डांडिया और गरबा खेलने कि प्लानिंग है, तो ऑर्डर करें लहंगा चोली के ये डिजाइन Best lehnga choli dresses for Navratri garba and dandiya, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Best lehnga choli dresses for Navratri garba and dandiya

डांडिया और गरबा खेलने कि प्लानिंग है, तो ऑर्डर करें लहंगा चोली के ये डिजाइन

Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर खूबसूरत लहंगा चोली ऑर्डर कर सकती हैं, जिन्हें खासकर गरबा और डांडिया जैसे डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:00 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

नवरात्रि के अवसर पर सभी मां दुर्गा के पूजा के साथ ही साथ लोग डांडिया और गरबा खेलने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं। गरबा और डांडिया के खेलते हुए ट्रेडिशनल लहंगा चोली पहनने का रिवाज है। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम महिलाओं के मूव्स को और ज्यादा निखारता है। गरबा एवं डांडिया की तैयारी में जुटी हैं, तो थोड़ा समय कॉस्ट्यूम सिलेक्शन के लिए निकालें। हालांकि, इस दौरान कॉस्ट्यूम पर अधिक पैसा खर्च करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। आप Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर खूबसूरत लहंगा चोली ऑर्डर कर सकती हैं, जिन्हें खासकर गरबा और डांडिया जैसे डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है। यहां हम आपके लिए लहंगा चोली के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं, जिन पर आकर्षक डिस्काउंट उपलब्ध है। तो आइए एक साथ करते हैं, लहंगा चोली की शॉपिंग।

डांडिया और गरबा खेलने कि प्लानिंग है, तो ऑर्डर करें लहंगा चोली के ये डिजाइन
Loading Suggestions...

सिल्क फैब्रिक की तैयारी खूबसूरत लहंगा चोली सेट आपके ऊपर खूब जचेगी। पटोला प्रिंट और फॉइल वर्क इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। ये डिजाइनर पीस देखने में बेहद खूबसूरत है, जिसे आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे अपने स्टाइल अनुसार डिजाइन करवा सकती हैं। ब्लाउज बनवाने में समय लगेगा, इसलिए ज्यादा देर न करें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ये खूबसूरत लहंगा चोली का लुक देखने में काफी आकर्षक है और महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। पटोला प्रिंट के साथ सिल्क फैब्रिक से तैयार ये लहंगा चोली और दुपट्टा सेट नवरात्रि पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे विशेष रूप से डांडिया और गरबा के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं महिलाएं चाहे तो इसे वेडिंग फंक्शंस में भी कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 40% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

FabDiamond की फ्लोरल प्रिंटेड सेमी स्टिच्ड लहंगा चोली का डिजाइन काफी खूबसूरत है। Tusser सिल्क फैब्रिक से तैयार ये लहंगा चोली को आप नवरात्रि में डांडिया और गरबा के दौरान कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक लाइटवेट और कंफर्टेबल है, साथ ही साथ इन्हें पहन कर डांस मूव्स करने में भी आसानी होगी। वहीं फेस्टिवल्स के अलावा आप इन्हें वेडिंग फंक्शन में भी कैरी कर सकती हैं। ये सेमी स्टिच्ड है, इसलिए इसे आज ही ऑर्डर कर लें, ताकि ये समय पर आपको मिल जाए।

Loading Suggestions...

अगर आप नवरात्रि में गरबा और डांडिया के दौरान पहनने के लिए बजट फ्रेंडली लहंगा ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। Tussar सिल्क फैब्रिक से ये खूबसूरत लहंगा, चोली और दुपट्टे का सेट आपको एक कंपलीट लुक देगा। इस पर फॉइल और बंधनी प्रिंट किया गया है, जो एक परफेक्ट फेस्टिवल वाइव दे रहा है। साथ ही इसकी फैब्रिक लाइटवेट है, जिससे आपको डांस मूव्स करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

Loading Suggestions...

नवरात्रि के शुभ अवसर पर डांडिया और गरबा खेलने के लिए ये लहंगा, चोली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी क्वालिटी और फैब्रिक भी अच्छी है, जो डांस मूव्स के दौरान बॉडी को कंफर्टेबल रखती है। अगर आपने अभी तक कॉस्टयूम डिसाइड नहीं किया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ताकि समय से इसे स्टिच करवाया जा सके। फेस्टिवल्स के बाद भी आप वेडिंग फंक्शंस में इन्हें कैरी कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

सिल्क फैब्रिक से तैयार ये रेडीमेड लहंगा चोली सेट का कलर कांबिनेशन कमाल का है। इसके साथ आपको लहरिया स्टाइल स्कर्ट और बांधनी प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाता है, जो आपका लुक कंपलीट करेगा। इसमें अनस्टिच्ड ब्लाउज दिया गया है, इसलिए इसे अभी ऑर्डर करें। ताकि समय रहते आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो जाए। ये ट्रेडीशनल आउटफिट गरबा और डांडिया खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।