra पर चल रहे Black Friday Sale में पार्टी वियर कुर्ता के ऑप्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। हल्दी, मेहंदी, संगीत हो या शादी आप इन्हें किसी भी इवेंट पर कैरी कर सकते हैं। आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ-साथ ऑन टाइम डिलीवरी की भी गारंटी मिलेगी। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Jompers का ये एंब्रायडर्ड सीक्वेंस कुर्ता एक परफेक्ट पार्टी वियर ऑप्शन है। मेहंदी से लेकर संगीत तक आप इसे किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। वहीं इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, यानी आप अपने फंक्शन अनुसार सही रंग के कुर्ते का चयन कर सकते हैं। वहीं 78% का ऑफ भी मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।

Anouk का ये फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता मेरा पर्सनल फेवरेट है। मंडारिन कॉलर के साथ इस स्ट्रेट कुर्ते का वाइब कमाल का है। खासकर जिन लोगों को एस्थेटिक ड्रेसिंग पसंद है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका कॉटन मटेरियल बॉडी पर लाइटवेट महसूस होता है और आप कंफर्टेबल रहते हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने फंक्शन अनुसार किसी भी रंग के कुर्ते का चयन कर सकती हैं। इस पर 71% का ऑफ भी मिल जाएगा।

Sojanya के इस कुर्ते की बात करें तो इसकी फैब्रिक से लेकर प्रिंट तक सभी कमाल के हैं। इस पर बने खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। जिन लोगों को एसथेटिक लुक पसंद है, उन्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। संगीत, हल्दी, मेहंदी आप इसे किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। सेल डील्स में ये आपको 71% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

Anouk स्काई ब्लू कुर्ता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस फैंसी कुर्ते की फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है। इसे 70% सिल्क और 30% कॉटन मटेरियल से तैयार किया गया है। ये बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगा। आप इसे लंबे घंटों तक पहन सकते हैं। वहीं इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो अपने फंक्शन अनुसार सही रंग के कुर्ते का चयन करें।

Jompers का यह एथेनिक कुर्ता स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसका कलर कॉन्बिनेशन कमाल का है। साथ ही इस पर सीक्वेंस वर्क भी किया गया है, जो इस कुर्ते के लुक में चार चांद लगा रहे हैं। इसमें रंगों की वैरायटी उपलब्ध है, आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस समय इस पर 73% का ऑफ मिल जाएगा।

