Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Best Puffer Jackets you can stale with comfort

न्यू ईयर पर स्टाइल करें Puffer Jackets, स्टाइल और कंफर्ट की गारंटी

संक्षेप:

आमतौर पर जैकेट्स काफी महंगे आते हैं, पर साल के अंतिम महीने में आपको इनपर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Dec 29, 2025 04:14 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

बढ़ते ठंड में आउटफिट्स को लेकर काफी कन्फ्यूजन होती है, खासकर पार्टी में क्या पहने और नहीं इसमें काफी समय चला जाता है। न्यू ईयर आ रहा है, और आप सभी पार्टी प्लान कर रहे होंगे पर आउटफिट्स को लेकर अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, तो पफर जैकेट्स इसका एक सिंपल सिलूशन हैं। इन्हें अपनी पसंदीदा टॉप और स्वेटर के साथ स्टाइल करें, ये ठंड से पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे साथ में एक स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। आमतौर पर जैकेट्स काफी महंगे आते हैं, पर साल के अंतिम महीने में आपको इनपर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
न्यू ईयर पर स्टाइल करें Puffer Jackets, स्टाइल और कंफर्ट की गारंटी
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Dressberry के ये पफर जैकेट का लुक काफी अच्छा है। खासकर जिन महिलाओं को स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ये बॉडी को ठंड और हवा से प्रोटेक्ट करेंगे, इस प्रकार अधिक ठंड में भी बॉडी रिलेक्स्ड रहेगी। इसके साथ ही इसपर 65% का ऑफ मिल जाएगा, आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

ये स्टाइलिश फुल स्लीव जैकेट महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। अगर आप ज्यादातर ट्रैवलिंग करती हैं, तो उस दौरान कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। खासकर बाइक से ट्रैवल करना है, तो ये हवा के बहाव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, जिससे कम ठंड लगती है। ये देखने में काफी स्टाइलिश है, इसे न्यू ईयर पार्टी में भी स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस पर 62% का ऑफ मिल रहा है, साथ ही इसमें कई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

Loading Suggestions...

जैकेट वर्किंग महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है। पॉलिस्टर फैब्रिक से तैयार ये स्टैंड कॉलर जैकट बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का ये जैकेट आपको 63% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, तो ज्यादा न सोचें अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें। इस क्वालिटी का जैकेट इतने सस्ते में नहीं आएगा, इस मौके को हाथ से न जाने दें।

Loading Suggestions...

Deewa का ये पफर जैकेट सर्दियों में कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स इसे डेली वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इसे किसी भी टॉप थर्मल के साथ आराम से स्टाइल करें। ये बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकता है। सबसे अच्छी बात है कि ये लाइट वेट और कंफर्टेबल है, साथ ही साथ गर्म भी हैं। इस समय इसपर 71% का ऑफ मिल जाएगा, इन्हें 1190 में घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Roadster का रेगुलर पफर जैकेट का लुक काफी अट्रैक्टिव है। ये डिजाइन आजकल ट्रेंड में है, जो कॉलेज गर्ल्स को बेहद पसंद आएगा। वहीं न्यू ईयर पर स्टाइल करने के लिए भी बेस्ट रहेगा। 66% के डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे केवल 1631 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जानें दें।

Loading Suggestions...

लंबे समय से जैकेट खरीदने का सोच रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। इसका लाइट वेट और आरामदायक मेटेरियल बॉडी पर रिलैक्स्ड महसूस होता है। इसका डार्क रंग जल्दी गंदा नहीं होगा, वहीं इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। प्रीमियम क्वालिटी के इस जैकेट पर 50% का ऑफ उपलब्ध है, इस समय यह आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल रहा है। बेस्ट क्वालिटी का जैकेट इतने सस्ते में नहीं आएगा, इस मौके को हाथ से न जाने दें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips Winter Season Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।