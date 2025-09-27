Great Indian Festival Sale में मिनिमम 70% के ऑफ पर खरीदें ब्रांडेड ट्रॉली बैग्स

साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival Sale में ट्रॉली बैग्स पर 80% से अधिक छूट मिल रहा है। कैबिन बैग से लेकर check in बैग्स हों या ट्रॉली सेट्स, सभी पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट उपलब्ध मिल जाएंगे।

Sat, 27 Sep 2025 02:03 PM

फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना हो, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर ऑफिस मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाना है! ट्रॉली बैग्स की जरूरत तो हर स्थिति में पड़ती है। यहां आपकी आवश्यकता अनुसार हर तरह के ट्रॉली बैग्स के ऑप्शन उपलब्ध हैं। शॉर्ट ट्रिप से लेकर लांग और फैमिली ट्रिप, कहीं भी जाना हो, यहां आपको आपकी आवश्यकता अनुसार हर तरह के ट्रॉली बैग्स मिलेंगे। टॉप रेटेड ब्रांड्स के सिंगल ट्रॉली बैग से लेकर 2 और 3 सेट ट्रॉली बैग्स पर मिनिमम 70% का ऑफ उपलब्ध है। साल के सबसे बड़े सेल में इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आधे से कम दाम में आज ही ऑर्डर करें। वहीं वेडिंग सीजन भी आने वाला है, ये उसमें भी आपके काम आएंगे। क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी की चिंता न करें, आपको इनके साथ वारंटी कार्ड भी मिलेगा।

साल के सबसे बड़े सेल में 80% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदें 2 सेट ट्रॉली सेट्स Great Indian Festival Sale, साल का सबसे धमाकेदार सेल है, जहां कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित बैंक ऑफर्स और अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। अगर आप अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, तो इस समय American Tourister, VIP, Safari, Skybags जैसे ब्रांडेड ट्रॉली बैग्स आपको 70 से 80% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर में उपलब्ध मिल जाएंगे। इन ट्रॉली बैग्स के ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर प्राथमिकता दी जाती है। डिस्काउंट ऑफर्स के साथ ही कैशबैक और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Great Indian Festival Sale में 3 सेट ट्रॉली के MRP पर मिल रहा है मिनिमम 60% का ऑफ Amazon पर साल का सबसे बड़ा फेस्टिव सेल चल रहा है, जहां American Tourister, VIP, Safari, Skybags जैसे ब्रांडेड ट्रॉली बैग्स पर आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर उपलब्ध है। साथ ही इन पर कैशबैक और SBI कार्ड पर बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे, इस तरह आप इनपर एडिशनल डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, या फैमिली वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो 3 सेट ट्रॉली बैग जरूर खरीदें। वहीं वेडिंग सीजन आने वाला है, इसलिए इन्हें आज ही सस्ते में ऑर्डर करें।

मिनिमम 80% के ऑफ पर खरीदें Cabin Trolley Bags ऑफिस मीटिंग में जाना हो या अकेले शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लगेज कैरी करने के लिए Cabin Trolley Bag एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहां आपको ब्रांडेड केबिन बैग्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। मिनिमम 50 से 80% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ अन्य कैशबैक और बैंक ऑफर्स जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। ये ट्रॉली बैग्स ड्यूरेबल हैं, और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होते। तो इंतजार कैसा Safari, VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के ट्रॉली बैग्स पर पाएं आकर्षक ऑफ।

साल के सबसे बड़े सेल में यूनीक कलरफुल ट्रॉली बैग्स पर भी मिलेगा डिस्काउंट ऑफर अगर आपको कलरफुल ट्रॉली बैग्स पसंद है, तो यहां कुछ यूनीक ऑप्शंस दिए गए हैं। इस समय इनपर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। अगर आप लंबे समय से यूनीक कलरफुल ट्रॉली बैग्स की तलाश में हैं, तो साल के सबसे बड़े सेल का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

