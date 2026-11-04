तिलक, मिठाई और ढेर सारा प्यार! भाई दूज पर Amazon से चुनें गिफ्ट हैम्पर

भाई दूज पर भाई के लिए ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, चॉकलेट और पूजा सामग्री वाले गिफ्ट हैम्पर देखें। Amazon Sale में छूट के साथ अपनी पसंद का प्यारा तोहफा चुनें।

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भाई दूज भाई-बहन के प्यार और अपनेपन का त्योहार है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को तोहफा देकर इस रिश्ते की मिठास बढ़ाते हैं। इस मौके पर मिठाई बांटने और पूजा की रस्म निभाने का भी खास महत्व है। अगर आप इस बार अपने भाई के लिए प्यारा सा गिफ्ट तलाश रही हैं, तो Amazon पर कई तरह के हैम्पर मिल रहे हैं।

भाई दूज पर भाई को दें ड्राई फ्रूट्स, काजू कतली, चॉकलेट और पूजा की चीजों से सजे गिफ्ट पैक। Amazon Sale में पाएं इन पर शानदार छूट।

इनमें बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश वाले ड्राई फ्रूट्स बॉक्स से लेकर काजू कतली, बेसन बर्फी और चॉकलेट वाले पैक शामिल हैं। कुछ पैक में गणेश जी की मूर्ति, पूजा थाली, रोली-चावल, मौली और ग्रीटिंग कार्ड भी दिए गए हैं। इस तरह पूजा का सामान और भाई के लिए तोहफा, दोनों एक ही पैक में मिल जाते हैं।

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भाई दूज पूजा थाली और गणेश जी वाला गिफ्ट पैक इस गिफ्ट पैक में भाई दूज की पूजा से जुड़ी कई चीजें एक साथ दी गई हैं। इसमें दो मिल्क चॉकलेट, रोली-चावल वाली पूजा थाली, गणेश जी की मूर्ति और भाई दूज का ग्रीटिंग कार्ड शामिल है। साथ ही रोली, चावल और चंदन भी मिलता है। पूजा के समय इन चीजों को अलग-अलग जुटाने की जरूरत नहीं रहती। भाई को मिठाई के साथ गणेश जी की मूर्ति और शुभकामना कार्ड देने का यह प्यारा तरीका है।

इसकी खासियत क्या है? दो मिल्क चॉकलेट शामिल हैं।

रोली, चावल और चंदन दिए गए हैं।

पूजा थाली और गणेश जी की मूर्ति मिलती है।

भाई दूज का ग्रीटिंग कार्ड भी पैक का हिस्सा है।

Hyperfoods ड्राई फ्रूट्स और टीका हैम्पर यह गिफ्ट हैम्पर 495 ग्राम ड्राई फ्रूट्स के साथ आता है। इसमें भाई दूज का टीका सेट भी दिया गया है। इसकी पैकिंग गिफ्ट देने के लिए तैयार की गई है। अगर आप मिठाई की जगह भाई को कुछ अलग देना चाहती हैं, तो यह पैक अच्छा रहेगा। ड्राई फ्रूट्स के साथ टीका सेट मिलने से त्योहार की तैयारी भी आसान हो जाती है।

इसकी खासियत क्या है? पैक में 495 ग्राम ड्राई फ्रूट्स हैं।

भाई दूज का टीका सेट शामिल है।

गिफ्ट देने के लिए खास पैकिंग की गई है।

त्योहार पर भाई को देने के लिए अच्छा हैम्पर है।

TIED RIBBONS चार तरह के ड्राई फ्रूट्स बॉक्स इस बॉक्स में चार तरह के ड्राई फ्रूट्स दिए गए हैं। इसमें बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता शामिल हैं। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स की मात्रा 125 ग्राम है। इनके साथ रोली, चावल और ग्रीटिंग कार्ड भी मिलता है। अलग-अलग ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले भाई के लिए यह पैक अच्छा रहेगा। त्योहार की बधाई देने के लिए कार्ड भी साथ में दिया गया है।

इसकी खासियत क्या है? बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता शामिल हैं।

हर ड्राई फ्रूट 125 ग्राम का है।

रोली और चावल भी दिए गए हैं।

ग्रीटिंग कार्ड के साथ गिफ्ट पूरा हो जाता है।

NUTRI MIRACLE चॉकलेट और नट्स बास्केट इस बास्केट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, चॉकलेट और दूसरी गुडीज शामिल हैं। इसकी बास्केट वाली पैकिंग इसे तोहफे के लिए अच्छा बनाती है। अगर आप भाई दूज के साथ दिवाली पर भी किसी अपने को गिफ्ट देना चाहती हैं, तो इसे चुन सकती हैं। मिठाई और चॉकलेट के साथ ड्राई फ्रूट्स देने का यह एक अच्छा तरीका है।

इसकी खासियत क्या है? बास्केट में ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं।

चॉकलेट भी शामिल हैं।

दूसरी गुडीज भी दी गई हैं।

भाई दूज और दिवाली, दोनों त्योहारों पर गिफ्ट देने के लिए अच्छा है।

हल्दीराम बेसन बर्फी और तिलक सेट हल्दीराम की ड्राई फ्रूट बेसन बर्फी के साथ आने वाला यह पैक भाई दूज के लिए तैयार किया गया है। इसमें मिठाई के साथ धागा, तिलक, रोली और चावल भी दिए गए हैं। अगर आपके भाई को मिठाई पसंद है, तो यह पैक उन्हें जरूर पसंद आएगा। इसमें पूजा से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं, जिससे त्योहार की रस्म निभाना आसान रहता है।

इसकी खासियत क्या है? हल्दीराम की ड्राई फ्रूट बेसन बर्फी मिलती है।

धागा और तिलक शामिल हैं।

रोली और चावल भी दिए गए हैं।

मिठाई और पूजा का सामान एक साथ मिलता है।

TIED RIBBONS गणेश जी और मिठाई हैम्पर इस हैम्पर में गणेश जी की मूर्ति के साथ मिठाई दी गई है। पैक में ग्रीटिंग कार्ड, रोली, चावल और मौली का धागा भी शामिल है। भाई को मिठाई देने के साथ गणेश जी की मूर्ति भेंट करने का यह अच्छा तरीका है। इसे दिवाली पर भी गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं।

इसकी खासियत क्या है? गणेश जी की मूर्ति शामिल है।

मिठाई और ग्रीटिंग कार्ड दिए गए हैं।

रोली, चावल और मौली का धागा मिलता है।

भाई दूज और दिवाली, दोनों के लिए अच्छा पैक है।

अमूल काजू कतली और गणेश जी वाला गिफ्ट पैक इस गिफ्ट पैक में अमूल काजू कतली के साथ गणेश जी की छोटी मूर्ति दी गई है। इसमें कलावा और रोली-चावल का टीका भी शामिल है। अगर आपके भाई को काजू कतली पसंद है, तो मिठाई वाला यह पैक उनके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी की मूर्ति और पूजा की चीजें मिलने से त्योहार का तोहफा और भी खास बन जाता है।

इसकी खासियत क्या है? अमूल काजू कतली शामिल है।

गणेश जी की छोटी मूर्ति दी गई है।

कलावा भी पैक का हिस्सा है।

रोली और चावल का टीका मिलता है।

ड्राई फ्रूट्स और टीका वाला गिफ्ट बॉक्स इस बॉक्स में बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता दिए गए हैं। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स की मात्रा 100 ग्राम है। इसके साथ भाई दूज का टीका सेट भी मिलता है। अगर आप बड़े या छोटे भाई के लिए मिठाई से अलग कुछ देना चाहती हैं, तो यह पैक अच्छा रहेगा। चार तरह के ड्राई फ्रूट्स होने से इसमें स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखा गया है।

इसकी खासियत क्या है? बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता शामिल हैं।

हर ड्राई फ्रूट 100 ग्राम का है।

भाई दूज का टीका सेट भी दिया गया है।

मिठाई से अलग गिफ्ट देने के लिए अच्छा पैक है। भाई दूज पर भाई के लिए चुनें प्यार भरा तोहफा भाई दूज पर अपने भाई की पसंद को ध्यान में रखकर गिफ्ट चुनें। अगर उन्हें ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, तो बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश वाले बॉक्स देख सकती हैं। मिठाई पसंद करने वालों के लिए काजू कतली और बेसन बर्फी वाले पैक भी हैं। वहीं पूजा की चीजों के साथ आने वाले हैम्पर त्योहार की रस्म के लिए अच्छे रहेंगे।

Amazon की सेल में इन गिफ्ट हैम्पर पर मिल रही छूट का फायदा उठाएं और अपने बजट में भाई की पसंद का पैक खरीदें। इस भाई दूज पर उन्हें प्यारा सा सरप्राइज दें।

FAQs भाई दूज पर भाई को गिफ्ट में क्या देना अच्छा रहेगा? भाई दूज पर भाई की पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, चॉकलेट या पूजा की थाली वाला गिफ्ट हैम्पर दे सकती है भाई दूज गिफ्ट हैम्पर में कौन-कौन सी चीजें मिलती हैं? इन गिफ्ट हैम्पर में बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, मिठाई, चॉकलेट, रोली, चावल, मौली और ग्रीटिंग कार्ड जैसी चीजें मिलती हैं। क्या भाई दूज गिफ्ट सेट में पूजा का सामान भी मिलता है? हां, कुछ गिफ्ट सेट में रोली, चावल, टीका, मौली, पूजा थाली और गणेश जी की मूर्ति भी शामिल हैं। क्या ड्राई फ्रूट्स वाला गिफ्ट बॉक्स भाई दूज के लिए अच्छा रहेगा? हां, बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता वाला गिफ्ट बॉक्स त्योहार पर भाई को देने के लिए अच्छा है। इसके साथ टीका सेट मिलने पर यह और भी खास बन जाता है।

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