पुराने मसालदानी को कहें अलविदा, डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें ट्रेडिंग स्पाइस बॉक्स

संक्षेप: आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील से तैयार तरह-तरह की मसालदानी मार्केट में काफी ट्रेंड कर रही हैं। इनमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, और उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आपकी किचन में आज भी प्लास्टिक की वही पुरानी मसालदानी इस्तेमाल होती है? तो अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील से तैयार तरह-तरह की मसालदानी मार्केट में काफी ट्रेंड कर रही हैं। इनमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, और उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। तो ज्यादा न सोचें और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आप अभी तक पुरानी प्लास्टिक की मसालदानी इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब स्टेनलेस स्टील से तैयार ये ट्रेडिंग स्पाइस बॉक्स ट्राई करें। इस मसालदानी में 7 कंटेनर मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी मिलेगा। इसका स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, साथ ही इसमें मसाले का फ्लेवर भी बरकरार रहता है।

Loading Suggestions...

लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 9 कंटेनर हैं, साथ ही इनमें एक चम्मच मिल जाएगा। इसमें 9 अलग-अलग तरीके के मसाले नमक या अन्य हर्ब्स स्टोर कर सकती हैं। शीशे के ढक्कन के साथ आने वाला ये मसालदानी में मसाले साफ साफ नजर आते हैं। इस तरह आप आसानी से जरूरत अनुसार मसाले को इस्तेमाल कर सकती हैं। लकड़ी की कंटेनर में मसाले जल्दी खराब नहीं होते और लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मेट्रियल से तैयार इस मसाला बॉक्स ने 139ml के 9 कंटेनर मिल जाएंगे। ये सभी एयरटाइट ढक्कन के साथ आयेंगे, जिनमें आप मसालों को सेपरेट रख सकते हैं। ताकि उनका स्वाद और फ्लेवर बरकरार रहे। वहीं मसाले के अलावा ड्राई फ्रूट्स रखने में भी काम आएगा। तो ज्यादा न सोचें अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

अगर आपको किचन की मसालदानी बदलना है, तो ये स्टेनलेस स्टील स्पाइस बॉक्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इसमें 13 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, जिनमें रोजाना जरूरत के मसाले आराम से आ जाएंगे। ये मसालों को ऑर्गेनाइज्ड रखता है और उनका स्वाद और फ्लेवर भी मेंटेन रखता है। इसके शीशे का ढक्कन इसके आकर्षण का केंद्र है।

Loading Suggestions...

इस 12 इन 1 स्पाइस बॉक्स को वुडन मेटेरियल से तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी मसालों को अलग अलग स्टोर के सकते हैं। इस मसालदानी का ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप मसाले को देख सकती हैं। इस प्रकार आपको मसाले निकालने में परेशानी नहीं होगी। ये समय की बचत के साथ ही किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखेगा और उन्हें एसथेटिक लुक देगा।

Loading Suggestions...