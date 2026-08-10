लहसुन लगाने का सही समय मिस ना करें! गमले में उगाने के आसान टिप्स
घर में लहसुन उगाना चाहते हैं तो सही समय, अच्छी मिट्टी और सही से पानी देना बहुत जरूरी है। कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप गमले में भी लहसुन का पौधा आसानी से उगा सकते हैं।
लहसुन ऐसी चीज है जो लगभग हर रसोई में मिल जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे घर के गमले में भी उगाया जा सकता है? इसके लिए आपको किसी बड़ी जगह या खास सामान की जरूरत नहीं होती। लहसुन की एक अच्छी गांठ से ही कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। बस इसे लगाने का सही समय पता होना चाहिए और मिट्टी, धूप और पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है। चलिए जानते हैं लहसुन लगाने का सही समय और इसकी देखभाल के आसान तरीके।
लहसुन लगाने का सही समय कौन सा है?
लहसुन को आमतौर पर ठंडे मौसम में लगाना अच्छा रहता है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में सितंबर के आखिर से नवंबर तक का समय इसके लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम ना ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा। बहुत ज्यादा गर्मी में लहसुन लगाने से इसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है। इसलिए अगर आप गमले में लहसुन उगाना चाहते हैं, तो मौसम थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करें।
घर में लहसुन का पौधा कैसे लगाएं?
- अच्छी लहसुन की गांठ चुनें: ऐसी लहसुन की गांठ लें जो फ्रेश और हेल्दी हो। इसकी कलियां सड़ी या बहुत नरम नहीं होनी चाहिए। गांठ से कलियां अलग कर लें, लेकिन उनके ऊपर का पतला छिलका ना हटाएं।
- सही गमला लें: लहसुन के लिए बहुत बड़ा गमला जरूरी नहीं है। ऐसा गमला लें जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों। अगर एक ही गमले में कई कलियां लगा रहे हैं, तो उनके बीच करीब 3 से 4 इंच की जगह रखें। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी।
- मिट्टी कैसी हो? लहसुन के लिए मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि पानी आसानी से नीचे निकल सके। बहुत ज्यादा पानी रोकने वाली मिट्टी में लहसुन की कलियां सड़ सकती हैं।
- लहसुन की कलियां कितनी गहराई में लगाएं? कलियों को मिट्टी में करीब 2 से 3 इंच गहराई तक लगाएं। ध्यान रखें कि नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। कलियों को लगाने के बाद ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें और धीरे से पानी दें।
लहसुन के पौधे की देखभाल कैसे करें?
- लहसुन के पौधे को रोज करीब 5 से 6 घंटे अच्छी धूप मिलना जरूरी है। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी आती हो।
- मिट्टी को लगातार गीला रखने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी लगे, तभी पानी दें। ज्यादा पानी देने से जड़ और लहसुन की गांठ खराब हो सकती है।
- गमले में अगर घास या दूसरे छोटे पौधे उग आएं, तो उन्हें निकाल दें।
- पौधे की ग्रोथ के दौरान थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा खाद डालने से फायदा होने की बजाय पौधे को नुकसान भी हो सकता है।
कितने समय में मिल जाता है लहसुन?
लहसुन को तैयार होने में कुछ महीने लग सकते हैं। जब पौधे की नीचे वाली पत्तियां पीली होकर सूखने लगें, तो यह संकेत हो सकता है कि नीचे लहसुन की गांठ तैयार हो रही है। गांठ निकालने से पहले मिट्टी को थोड़ा सूखने देना बेहतर रहता है। निकालने के बाद लहसुन को कुछ दिनों तक सूखी और हवादार जगह पर रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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