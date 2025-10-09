किचन-कमरे के काले पड़ चुके इलेक्ट्रिक बोर्ड को साफ करने का अपनाएं ये नुस्खा, नहीं लगेंगे झटके

Tips and tricks to clean electric switch board: किचन के काले पड़ चुके इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को साफ करने में करंट लगने का डर रहता है। ऐसे में ये 3 कमाल के नुस्खे आपकी सफाई में मदद करेंगे। स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए इन नुस्खों को अपनाएं और दिवाली की सफाई को आसान बनाएं।

दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी होगी। जाले, धूल-मिट्टी, पर्दे-चादरें, सबका नंबर आएगा। लेकिन एक चीज जिसे साफ करने के लिए अक्सर घर की मेड भी तैयार नहीं होती। वो है इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड। खासतौर पर रसोई में लगे ये स्विच बोर्ड बेहद काले पड़ जाते हैं और इन्हें साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पानी या साबुन लगाने पर करंट मारने का डर रहता है। और, अगर पूरी बिजली कट करके भी इसे क्लीन किया जाए तो पानी को सूखने में टाइम लगता है और करंट लगने, झटके लगने का डर बना ही रहता है। ऐसे में ये कुछ कमाल के ट्रिक आपके सारे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को चमका देंगे और ये काम झटपट पूरा भी हो जाएगा। जान लें ये 3 कमाल की ट्रिक।

हैंड सेनेटाइजर से करें साफ हैंड सेनेटाइजर में एल्कोहल की मात्रा होती है। जो ना केवल डिसइंफेक्ट करती है बल्कि सरफेस को क्लीन भी करती है। साथ ही जल्दी से सूख भी जाते हैं। काले और गंदे हो चुके इलेक्ट्रिक बोर्ड को साफ करने के लिए कॉटन पैड पर हैंड सेनेटाइजर को लगाएं और इसे हल्के हाथ से स्विच बोर्ड पर घुमाएं। ऐसा करने से गंदे स्विच बोर्ड फटाफट साफ हो जाएंगे और उनमे लगे तेल के दाग भी निकल जाएंगे।

नेलपॉलिश रिमूवर से करें क्लीन हैंड सेनेटाइजर अगर घर में नहीं है तो आप नेलपॉलिश रिमूवर की मदद से भी इन स्विचबोर्ड को क्लीन कर सकती हैं। सबसे खास बात कि इनमे पानी की मात्रा नहीं होती और ये जल्दी से सूख जाते हैं। जिससे करंट लगने का डर नहीं रहता। बस रूई के ऊपर इस नेलपॉलिश रिमूवर को गिराएं और रगड़कर सारे स्विच बोर्ड को साफ कर दें। फटाफट सारे स्विच बोर्ड चमकने लगेंगे।