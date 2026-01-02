इस बार लोहड़ी पर बड़े बचत के साथ करें पार्टी वियर सलवार सूट्स की शॉपिंग

संक्षेप: लोहड़ी पर तेज ठंड होती है, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्लीव्स के कुछ खूबसूरत सलवार सूट जिन्हें आप लोहड़ी पर आराम से कैरी कर सकती हैं।

लोहड़ी का पर्व आने वाला है, इस साल इसे 13 जनवरी को मनाया जाएगा। ये उत्तर भारत का लोकप्रिय उत्सव है, जिसे खासकर पंजाब में बड़े धूम धाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी पसंदीदा आउटफिट्स में सजती हैं। आप में से बहुत सी महिलाएं लोहड़ी पर नई आउटफिट लेने का सोच रही होंगी। लोहड़ी पर तेज ठंड होती है, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्लीव्स के कुछ खूबसूरत सलवार सूट जिन्हें आप लोहड़ी पर आराम से कैरी कर सकती हैं।

आमतौर पर मार्केट में पार्टी वियर सलवार सूट का सबसे कम दाम का पीस भी 4 से 5 हजार का होता है। पर Amazon पर बेस्ट यूनिक पार्टी वियर सलवार सूट केवल 2k के अंदर मिल जाएंगे। अगर अभी तक Amazon का ये कलेक्शन एक्सप्लोर नहीं किया, तो आज ही इन्हें चेक करें।

Amazon Brand का खूबसूरत अनारकली कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। ठंड में कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वहीं आप इसे समर में भी स्टाइल कर सकती हैं। इसका यूनिक कलर और इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। अगर आपको लाइट वेट कपड़े पसंद हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक स्किन को इरिटेट नहीं करती।

लोहड़ी पर कुछ अलग ट्राई करना है, तो बांधनी प्रिंटेड ये कुर्ता प्लाजो सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट आप सभी को पसंद आएगा। इसकी फैब्रिक में एक अलग सा चमक है, जो इसे एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट बनाती है। इसपर की गई एंब्रॉयडरी और प्रिंट दोनों ही कमाल के हैं। इसके साथ दुपट्टा भी आएगा जो इसके लुक में चार चांद लग रहा है। लोहड़ी के त्योहार पर पहने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है।

अनारकली सस्टाइल में ये ब्लू रंग का कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट त्योहारों पर पहनने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे लोहड़ी पर बड़े झुमको के साथ स्टाइल करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। साथ ही ये फुल स्लीव्स में आएंगे यानी सर्दियों में भी आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं और बाद में समर फंक्शंस में भी इन्हें स्टाइल किया जा सकता है। इस खूबसूरत कुर्ता सेट के साथ आपको नेट का दुपट्टा मिल जाता है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा देगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और 72% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

लोहड़ी पर कुछ हैवी कैरी करना चाहती हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। यूनिक कलर और इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। यह कुर्ता प्लाजो सेट आप सभी का फेवरेट बन जाएगा। इसमें आपको एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल रहा है। ये एक परफेक्ट पार्टी वियर वाइब दे रहा। ये लाइटवेट है और इसे लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है।

अगर आप शरारा स्टाइल में कुछ पहनना चाहती हैं, तो यह ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये डिजाइनर शरारा सूट को लोहड़ी के मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस पर की गई एंब्रॉयडरी कमाल की है, साथ ही इसका कलर भी काफी यूनिक है। वहीं इसमें आपको अन्य कलर और पैटर्न के विकल्प भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 50% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं। खासकर नई नवेली दुल्हनों पर यह खूब जचेगा। इतने कम प्राइस में ऐसा कुर्ता सेट मिलना बहुत मुश्किल है, आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए।

त्योहार पर सिंपल और एलिगेंट देखना है, तो सिल्क फैब्रिक से तैयार अनारकली स्टाइल कुर्ता, पैंट और दुपट्टा से ट्राई कर सकती हैं। इसका यूनिक कलर आप सभी को बेहद पसंद आएगा। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को लगभग आधे दाम पर आर्डर कर सकती हैं। यह फुल स्लीव्स में आएंगे इसलिए ठंड में बेफिक्र होकर स्टाइल फ्लांट करने में मदद मिलेगी।

कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत कुर्ता सेट का कलर काफी यूनिक है। इसका स्टाइल और पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही इसकी फैब्रिक आरामदायक है, इसे त्यौहार के मौकों पर बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। लोहड़ी के मौके पर इसे गर्म साल के साथ स्टाइल करें। इस समय इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इस मौके को हाथ से न जानें दें।

