अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी: 20 नवंबर से शुरू होंगी रस्में, देखें पूरा कार्ड
बिहार के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कार्ड में शादी की तारीख से लेकर तिलक, हल्दी और मेहंदी तक की पूरी जानकारी दी गई है।
बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों चर्चा में है। शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी बीच शिवांगी की शादी का कार्ड भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्ड में शादी की तारीख से लेकर हल्दी, मेहंदी और संगीत तक के फंक्शन की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू होंगी और 25 नवंबर को शिवांगी अपने होने वाले पति ऋषिकेश के साथ सात फेरे लेंगी। शादी अनंत सिंह के पैतृक घर नदावां में होगी। परिवार इस शादी को खास बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सजावट तक हर चीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
20 नवंबर को होगा तिलक का कार्यक्रम
शादी के कार्ड के अनुसार, शिवांगी की शादी के फंक्शन 20 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। इस दिन शुक्रवार को शुभ फलदान और तिलक का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही शादी की रस्मों की शुरुआत हो जाएगी। परिवार और रिश्तेदारों के बीच इस दिन खास रौनक देखने को मिलेगी।
23 नवंबर को हल्दी, 24 को मेहंदी और संगीत
तिलक के बाद 23 नवंबर 2026, सोमवार को शिवांगी की हल्दी की रस्म होगी। इसके अगले दिन यानी 24 नवंबर, मंगलवार को मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। शादी से पहले होने वाले इन दोनों फंक्शन में परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत तक, हर रस्म को यादगार बनाने की तैयारी है।
25 नवंबर को ऋषिकेश के साथ लेंगी सात फेरे
शादी के कार्ड में दी गई जानकारी के मुताबिक, शिवांगी सिंह 25 नवंबर 2026, बुधवार को दुल्हन बनेंगी। इसी दिन वह ऋषिकेश के साथ सात फेरे लेंगी। शादी का पूरा कार्यक्रम अनंत सिंह के पैतृक आवास ग्राम नदावां, बाढ़, जिला पटना में होगा। इस हाई-प्रोफाइल शादी को लेकर काफी चर्चा है। शादी में कई खास मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है।
विदेश से आएंगे फूल, कई बीघे में बन रहे पंडाल
अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। शादी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सजावट के लिए विदेश से खास फूल मंगवाए जा रहे हैं। वहीं, मेहमानों के स्वागत और शादी की रस्मों के लिए कई बीघे जमीन पर बड़े-बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। परिवार चाहता है कि शादी का हर फंक्शन खास हो और मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
होने वाले दामाद को देंगे 3 करोड़ की कार
शिवांगी की शादी के साथ ही अनंत सिंह की तरफ से होने वाले दामाद ऋषिकेश को दिए जाने वाले गिफ्ट की भी चर्चा है। खबरों के मुताबिक, अनंत सिंह बेटी की शादी पर ऋषिकेश को करीब 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार तोहफे में देंगे। यानी शादी में दूल्हे के लिए खास सरप्राइज भी रखा गया है। इसके अलावा अनंत सिंह अपने बेटे के जनेऊ संस्कार को भी खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में परिवार में बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार, दोनों को लेकर जश्न का माहौल है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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